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Итальянская кухня и шикарная игровая: в Туле открылось семейное кафе Chipollini
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Итальянская кухня и шикарная игровая: в Туле открылось семейное кафе Chipollini

Семейное кафе Chipollini– возможно, именно то кафе, о котором мечтали все туляки. 

Chipollini – это удачное сочетание настоящих итальянских традиций приготовления пиццы и пасты, простора для детских игр и уютного интерьера. Кафе встретило первых посетителей осенью прошлого года, а вот официальное открытие Chipollini состоялось на днях. 

Кафе расположено в Могилевском сквере – любимом месте для прогулок семей с детьми.  

Официальное открытие стало настоящим подарком для гостей. Воздушные шары, множество игрушек, аквагрим, веселый аниматор и вкусные угощения – вот слагаемые отличного детского праздника.

Детей и взрослых в честь открытия ждала масса сюрпризов. Всех гостей в течение дня при любом заказе бесплатно угощали ароматной пиццей на тонком тесте. Основная же развлекательная программа началась после пяти вечера – мастер-класс по приготовлению пиццы, художественный мастер-класс для детей и взрослых, веселые игры, бумажная дискотека и подарки.

Многие из гостей уже успели заранее познакомиться с кафе и полюбить это уютное место семейного отдыха. А как иначе? Малыши просто в восторге от игровой зоны. Их каждый день здесь ждут радиоуправляемые машинки, кубики и другие игрушки, доска с мелками, карандаши и фломастеры...

Рядом с каждым столом на полках стоят разнообразные раскраски и детские книги, а карандаши приносят вместе с меню – хочешь рисуй, хочешь рассматривай картинки или читай с мамой.

Ежедневно в течение всего дня в кафе работают аниматоры.

Для малышей до года здесь имеются раскладные стульчики, к которым официанты всегда приносят набор игрушек. Все игрушки ежедневно подвергаются соответствующей обработке, поэтому родителям не стоит переживать за безопасность своих детей.

Кстати, в Chipollini есть отдельная пеленальная комната: даже, если вы пришли в кафе с малышом и не прихватили с собой сменные подгузники, это не страшно: в пеленальной комнате всегда лежат бесплатные чистые подгузники. Мелочь, казалось бы, но очень часто она оказывается настоящим спасением всего вечера. Те, к кого есть малыши, это подтвердят.

У входа в кафе имеется бесплатная парковка для колясок. Она находится под видеонаблюдением. 

Если вы забыли взять с собой замок, его можно попросить у официантов и закрепить коляску на парковке. 

При создании Chipollini большое внимание уделялось деталям, которые создают настроение. Интерьер кафе нежных мятно-розовых тонов окутывает спокойствием и дает возможность родителям расслабиться и насладиться минутками спокойствия в уютной обстановке.

Здесь абсолютно не хочется никуда спешить, а просто наслаждаться прекрасной кухней Chipollini. 

Chipollini – это именно то, что давно ждали тульские родители!

О кухне Chipollini, кстати, можно говорить бесконечно. Все повара и шеф-повар – мастера итальянской кухни, это единая команда, которая на протяжении многих лет работала в одном из ресторанов Москвы.

Абсолютно все виды пасты в Chipollini готовятся исключительно вручную из настоящей итальянской муки, которую поставляют в кафе с родины пасты.  Она получается именно такой, как в Италии. Второй такой пасты в Туле вы точно не найдете. Готовит ее лично шеф-повар Джулия. 

Фирменная пицца от шеф-повара – тоже пальчики оближешь. Даже если у вас нет детей, это не повод отказывать себе в удовольствии ощутить истинный вкус Италии, не выезжая из Тулы. 

Chipollini радует гостей широким выбором пиццы, здесь есть как классическая, так и итальянская пицца – квадратная, тесто для нее готовится только из семолы – итальянской муки премиум-класса. 

Все эти достоинства оптимально соотносятся
с демократичными ценами.

К составлению детского меню в Chipollini подошли с особой оригинальностью. Во-первых, его интересно рассматривать – здесь нет скучных фотографий блюд, вместо них – яркая книжка с картинками, изображающими блюда. Малышам такое нововведение пришлось по нраву.

Но еще больший восторг вызывает, когда нарисованная в виде черепашки картошка или гречка в виде собачки оказывается на тарелке. Выглядит очень аппетитно! Качественные продукты, интересная подача и, самое главное, вкусное наполнение – вот секрет сытых и довольных детей! 

 

Андрей и София Беловы:

– Мне очень импонирует, что здесь вокруг много игрушек и дети рядом, не надо постоянно выглядывать и следить за ребенком. Он рядом, а родители могут спокойно сидеть и наслаждаться отдыхом. Кухня очень вкусная, а тонкое тесто пиццы – это как раз то, что я люблю. Детское меню, кстати, очень оригинально оформлено – то, что нужно ребенку. Еще сюда обязательно придем, только уже всей семьей.

Елена и Александр Кротких с сыновьями Максимом и Ильей и другом семьи Даниилом Артюшиным:

– У нас в районе не так много мест, куда можно сходить с детьми, во многих кафе шумно и специфические запахи. А здесь очень уютно, помещение большое, но очень функциональное, музыка всегда приятная, есть место, где дети могут поиграть, и старший, и младший. Обслуживание отличное и очень вкусно готовят!

Наталья и Максим Лаукерт с сыновьями Кириллом и Филиппом:

– Мы любим проводить время всей семьей, но в Туле не так много кафе, которые предоставляют такие шикарные условия для семей с детьми. Старший сын очень любит пиццу и, конечно, от пиццы Chipollini он просто в восторге. 

 

Тула, Могилевский сквер,
пр. Ленина, 125
Телефон для справок и бронирования столов:
8-991-414-44-99.

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Галерея
Итальянская кухня и шикарная игровая: в Туле открылось семейное кафе «Chipollini», Фото: 1
Итальянская кухня и шикарная игровая: в Туле открылось семейное кафе «Chipollini», Фото: 2
Итальянская кухня и шикарная игровая: в Туле открылось семейное кафе «Chipollini», Фото: 3
Итальянская кухня и шикарная игровая: в Туле открылось семейное кафе «Chipollini», Фото: 4
Итальянская кухня и шикарная игровая: в Туле открылось семейное кафе «Chipollini», Фото: 5
Итальянская кухня и шикарная игровая: в Туле открылось семейное кафе «Chipollini», Фото: 6
Итальянская кухня и шикарная игровая: в Туле открылось семейное кафе «Chipollini», Фото: 7
Итальянская кухня и шикарная игровая: в Туле открылось семейное кафе «Chipollini», Фото: 8
Итальянская кухня и шикарная игровая: в Туле открылось семейное кафе «Chipollini», Фото: 9
Итальянская кухня и шикарная игровая: в Туле открылось семейное кафе «Chipollini», Фото: 10
Итальянская кухня и шикарная игровая: в Туле открылось семейное кафе «Chipollini», Фото: 11
Итальянская кухня и шикарная игровая: в Туле открылось семейное кафе «Chipollini», Фото: 12
Итальянская кухня и шикарная игровая: в Туле открылось семейное кафе «Chipollini», Фото: 13
Итальянская кухня и шикарная игровая: в Туле открылось семейное кафе «Chipollini», Фото: 14
Итальянская кухня и шикарная игровая: в Туле открылось семейное кафе «Chipollini», Фото: 15
Итальянская кухня и шикарная игровая: в Туле открылось семейное кафе «Chipollini», Фото: 16
Итальянская кухня и шикарная игровая: в Туле открылось семейное кафе «Chipollini», Фото: 17
Итальянская кухня и шикарная игровая: в Туле открылось семейное кафе «Chipollini», Фото: 18
Итальянская кухня и шикарная игровая: в Туле открылось семейное кафе «Chipollini», Фото: 19
Итальянская кухня и шикарная игровая: в Туле открылось семейное кафе «Chipollini», Фото: 20
Итальянская кухня и шикарная игровая: в Туле открылось семейное кафе «Chipollini», Фото: 21
Итальянская кухня и шикарная игровая: в Туле открылось семейное кафе «Chipollini», Фото: 22
Итальянская кухня и шикарная игровая: в Туле открылось семейное кафе «Chipollini», Фото: 23
Итальянская кухня и шикарная игровая: в Туле открылось семейное кафе «Chipollini», Фото: 24
Итальянская кухня и шикарная игровая: в Туле открылось семейное кафе «Chipollini», Фото: 25
Итальянская кухня и шикарная игровая: в Туле открылось семейное кафе «Chipollini», Фото: 26
Итальянская кухня и шикарная игровая: в Туле открылось семейное кафе «Chipollini», Фото: 27
Итальянская кухня и шикарная игровая: в Туле открылось семейное кафе «Chipollini», Фото: 28
Итальянская кухня и шикарная игровая: в Туле открылось семейное кафе «Chipollini», Фото: 29
Итальянская кухня и шикарная игровая: в Туле открылось семейное кафе «Chipollini», Фото: 30
Итальянская кухня и шикарная игровая: в Туле открылось семейное кафе «Chipollini», Фото: 31
Итальянская кухня и шикарная игровая: в Туле открылось семейное кафе «Chipollini», Фото: 32
Итальянская кухня и шикарная игровая: в Туле открылось семейное кафе «Chipollini», Фото: 33
Итальянская кухня и шикарная игровая: в Туле открылось семейное кафе «Chipollini», Фото: 34
Итальянская кухня и шикарная игровая: в Туле открылось семейное кафе «Chipollini», Фото: 35
Итальянская кухня и шикарная игровая: в Туле открылось семейное кафе «Chipollini», Фото: 36
Итальянская кухня и шикарная игровая: в Туле открылось семейное кафе «Chipollini», Фото: 37
Итальянская кухня и шикарная игровая: в Туле открылось семейное кафе «Chipollini», Фото: 38
Итальянская кухня и шикарная игровая: в Туле открылось семейное кафе «Chipollini», Фото: 39
Итальянская кухня и шикарная игровая: в Туле открылось семейное кафе «Chipollini», Фото: 40
Итальянская кухня и шикарная игровая: в Туле открылось семейное кафе «Chipollini», Фото: 41
Итальянская кухня и шикарная игровая: в Туле открылось семейное кафе «Chipollini», Фото: 42
Итальянская кухня и шикарная игровая: в Туле открылось семейное кафе «Chipollini», Фото: 43
Итальянская кухня и шикарная игровая: в Туле открылось семейное кафе «Chipollini», Фото: 44
Итальянская кухня и шикарная игровая: в Туле открылось семейное кафе «Chipollini», Фото: 45
Итальянская кухня и шикарная игровая: в Туле открылось семейное кафе «Chipollini», Фото: 46
Итальянская кухня и шикарная игровая: в Туле открылось семейное кафе «Chipollini», Фото: 47
Итальянская кухня и шикарная игровая: в Туле открылось семейное кафе «Chipollini», Фото: 48
Итальянская кухня и шикарная игровая: в Туле открылось семейное кафе «Chipollini», Фото: 49
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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 15:06 0
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