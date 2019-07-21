Кубок Тулы, чемпионат и первенство России по суперкроссу: большой фоторепортаж

Фото Алексея Пирязева.

21 июля в Туле на мотоциклетной трассе СК «Металлург» прошли крупные соревнования: четвертый этап чемпионата и первенства России по суперкроссу, а также Кубок города. В соревнованиях приняли участие гонщики из регионов страны и из Белоруссии.



На трассу вышли около 100 спортсменов. Заезды прошли в классах 65 куб. см, 85 куб. см, 125 куб. см, 250 куб. см и open.



Самому молодому участнику соревнований сегодня исполнилось 9 лет. Ему вручили памятный подарок.

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