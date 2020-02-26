В Туле открылся новый официальный дилер ŠKODA

Грандиозный праздник в честь открытия и премьерs новой модели ŠKODA KAROQ привлек огромное количество гостей, для которых было приготовлено много развлечений и подарков.

Дилерский центр открылся на Октябрьской, 320 — это место давно знакомо владельцам автомобилей ŠKODA.

Но теперь чешскую марку в Туле представляет новый официальный дилер «Автоимпорт», входящий в группу компаний.

ГК «Автоимпорт» была основана в Рязани в 1997 году, а сегодня объединяет 23 автосалона не только в своем регионе, но также в Туле и Липецке. О сотрудничестве с маркой ŠKODA и планах по развитию в нашем регионе представители компании и чешского бренда рассказали на пресс-конференции.

Олег Смирнов, президент ГК «Автоимпорт» - С маркой ŠKODA наш холдинг работает уже 14 лет, и в нашем дилерском центре в Рязани всегда было много клиентов из Тулы. Это стало одной из причин, почему мы решили стать официальным дилером этой марки в Тульской области. В автосалоне была проведена масштабная реновация, и сегодня он встречает покупателей в совершенно новом облике и качестве. Модельный ряд ŠKODA позволяет подобрать автомобиль под любые потребности. Думаю, вместе с нами поклонников легендарной марки в Туле станет больше!

Алексей Почечуев, руководитель отдела продаж марки ŠKODA в России - ŠKODA очень требовательно относится к своим партнером, тем более когда компания развивает бизнес не в домашнем регионе. Мы оцениваем многие параметры: насколько партнер зарекомендовал себя в своем городе, довольны клиенты, насколько хорошо он представляет нашу марку, и только после этого идем в совместное сотрудничество в других регионах. Наши долгосрочные отношения с ГК «Автоимпорт» показали, что все наши требования выполняются. Поэтому я уверен, что и клиенты в Туле будут довольны уровнем обслуживания и послепродажной поддержки. И конечно, своим новым автомобилем ŠKODA. Популярность марки в России растет, за 2019 год мы вышли на 7 место по продажам автомобилей. Большую ставку делаем на новую модель, компактный внедорожник ŠKODA KAROQ, инновационный и по-настоящему семейный. Уверен, что и в Туле, и по всей России его оценят по достоинству.

Открытие дилерского центра вместо традиционной красной ленточки ознаменовало нажатие красной кнопки и фейерверк из конфетти.

Вместе с гостями и представителями ГК «Автоимпорт» этот момент разделил глава марки ŠKODA в России Ян Прохазка, который привез в Тулу сертификат официального дилера.

Ян Прохазка, глава марки ŠKODA в России - Это второй заход бренда ŠKODA в ваш город, и хочется верить, что на этот раз он будет удачным. Сейчас у нас есть отличный партнер — компания «Автоимпорт», и очень хорошие, качественные и инновационные автомобили. Я хочу, чтобы ŠKODA в Туле была не менее популярной и любимой, чем ваши пряники и самовары! Наши клиенты и их семьи по достоинству оценят новую модель KAROQ, в котором достоинства сегмента SUV превосходно сочетаются с современными технологиями.

Компанию «Автоимпорт» и туляков поздравили с открытием дилерского центра представители власти:

Ольга Слюсарева, мэр Тулы - Если у нас открываются такие автосалоны — значит, есть спрос, то есть уровень жизни туляков повышается. Желаю компании «Автоимпорт» больших успехов на тульской земле, а всем жителям региона — удачной покупки автомобиля. ŠKODA — достойная марка, я лично в этом убедилась: во время моей спортивной карьеры этот бренд отвечал за обслуживание чемпионатов мира и проявил себя с лучшей стороны.

Вячеслав Романов, председатель комитета Тульской области по предпринимательству - Открытие таких дилерских центров — индикатор того, что экономика развивается, а регион привлекателен для инвесторов. Спасибо ГК «Автоимпорт» за то, что она приносит в наш регион новый уровень качества, сервиса, отношения к клиентам. Открытие дилерского центра — это также и новые рабочие места, налоговые поступления и дополнительный комфорт для туляков.

На празднике собралось невероятное количество гостей — все пространство автосалона было заполнено людьми.

Дети и взрослые с удовольствием участвовали с развлечениях, которых было приготовлено огромное количество — на любой вкус и возраст. С самыми маленькими занимались аниматоры,

дети постарше увлеченно расписывали пряники и гигантскую раскраску.

Гости всех возрастов погружались в виртуальную реальность

и пробовали угощения на фуршете.

Все желающие смогли сходить на экскурсию в сервисную зону, оснащенную передовым оборудованием для всех видов ремонта, включая кузовной.

В зоне стринг-арта вместе с дизайнерами каждый мог поучаствовать в создании гигантской картины из ниток, на которой был изображен стильный и стремительный силуэт новой модели KAROQ.

Зрители не отходили от сцены, где пел ВИА «Космос»,

разыгрывались подарки — от сувениров до телевизора и поездки на море,

и выступали артисты из цирка «Дю Солей», с которым марку ŠKODA связывает давнее партнерство.

Но, конечно, гвоздем программы стал именно он — фантастически инновационный, практичный, просторный и безопасный кроссовер ŠKODA KAROQ.

KAROQ - компактный городской кроссовер: с ним легко найти место на парковке, а особенности геометрии кузова позволяют подъезжать к бордюрам вплотную. Но компактный вовсе не означает маленький: по размеру салона и объему багажника KAROQ отлично подходит на роль семейной машины.

KAROQ- это уникальный «кристаллический» дизайн, в котором сразу читается принадлежность к бренду ŠKODA, 8 интересных цветов кузова, идеальная эргономика внутреннего пространства, полностью светодиодная оптика и целый ряд решений, которые делают использование автомобиля легким и комфортным. Это мультимедийный комплекс, беспроводная зарядка для смартфона, персональные настройки для трех водителей, множество электронных систем-помощников — ассистенты перестроения, парковки, выезда задним ходом и другие.

Пока модель представлена в двух комплектациях с двигателем 1,4 и 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. Чуть позже в продажу поступят варианты с двигателем 1,6, «механикой» и 6-ступенчатым автоматом, а также с полным приводом и коробкой DSG.

В честь старта продаж долгожданной модели создан специальный пакет опций First Edition, который будет предлагаться каждому покупателю KAROQ бесплатно.

Не дождавшись официальной презентации модели, гости обступили автомобиль, выстроились в очередь, чтобы посидеть в салоне, открыли капот и багажник, чтобы рассмотреть новинку во всех деталях, и ездили на тест-драйв. А после поделились впечатлениями с нами.

Антон и Павел:

- Специально приехали сюда на премьеру автомобиля. Хотелось сравнить KAROQ с конкурентами, потому что сейчас как раз выбираем кроссовер. Машина очень интересная, в ней применено много технологий, которых нет у других.

Ника и Андрей:

- Мы приехали из Москвы, чтобы попасть на этот праздник и увидеть новую машину. KAROQ очень красив внешне, а что касается технической составляющей — то инновации в ней сочетаются с проверенными решениями, так что автомобиль качественный, как и всё, что делает ŠKODA.

Алена:

- Давно люблю марку ŠKODA, езжу на Fabia с 2013 года. За это время с машиной не было никаких проблем! Но нам в ней уже тесновато, поэтому приехали посмотреть на новый KAROQ. Машина очень понравилась: красивая и удивительно просторная!

Евгения и Денис:

- Замечательный праздник, классные активности и очень крутая новинка KAROQ! Нам вообще очень нравится марка ŠKODA, и хотя сейчас у нас другой автомобиль, идею купить ŠKODA в качестве второй машины в семью мы не оставляем.

Николай, Татьяна, Юрий:

- Мы хотим купить кроссовер, поэтому не упустили возможность увидеть KAROQ в первый же день продаж в России и съездить на тест-драйв. Машина очень понравилась: надежный «автомат» с плавным переключением передач, отличная работа в паре с интересным, сбалансированным мотором. Нам важно, чтобы автомобиль имел высокий клиренс, был проходимым, так как мы каждые выходные ездим в область к родителям, и нам нужна именно такая машина, с высоким клиренсом и комфортная для долгих поездок. KAROQ оставил приятные впечатления, у него есть все шансы стать членом нашей семьи!

А вечером после праздника новый KAROQ вышел на лед — ведь для ŠKODA, которая уже 27 лет является генеральным спонсором Чемпионата мира по хоккею, хоккей — главный вид спорта.

Новую модель представили зрителям на товарищеской встречей между чемпионами Ночной хоккейной лиги в своих регионах — тульским «Тропиком» и рязанским (теперь тоже уже тульским!) «Автоимпортом».

Новый KAROQ и другие модели ŠKODA ждут покупателей и доступны для тест-драйва в дилерском центре «Автоимпорт».

Тула, ул. Октябрьская, 320,

тел. (4872) 57−10−00.

www.ai-sk.ru

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