город
город
Регистрация
Кубок Тулы, чемпионат и первенство России по суперкроссу: большой фоторепортаж
Фото Алексея Пирязева.

Кубок Тулы, чемпионат и первенство России по суперкроссу: большой фоторепортаж

Соревнования состоялись в СК «Металлург».

21 июля в Туле на мотоциклетной трассе СК «Металлург» прошли крупные соревнования: четвертый этап чемпионата и первенства России по суперкроссу, а также Кубок города. В соревнованиях приняли участие гонщики из регионов страны и из Белоруссии.

На трассу вышли около 100 спортсменов. Заезды прошли в классах 65 куб. см, 85 куб. см, 125 куб. см, 250 куб. см и open. 

Самому молодому участнику соревнований сегодня исполнилось 9 лет. Ему вручили памятный подарок.

Результаты соревнований ищите позже на Myslo.

Галерея
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 1
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 2
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 3
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 4
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 5
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 6
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 7
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 8
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 9
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 10
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 11
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 12
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 13
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 14
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 15
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 16
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 17
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 18
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 19
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 20
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 21
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 22
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 23
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 24
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 25
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 26
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 27
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 28
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 29
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 30
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 31
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 32
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 33
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 34
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 35
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 36
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 37
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 38
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 39
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 40
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 41
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 42
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 43
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 44
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 45
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 46
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 47
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 48
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 49
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 50
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 51
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 52
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 53
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 54
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 55
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 56
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 57
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 58
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 59
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 60
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 61
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 62
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 63
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 64
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 65
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 66
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 67
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 68
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 69
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 70
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 71
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 72
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 73
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 74
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 75
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 76
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 77
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 78
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 79
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 80
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 81
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 82
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 83
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 84
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 85
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 86
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 87
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 88
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 89
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 90
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 91
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 92
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 93
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 94
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 95
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 96
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 97
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 98
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 99
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 100
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 101
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 102
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 103
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 104
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 105
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 106
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 107
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 108
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 109
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 110
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 111
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 112
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 113
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 114
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 115
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 116
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 117
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 118
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 119
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 120
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 121
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 122
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 123
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 124
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 125
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 126
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 127
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 128
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 129
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 130
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 131
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 132
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 133
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 134
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 135
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 136
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 137
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 138
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 139
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 140
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 141
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 142
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 143
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 144
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 145
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 146
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 147
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 148
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 149
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 150
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 151
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 152
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 153
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 154
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 155
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 156
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 157
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 158
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 159
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 160
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 161
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 162
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 163
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 164
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 165
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 166
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 167
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 168
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 169
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 170
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 171
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 172
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 173
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 174
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 175
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 176
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 177
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 178
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 179
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 180
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 181
Чемпионат России по суперкроссу, Фото: 182
показать все фотографии
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
вчера, в 21:11 +2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
мотоспортмотокроссчемпионат России
Группа компаний «Автокласс» предоставила тульскому «Арсеналу» новые автомобили
Группа компаний «Автокласс» предоставила тульскому «Арсеналу» новые автомобили
Парад близнецов в Туле: Двое из ларца – одинаковы с лица!
Парад близнецов в Туле: Двое из ларца – одинаковы с лица!
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.