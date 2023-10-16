Книжный фестиваль в «Октаве»: что читает молодежь?

Фото Алексея Пирязева

В минувшую субботу в «Октаве» прошел фестиваль современной литературы «Наши дни». На нем побывала наш корреспондент Анна Воронина.

И кажется, название подобрано неспроста. Современная российская литература — трансформирующийся феномен. О том, как кластер стал площадкой для обмена творческим опытом между туляками, писателями и издателями, — в материале Myslo.

Что сегодня на полках

Сегодня книжные магазины предлагают нам огромный выбор от условных «100 способов разбогатеть» до знакомой со школы классики и нетипичных новых авторов, говорящих на смелые темы. Заходя в книжный масс-маркет, незнающему легко потеряться в лабиринте стеллажей и уйти с пустыми руками. Поэтому разнообразная и красочная подборка из книг на стенде важна для потребителя.

Красочная — это не про пестрые обложки, а про нестандартные темы, отражающие сегодняшнюю реальность и близкие читателю. Русская литература — это не Донцова с похожими друг на друга романами, а уникальное формирующееся явление.

Оттого и в день фестиваля книжные стенды «Октавы» ломились от необычных, нестандартных книг: здесь был как локальный магазинчик комиксов «BWComics», так и подборки от издательств из Санкт-Петербурга и Москвы — Ad Marginem, V-A-C Press, Музей современного искусства «Гараж», МИФ, Издательский дом Мещерякова, ГРАФО, Новое литературное обозрение, LiveBook.

По секрету: книги на фестивальных стендах стоят дешевле, чем в магазинах.

Моим личным открытием стала книга тульского писателя и художника, погибшего на съёмках в Кармадонском ущелье, Сергея Петнюнаса — «Эль». Красочные иллюстрации, сказка с колоритом нашего города и 90-х… Такое точно не встретишь в рекомендациях сетевых магазинов.

Увидеть автора вживую

На стенде — книга Мршавко Штапича «Плейлист волонтёра», по которой сняли сериал. А за занавеской выступал сам автор, отвечая на вопросы читателей и подписывая экземпляры книг.

Писатели. Справа — Мршавко Штапич , слева — Кирилл Рябов.

Писатели и издатели выступали в нескольких залах одновременно. Удалось попасть на встречу с молодой писательницей Дарьей Благовой — её подающий большие надежды роман о людях с ментальными расстройствами «Южный ветер» попал в шорт-лист «Ясной Поляны».

Дарья с удовольствием поделилась историей создания. И это не была встреча ради встречи, а по-настоящему искренняя беседа. Будучи журналистом, Дарья Благова писала по теме психоневрологических интернатов. Полученный опыт и источники легли в основу дебютной книги. Смело и открыто писательница говорила о проблемах депрессии, важности ментального здоровья в современном обществе.

Писательница Дарья Благова (слева).

Отвечала автор и на вопросы туляков о персонажах романа. Конечно, многим читателям хочется узнать о том, что стало с их любимыми героями. Ответ на этот вопрос Дарья, конечно, оставила в секрете.

Что сейчас читает молодежь?

«Молодежь не читает!» — это утверждение все чаще можно слышать от старшего поколения — «бумеров». Однако директор издательства Ad Marginem Михаил Котомин опроверг услышанное суждение:

— Молодежь пишет и снимает. Но и читает вдобавок, чтобы обогащать кругозор.

Это не только красивые фразы, но и язык фактов. В издательской среде заметили: читательская аудитория до 25 лет в последние годы превалирует.

Михаил Котомин, издатель — Наш коллега Борис Куприянов — владелец большого академического книжного в Москве «Фаланстер». Он рапортует, что круг посетителей магазина помолодел. Там целая тусовка и сборище молодых. Хотя это академическая литература, а сам магазинчик — в подвале.

По словам литературного обозревателя Максима Мамлыги, популярности литературы способствовали обзоры в «ТикТоке», именно они привели молодежь в книжные магазины.

Максим Мамлыга

— Темы, которые сейчас популярны в современной литературе, —насилие разных типов, то, как его преодолеть, как уберечься... Что такое современная семья, насколько важно жить кровными узами. Появился новый конфликт отцов и детей. Я называю его «без надежды на понимание». Новое поколение живет своей жизнью, а старое остается с его убеждениями и чаяниями. Молодежь не пытается переделать взрослых. Удивительное явление! Также популярны темы собственной идентичности: «Кто я и из чего состою? Где мое место в жизни?» — говорит Максим Мамлыга.

Мне, как стороннему наблюдателю за литературным рынком, казалось — в моде всегда были популярны американские и европейские писатели. Так, после последних событий с рынка ушли Стивен Кинг и Нил Гейман. Найти им альтернативу в России сложно. Максим Мамлыга поделился своими размышлениями о трансформации читательской культуры после «кризиса трёх лет»:

— Ушли считанные издатели. Многие остались. Права на современную зарубежную прозу активно продают в России. Появилось такое явление, как «тамиздат» — русскоязычные авторы, издающиеся за границей. Сейчас есть большой спрос на русских писателей. Русскоязычная литература и нон-фикшн очень популярны.

Рост идет с десятых годов. В советское время множество книг не издавали. Много чего зарубежного было не достать. В 90-х и нулевых люди догоняли упущенное, сметали прилавки с мыслью: «О, наверно, там что-то интересное!» Это адекватная реакция аудитории, когда чего-то не имеешь. 25 лет люди читали иностранных авторов, а теперь заинтересовались тем, что сегодня есть в России.

Это не значит, что русские писатели хуже или лучше зарубежных. Они просто становятся видимыми.

Аудитория меняется. Людям интересно изучать свою собственную страну. Стоит отметить, что интерес к зарубежным вещам не исчезает. Чем интереснее издаются зарубежные книги, тем интереснее и русскоязычные. Одно обогащает другое.

Книжное пространство от интерьера до фестиваля

По мнению основателя центра современной культуры в Казани и создателя книжных фестивалей Кирилла Маевского, книга — инструмент, который меняет не только сознание, но и позволяет строить города.

Кирилл Маевский. Фото Александра Воронина.

— Считаю, что книга меняет город и жизнь. Как бы пафосно ни звучало, мною движет амбиция менять мир книгами. Отсюда и форматы книжных фестивалей, магазинов.

В любом городе важно и нужно создавать книжное пространство, например фестивали.

Считаю, даже в городе на 20 тысяч человек можно сделать хороший книжный. Просто нужно создать классную и интересную подборку книг, чтобы люди покупали, читали и рассказывали о них с удовольствием.

Книжный фестиваль — платформа для развития территорий. Он не улетает, как воздушный шарик, бесследно. После него может появиться книжная лавка, комьюнити или даже местный блогер, обозревающий книги. Конечно, нужно смотреть вокруг: искать места, где много университетов, колледжей, найти точку опоры и сплочения, — рассказал Кирилл Маевский.

— В Туле прекрасно работают с Толстым. Толстой — ваш главный литературный бренд. Однако есть ещё над чем работать и что модерировать. В идеале внизу должен стоять молодой популярный писатель и декламировать толстовские отрывки перед аудиторией в сто человек, — добавил Михаил Котомин.

В общем, чтобы окультурить население, все должно работать в связке: хорошая, грамотно подобранная литература для разных аудиторий, грамотно созданное вокруг пространство. Стоп! Хорошая литература? А что сегодня претендует на звание хорошей литературы? Вероятно, то, что подходит под запрос читателя.

Главный запрос современного читателя — раздвинуть границы воображения. Невозможно жить в тоннеле повседневного потока информации. Важно расширять границы, сталкиваясь с тем, чего ты не знаешь, — ответил Кирилл Маевский.

Независимое мнение

В одном зале заканчивались лекции, в другом — начинались. Подтягивались к книжным стендам и зеваки, и те, кто вышел из зала после двухчасовых выступлений. Своим мнением поделилась одна из слушательниц лекций.

Валерия, 23 года:

— По образованию я преподаватель русского и литературы, но по специальности не работаю. Однако читать люблю. Отмечаю, какова структура произведения, как оно создает эмоциональный накал.

Когда перешла от классической литературы к современности, поняла: интересных книг очень много, как и неинтересных. Хотелось понять, как устроена современная литература; хочется структурности. Лекция Максима Мамлыги помогла мне ответить на эти вопросы.

Большим открытием этого фестиваля стало то, что книга — действительно феномен, вокруг которого может кипеть жизнь. Отрадно видеть, как меняется облик современного читателя, как стенды с хорошей литературой собирают тусовки, а с современными писателями можно говорить открыто и на равных, задавая каверзные вопросы.



Здорово стоять у истоков тех самых трансформаций, о которых говорят издатели, и наблюдать развитие, обогащение культуры. И если вдруг снова услышите, что молодежь не читает, можете ответить: «Молодежь пишет, снимает и… читает. Да еще как читает!»

Доказательство того, что молодежь сегодня — читающая, в фоторепортаже Алексея Пирязева.