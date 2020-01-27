Фото Максима Останкина.
Корги, пудель, акита-ину, йоркширский терьер: в Туле прошла выставка собак
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В Туле на территории стадиона K25 (ул. Вяземская д. 10) прошла выставка собак. На мероприятие съехались лучшие представители всех пород из нашего региона и со всей России.
На выставке были представлены следующие породы: северные ездовые собаки, бассет-хаунд, восточноевропейская овчарка, золотистый ретривер, йоркширский терьер, испанский мастиф, итальянский кане-корсо, кавказская овчарка, среднеазиатская овчарка, тибетский мастиф, джек-рассел-терьер, корги, шпицы, лабрадор, пудель, французский бульдог, доберман, такса, акита-ину и другие.
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