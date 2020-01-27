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Корги, пудель, акита-ину, йоркширский терьер: в Туле прошла выставка собак
Фото Максима Останкина.

Корги, пудель, акита-ину, йоркширский терьер: в Туле прошла выставка собак

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В Туле на территории стадиона K25 (ул. Вяземская д. 10) прошла выставка собак. На мероприятие съехались лучшие представители всех пород из нашего региона и со всей России.

На выставке были представлены следующие породы: северные ездовые собаки, бассет-хаунд, восточноевропейская овчарка, золотистый ретривер, йоркширский терьер, испанский мастиф, итальянский кане-корсо, кавказская овчарка, среднеазиатская овчарка, тибетский мастиф, джек-рассел-терьер, корги, шпицы, лабрадор, пудель, французский бульдог, доберман, такса, акита-ину и другие.

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Галерея
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Выставка собак в Туле 26.01, Фото: 37
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Выставка собак в Туле 26.01, Фото: 39
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Выставка собак в Туле 26.01, Фото: 41
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Выставка собак в Туле 26.01, Фото: 44
Выставка собак в Туле 26.01, Фото: 45
Выставка собак в Туле 26.01, Фото: 46
Выставка собак в Туле 26.01, Фото: 47
Выставка собак в Туле 26.01, Фото: 48
Выставка собак в Туле 26.01, Фото: 49
Выставка собак в Туле 26.01, Фото: 50
Выставка собак в Туле 26.01, Фото: 51
Выставка собак в Туле 26.01, Фото: 52
Выставка собак в Туле 26.01, Фото: 53
Выставка собак в Туле 26.01, Фото: 54
Выставка собак в Туле 26.01, Фото: 55
Выставка собак в Туле 26.01, Фото: 56
Выставка собак в Туле 26.01, Фото: 57
Выставка собак в Туле 26.01, Фото: 58
Выставка собак в Туле 26.01, Фото: 59
Выставка собак в Туле 26.01, Фото: 60
Выставка собак в Туле 26.01, Фото: 61
Выставка собак в Туле 26.01, Фото: 62
Выставка собак в Туле 26.01, Фото: 63
Выставка собак в Туле 26.01, Фото: 64
Выставка собак в Туле 26.01, Фото: 65
Выставка собак в Туле 26.01, Фото: 66
Выставка собак в Туле 26.01, Фото: 67
Выставка собак в Туле 26.01, Фото: 68
Выставка собак в Туле 26.01, Фото: 69
Выставка собак в Туле 26.01, Фото: 70
Выставка собак в Туле 26.01, Фото: 71
Выставка собак в Туле 26.01, Фото: 72
Выставка собак в Туле 26.01, Фото: 73
Выставка собак в Туле 26.01, Фото: 74
Выставка собак в Туле 26.01, Фото: 75
Выставка собак в Туле 26.01, Фото: 76
Выставка собак в Туле 26.01, Фото: 77
Выставка собак в Туле 26.01, Фото: 78
Выставка собак в Туле 26.01, Фото: 79
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Автор: Кристина Вернигорина
вчера, в 11:37 +6
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