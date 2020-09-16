ESTETIC DENT в Туле: детям и взрослым здесь делают зубы здоровыми, а улыбки – красивыми

Центру современной стоматологии ESTETIC DENT на ул. Кирова в Туле всего два года, но эта молодая клиника уже завоевала добрую репутацию у туляков.

«Невероятно комфортная атмосфера и очень внимательные врачи!» – пишут в отзывах о центре пациенты и благодарят медиков за спасенные зубы, избавление от комплексов и страха перед стоматологическим креслом.

– Меня зовут Алексей Романов. Я директор и зубной техник центра современной стоматологии ESTETIC DENT, фанат стоматологии в целом. В рамках зуботехнической лаборатории я сотрудничал со многими врачами Тульской и Московской областей. В нашем центре я собрал команду профессионалов, любящих и знающих свое дело. Это высококлассные специалисты, которые постоянно учатся и повышают свою квалификацию. Мы оказываем полный перечень стоматологических услуг пациентам любого возраста. Центр оснащен цифровой аппаратурой последнего поколения, которая позволяет делать прицельные и панорамные снимки, есть своя лаборатория. Мы используем современные пломбировочные материалы и передовые методики.

Говорят, улыбки делают мир светлее, а людей – счастливее. Мы делаем всё, чтобы наши пациенты не стеснялись улыбаться и делали это как можно чаще!

Пять причин обратиться именно в Центр современной стоматологии ESTETIC DENT:

1. Психологический комфорт. Теплая, домашняя атмосфера. Пациент чувствует себя расслабленным, врачи доброжелательны и открыты, ничто не пугает даже маленьких пациентов и людей с повышенной тревожностью. Поход к врачу становится приятной встречей с высококлассными специалистами и современными технологиями.

2. Полный спектр стоматологических услуг: лечение зубов, хирургическая помощь, ортопедия, ортодонтия, гигиена полости рта, имплантация, детская стоматология. И, соответственно, комплексный подход к лечению каждого пациента. Стоматолог пролечит все зубы, гигиенист удалит налет и научит правильно ухаживать за полостью рта, ортодонт решит проблемы с прикусом, а ортопед поможет подобрать оптимальный вариант протезирования.

В сложных случаях собирается консилиум из нескольких специалистов, чтобы составить эффективный план лечения.

3. Центр работает по принципу семейной клиники – здесь помогут всем членам вашей семьи, от младенца с одним зубиком до прабабушек и прадедушек, которым нужно сложное протезирование.

4. Центр имеет свою лабораторию и оборудование для изготовления коронок, виниров, протезов. За счет этого сроки изготовления, качество и цены на работы приятно удивляют. В клинике используют самые современные инновационные материалы и технологии.

5. Действует система скидок: по карте «Забота» – 7%, по акции «Соседи» (для туляков, живущих поблизости) – 5%. А для тех, кто проходит лечение у ортодонта, скидка на процедуры по гигиене полости рта – 25%! Кстати, ортопед и хирург дают бесплатные консультации.

Гигиена полости рта

Согласно последним научным исследованиям, ежедневный уход за полостью рта в домашних условиях недостаточно эффективен, даже если вы чистите зубы утром и вечером и используете 1-2 раза в день зубную нить.

Всемирное общество стоматологов рекомендует раз в шесть месяцев проходить процедуры гигиены полости рта у специалистов. Налет на зубах и языке, зубной камень – всё это легко и просто удалить на профессиональном оборудовании в Центре современной стоматологии ESTETIC DENT.

Например, на аппарате Air Flow сильной струей из специальной смеси, воды и сжатого воздуха стоматолог-гигиенист тщательно очищает даже труднодоступные участки ротовой полости. А процедура безболезненна и очень эффективна. Проходить ее надо раз в полгода, а если вы носите брекеты, то раз в квартал.

Здесь делают и реминерализующую терапию – после нее зубная эмаль становится плотнее, повышается ее устойчивость к повреждающим факторам, уменьшается чувствительность зубов, снижается риск кариеса. И улучшается внешний вид зубов — они приобретают гладкий и красивый вид.

А еще в Центре современной стоматологии ESTETIC DENT можно купить настоящие швейцарские щетки и зубные пасты Curaprox. Уникальность щеток – в запатентованной щетине.

– 5460 ультратонких эластичных щетинок эффективно удаляют налет и не травмируют эмаль и десны. Зубные пасты Curaprox поддерживают иммунный баланс полости рта, усиливают антибактериальную, реминерализующую и очищающую функцию слюны. Попробовав эти щетки и пасты, вы больше никакие другие использовать не захотите, – и ваши зубы скажут вам спасибо, – говорит стоматолог-терапевт, специалист по эндодонтии Вероника Владимировна Нагайцева.

Лечение

О врачах Центра пациенты оставляют только восторженные отзывы. «Потрясающий врач с золотыми руками!» – о Веронике Нагайцевой, «Я нашла СВОЕГО стоматолога! И больше не боюсь лечить зубы!» – об Анне Бормотовой.

Кариес, пульпит, периодонтит – в Центре современной стоматологии ESTETIC DENT справятся с любой вашей проблемой.

– Если заметили темное пятно на поверхности зуба, не тяните, приходите в клинику. Это может быть начальной стадией кариеса. На начальных этапах справиться с ним гораздо быстрее, проще и дешевле. И тем более не терпите зубную боль. Она – признак того, что кариес уже добрался до глубоких слоев, и зуб нужно как можно скорее спасать! Каждый свой зуб нужно беречь и бороться за него до последнего, – говорит стоматолог-терапевт Анна Юрьевна Бормотова.

В клинике используют инновационные пломбировочные материалы последнего поколения. В определенных случаях, например, когда жевательный зуб сильно разрушен, врач может его реставрировать.

Кстати, знаете ли вы, что нужно следить не только за тем, есть ли пятна на зубах, но и за равномерной нагрузкой на них. Замечаете, что жуете все время правой или левой стороной? Значит, с течением времени зубы с этой стороны будут изношены сильнее, а в дальнейшем это приведет к асимметричности лица, более глубоким мимическим морщинам с одной стороны лица, нарушению височно-нижечелюстного сустава. От этого даже могут быть головные боли и проблемы с ЖКТ.

Ортодонтия

Ослепительная улыбка и ровные зубы – это не только красиво, это признак отличного здоровья. А вот неправильный прикус, который «не заметили» в детстве и не исправили во взрослом возрасте, может привести к болезням – пародонтиту, заболеваниям височно-нижнечелюстных суставов, и как результат – к головным болям и изменению профиля лица в худшую сторону, заболеваниям ЖКТ.

Идеальным прикусом могут похвастаться очень немногие – только 10% населения земли «кусают как надо». А каждый третий нуждается в корректировке своего природного прикуса.

Когда нужно привести ребенка к ортодонту, чтобы улыбка вашего чада была красивой, а прикус правильным? Первый раз – когда начинают меняться молочные зубки. Врач сделает панорамный снимок и оценит, все ли коренные зубки будут на месте. Конечно, в детском возрасте откорректировать несовершенство проще и быстрее.

В Центре современной стоматологии ESTETIC DENT пациентам с неправильным прикусом устанавливают брекет-системы или системы прозрачных кап (элайнеров).

Нет никаких ограничений по возрасту на установку систем. Наоборот, зачастую перед протезированием необходимо пройти такое лечение, чтобы поставить качественно ортопедическую конструкцию. В среднем ортодонтическое лечение занимает 1,5-2 года.

– В нашем центре мы используем наружные брекеты. Они фиксируются на внешнюю поверхность зубов, могут быть металлическими или «эстетическими», то есть прозрачными, лигатурными и безлигатурными. Металлические брекет-системы – самые популярные и предсказуемые по результату. И да, это сейчас модно – носить брекеты. Они говорят о статусе человека, о его серьезном подходе к своему здоровью, – говорит Алексей Романов. – Прозрачные брекеты изготавливаются из высококачественной керамики, они матовые и, как правило, сливаются с цветом зубов. Часто мы комбинируем прозрачные брекеты на верхней челюсти с металлическими на нижней.

В Центре современной стоматологии ESTETIC DENT работают и с элайнерами. Считается, что это более удобная для пациента альтернатива брекет-системам. Элайнеры изготавливают из медицинского пластика. Они прозрачные, гипоаллергенные, безвредные для здоровья. Мягко надавливая на зубы, элайнеры смещают их в нужном направлении.

– Перед установкой элайнеров мы сначала делаем слепок челюстей пациента, затем по ним составляем цифровые 3D-модели. В специальной программе на этой модели врач перемещает зубы так, чтобы улыбка была ровной и красивой. На каждый этап перемещения зубов – а их может быть 50 и даже более – на 3D-принтере распечатывают модели, по которым вакуумно-формовочным методом делают прозрачные капы, – объясняет процесс Алексей Романов.

По мнению стоматологов центра, тонкие прозрачные капы удобны в использовании – они не травмируют полость рта и не нарушают дикцию, к ним можно привыкнуть быстрее, чем к брекетам. Но капы требуют щепетильности от владельца. Во время еды их нужно снимать, а после еды перед надеванием обязательно чистит зубы.

Перед установкой брекетов или кап врач обязательно делает 3D-снимок челюсти, оценивает всю зубочелюстную систему.

Хирургия

Центр современной стоматологии ESTETIC DENT знаменит тем, что тут работает хирург, который может удалить зуб любой сложности. И буквально творит чудеса. Знакомьтесь – Артем Олегович Сафронов, стоматолог-хирург, имплантолог.

– Совсем недавно был случай. Женщина долго страдала от гайморита, лечение не помогало. На КТ врачи обнаружили инородное тело в гайморовой пазухе. Пациентке предлагали ЛОР-операцию под общим наркозом в столичной больнице. Наш хирург через лунку удаленного зуба сумел достать это инородное тело. Им оказался кусочек композита! Оказывается, когда-то давным-давно при пломбировании канала доктор неправильно работал с инструментом, и пломбировочный материал попал в гайморову пазуху. Наш Артем спас пациентку от мучений, – рассказывает Алексей Романов.

В клинику приезжают со всего города, когда требуется сложное удаление, например, ретинированного зуба мудрости (то есть зуба не видно, но он есть и растет вбок, в соседний зуб, проще говоря, разрушает пространство вокруг себя. – Прим. авт.). Такая операция важна, когда требуется установить брекет-систему, но места – куда зубам можно нормально встать – нет.

Ортопедия

Центр современной стоматологии ESTETIC DENT имеет собственную лабораторию, поэтому восстановление и протезирование зубов – «конек» центра, а качество и цены на эти работы приятно удивляют клиентов.

Коронки из диоксида циркония, цельнокерамические или металлокерамические, виниры, съемные протезы или протезы на имплантах – на совместной консультации ортодонт, ортопед и хирург-имплантолог персонально для вас подберут эффективный способ восстановления зубного ряда.

– Сегодня самый популярный вид протезирования – коронки из оксида циркония. Этот материал – биосовместимый и, в отличие от металлокерамики, не вызывает аллергии. Коронки моделируем на цифровом оборудовании, благодаря чему они идеального прилегают к зубам. А чтобы коронка выглядела, как настоящий зуб, ее покрываем керамической массой. Диоксид циркония используется при изготовлении мостовидных протезов при протезировании на имплантах, – поясняет Алексей Александрович Лаптев, стоматолог-ортопед.

– При протезировании зоны улыбки стоматологи центра рекомендуют устанавливать коронки из керамики Emax. Этот материал обладает высокой прочностью и максимально приближен к естественной эмали зубов. Из него производят и лучшие эстетические реставрации, в том числе виниры, – говорит Павел Валерьевич Фадеев, стоматолог-ортопед.

Имплантация

– это современный метод восстановления утраченных зубов путем вживления искусственного корня в верхнюю или нижнюю челюсть. Импланты предпочтительнее мостовых протезов, так как не требуется обтачка соседних с утерянным зубов.

Но тут есть нюанс – не оттягивать момент посещения клиники, так как со временем зубы смыкают ряды, что нарушает их природный ряд. Оптимальный срок установки импланта – в течение 12 месяцев после удаления. Если прошло более трех лет, скорее всего, встанет вопрос о брекет-лечении и костной пластике.

– Костная пластика, он же синус-лифтинг, нужна для восстановления объемов костной ткани для надежной фиксации импланта. Ведь потеря одного или сразу нескольких зубов неизбежно влечет за собой атрофию кости. Наши специалисты в совершенстве владеют методиками синус-лифтинга, – говорит Алексей Романов.

Детская стоматология

В Центре современной стоматологии ESTETIC DENT работает молодой, но уже опытный стоматолог Джамшед Шокиров. Он принимает и взрослых пациентов, и детей, прекрасно разбирается в детской психологии и легко находит подход к каждому ребенку. Лечение для малыша превращается в новую увлекательную игру. Многие детишки уже успели полюбить доктора и теперь с радостью идут на прием. Оказывается, бывает и так!

- Что нужно, чтобы у ребенка были красивые ровные зубки? Конечно, это во многом определяется наследственностью. Но помимо генетики важно, чтобы ребенок использовал зубы по назначению. Никаких кашек-пюрешек! Мягкая пюреобразная пища не дает развиваться челюстному аппарату и способствует развитию кариеса. Давайте ребенку грызть яблоко, морковку – это гораздо полезнее для малыша, чем сладкие напитки и фруктовые пюре, – говорит Алексей Романов.

В Центре современной стоматологии ESTETIC DENT считают, что первый раз показать ребенка зубному врачу надо в 6-8 месяцев, когда прорезался первый зуб. Все специалисты центра категоричны: если у ваших детей кариес молочных зубов, их обязательно надо лечить, потому что это чревато кариесом уже коренных зубов.

Ранее удаление молочных зубов может также привести к искривлению прикуса.

Кстати, приучать ребенка чистить зубы нужно, когда у него прорезался… первый зубик! Как правильно ухаживать за полостью рта, чем лучше чистить зубы и как часто это делать – об этом своим пациентам рассказывают специалисты Центра современной стоматологии ESTETIC DENT на каждом приеме.

Вам рады предложить квалифицированную помощь по всем направлениям стоматологии в Центре современной стоматологии ESTETIC DENT в Туле на ул. Кирова, 151-а.

Запись и справки по тел.: +7 (4872) 730-290, +7 (910) 15-15-071.

Часы работы: понедельник-пятница 9.00 – 19.00, суббота 9.00 – 15.00. Воскресенье: выходной.

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