Стимпанк, кокошники и платья из занавесок: в Туле прошел фестиваль молодых дизайнеров Fashion Style

В этом году фестиваль состоялся в самом центре Тулы – в музейно-выставочном комплексе Тульского кремля.

Фестиваль дизайнеров Fashion Style проходит уже в девятый раз и с каждым годом привлекает всё больше участников. В 2021 году представить свои коллекции приехали 55 молодых дизайнеров из 22 регионов России, соседних стран и Европы. За звание лучшего и шанс продемонстрировать свои коллекции в финале международного конкурса «Русский силуэт» в Москве боролись участники из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Махачкалы, Екатеринбурга, Минска, Луганска, Канн и др.

Фестиваль был организован Ассоциацией дизайнеров России FASHION STYLE при поддержке благотворительного фонда «Русский силуэт» и Агентства экономического развития Тульской области.

Руководитель благотворительного фонда «Русский силуэт» Ольга Паршина:

– В 2021 году Тула – это первый город, который проводит региональный этап. В нашем конкурсе в разные годы участвовали такие именитые дизайнеры, как Александр Терехов, Виктория Газинская, Алена Ахмадуллина и многие другие. Так что вполне вероятно, что мы сейчас присутствуем при зарождении новых звезд модной отрасли.

Приветствие передала президент фонда «Русский силуэт» Татьяна Михалкова:

– Прошлый год стал настоящим испытанием для всех. Мы научились жить по-новому в жесточайших условиях пандемии, но даже несмотря на это мы получили 3000 заявок на участие в международном конкурсе молодых дизайнеров от начинающих художников со всей страны. Это говорит о том, что конкурс приобретает всё большую популярность. Жизнь продолжается, пусть и в новых реалиях. Я уверена, что в зале собрались самые яркие и талантливые начинающие художники. Лицо этого конкурса определяют не награды, а удивительная атмосфера, присущая только творческим натурам и молодому энтузиазму. Всем участникам я желаю вдохновения и творческих успехов!

Молодым дизайнерам было что показать. Коллекции поражали воображение. Необычные сочетания тканей, текстур и неожиданных творческих решений оставили впечатление у всех зрителей.

На подиуме появлялись женские, мужские и детские коллекции. Дизайнеры представили платья, модели в деловом стиле, свадебные коллекции и верхнюю одежду.

Никаких ограничений: экокожа, прозрачные ткани, яркие образы, необычные шляпы и маски. Каждый дизайнер проявлял индивидуальность и харизму по максимуму. Некоторые устраивали из показа целое шоу. У Инны Григор из Москвы в показе коллекции «Занавеска Сергеевна» модели появлялись на подиуме на самокатах и пускали мыльные пузыри.

Инна Григор, участница фестиваля, коллекция «Занавеска Сергеевна», Москва:

– Моя мама шьет, и я в этом деле с детства. Тогда начинала шить одежду для кошек, а сейчас создаю модные коллекции. Дизайн – это хобби. Где бы я ни работала, пытаюсь доносить творчество людям, чтобы они улыбались. Я передаю свою энергетику через одежду, и мне приятно, когда я чувствую отдачу от гостей фестиваля. Сердца зрителей нельзя обмануть!

Моя коллекция «Занавеска Сергеевна» создавалась в период изоляции, когда мы смотрели в окно и видели там свободу сквозь тюль и занавески.

При создании коллекции ни одна занавеска не выжила. Мы использовали все, а дополнили образы бахромой, портьерами и даже декоративными прищепками для штор. И при этом всё получилось еще и трендово, это не новые ткани, а вторичная переработка. «Занавеска Сергеевна» – это доказательство того, что, даже находясь дома, можно создавать невероятные образы и быть оригинальным.

Среди 58 участников Fashion Style были три конкурсантки из Тулы. Многие из них уже не раз становились лауреатами подобных конкурсов.

Оксана Рубцова и Анастасия Мартынова, бренд Volterra, коллекция «Воздух»:

– Наконец-то пришла весна, и мы хотели привнести эту легкость в нашу коллекцию, наполнить ее прозрачным и чистым воздухом. Для этого мы использовали прозрачные ткани и цветочные мотивы. В Fashion Style участвовали уже много раз и даже выиграли поездку на Неделю моды в Москве Estet Fashion Week. Нам нравится, что мы можем представить здесь свои идеи и видение моды. А еще фестиваль вдохновляет и мотивирует, для нас это стимул развиваться: создавать не только коммерческие коллекции, но и более творческие, с выражением нашей индивидуальности.

Интересно наблюдать и за другими участниками. Мы сразу видим профессионалов. Их отличает сложное сочетание тканей, на фоне общего излишества это выглядит круто.

Екатерина Захарова, коллекция «Твоя бизнес-капсула», бренд LIVENTINI:

– Я представила бизнес-капсулу успешной деловой женщины. У нас всё стандартно, мы гармонично сочетаем цвета, фактуры, чтобы создать идеальные образы. Даже в бизнес-капсулах можно креативить, но сдержанно. Всё должно выглядеть элегантно, но с изюминкой.

Поклонницы нашего бренда – успешные женщины от 30 до 40 лет. Они знают чего хотят, умеют ставить цели и добиваться их. Мы учитываем это при создании коллекций.

В фестивале Fashion Style мы участвуем каждый год, это помогает нам повысить узнаваемость бренда. Мы растем и приучаем людей к элегантному стилю в Туле.

Татьяна Чаплина, коллекция «Природное искусство»:

– Дизайном и моделированием одежды я занимаюсь пять лет. Участвовала и побеждала во многих международных и всероссийских конкурсах в сфере дизайна и моделирования одежды. На фестивале Fashion Style я представила детскую коллекцию. Детские платья – это первый шаг к развитию женственности у малышек. Комфорт и стиль –эти две характеристики присущи моей коллекции платьев для девочек. Фасоны свободные, их можно комбинировать с различными блузками. Платья для маленьких модниц украшают воланы и бабочки, выполненные ручной вышивкой от Натальи Ельской.

Выбрать лучшего участника жюри было непросто. Гран-при фестиваля в итоге ушел к модельеру-дизайнеру из Москвы Александре Козловской. Она представила на конкурсе коллекцию «Колос».