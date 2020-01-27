Корги, пудель, акита-ину, йоркширский терьер: в Туле прошла выставка собак

Фото Максима Останкина.

В Туле на территории стадиона K25 (ул. Вяземская д. 10) прошла выставка собак. На мероприятие съехались лучшие представители всех пород из нашего региона и со всей России.

На выставке были представлены следующие породы: с еверные ездовые собаки, б ассет-хаунд, в осточноевропейская овчарка, з олотистый ретривер, йоркширский терьер, и спанский мастиф, и тальянский кане-корсо, кавказская овчарка, с реднеазиатская овчарка, т ибетский мастиф, джек-рассел-терьер, корги, шпицы, лабрадор, пудель, французский бульдог, доберман, такса, акита-ину и другие.