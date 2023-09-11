«Гонка героев» в Туле: как это было – большой репортаж Myslo

В нашем регионе «Гонка» проходит с 2016 года. И каждый сентябрь со всей страны сюда съезжаются тысячи любителей экстремальных препятствий. В этом году свои силы на трассе испытали более 2500 человек.

Протяжённость дистанции — 8,5 км. На ней — около 30 препятствий в разных точках локации.

Участникам состязаний предстояло преодолеть вертикальную стену с канатами, проём из шин, разнообразные рукоходы, барьер из брёвен, каньон, водные переправы, рвы и окопы. Пройти всё это непросто: нужна хорошая физическая подготовка, частые тренировки, но главное, уверенность, что такие преграды — точно по плечу.

Небо плотно стянуло облаками, но дождя в прогнозе не было. Первый старт — в 10 утра. К этому времени на поле подтягивались сотни людей в спортивной форме и фирменных футболках. Организаторы — «Лига Героев» — проводят забеги по всей России, собирая самых активных и бесстрашных. Потому и в Тулу 9 сентября потянулось много спортсменов не только с близлежащих регионов, но и более отдалённых.

Несмотря на пронизывающий холод, десятки команд начали разминку на огромной площадке перед стартами. Кто-то растягивался молча, другие — делали бёрпи под суровый тон капитана. Словом, атмосфера по-настоящему олимпийская, спортивная.

— С каждым годом такие массовые забеги вызывают все больший интерес. Подобные мероприятия стимулируют жителей регулярно заниматься спортом, формируя привычку к здоровому образу жизни. Желаю участникам зарядиться энергией и весело провести время с близкими и друзьями, — сказал в приветственном слове министр Тульской области Дмитрий Яковлев.

Перед стартом стянулись очереди. Невероятно много корпоративных команд от крупных предприятий и холдингов.

Но есть и неравнодушные к спорту компании, собравшиеся самостоятельно. Многие заряжены — если не на победу, то уж точно на преодоление скользкого рва и отвесных стен с канатами. Из десятков команд подошла познакомиться к одной. Оказалось — туляки.

Сергей Левин, Тула

— Это первая «Гонка». Два месяца тренировался. Отважился принять участие, потому что интересно. И своих сотрудников замотивировал!

С нетерпением жду испытания, где можно искупаться в грязи. Ничего не боимся, хотим получить адреналин и удовольствие от участия.

Данил Шаров, Тула

– Бегу сегодня в седьмой раз. Покорял Эверест. Все испытания хорошо знакомы. Тренируюсь для себя, для здоровья. Бегаю марафоны, но сейчас работа фактически 24 на 7. Но если есть возможность — участвую во всех спортивных мероприятиях.

Пока команды стартовали, быстро сменяя друг друга, к финишу прибывали спортсмены, бежавшие в личном зачёте. Их разделили на разные возрастные группы.

Виктор Роженко, Воронеж

— Лет пять участвую в «Гонке героев». В Туле — третий год подряд. Здесь сбалансированная тропа. Локация удобная для меня: я из Воронежа, спокойно могу сесть в машину и приехать. «Гонка» — это всегда веселье, кайф, драйв, поэтому мы любим с друзьями участвовать. Бежал сегодня в личном зачёте — до финиша добрался где-то за 50 минут. Но здесь есть и мои друзья. Практически во всех «Гонках» бежим. Были в этом году и в Питере, и в Нижнем Новгороде, в Москве два раза. Ездим по всей России. Это хобби, стиль жизни, и мы активно его продвигаем у себя в городе, тренируем людей. Сегодня наши ученики бегут в отдельной команде.

И действительно, «Гонка» не просто мероприятие, а стиль жизни. Здесь много тех, кто познакомился в чатах по интересам и начал тренироваться, чтобы преодолеть замысловатую полосу препятствий в компании друзей и заразиться невероятными впечатлениями. Среди них — команда из Москвы с необычным названием — «Литрбольные сплетники».

Ренат Мангушев:

— Мы приехали из Москвы. Наша «литрбольная» команда состоит из любителей попить и посплетничать. Так и родилась команда «Литрбольный сплетник». Мы активные, общительные, поэтому с нами все хотят дружить. Занимаемся литрбольным спортом [смеётся], а если серьёзно, у нас в команде есть марафонцы и полумарафонцы. В Туле первый раз, лично я бегу «Гонку» в четвёртый раз. С нетерпением ждём «Эверест». На него мы залезем все и обязательно с нашим командным флагом!

Некоторые команды подходили с креативом не только к названиям, но и к образам. Команда косплееров из Москвы привлекла особое внимание среди болельщиков и участников. И вот в Туле они — элвисы. А в Нижнем Новгороде бежали в гавайских рубашках. На следующей неделе планируют забег в костюмах персонажей из Mortal Kombat. При этом они не просто косплееры, а серьёзные спортсмены. Тренируются каждую неделю по вторникам и четвергам, а упор делают на бёрпи.

После триумфального старта, возле которого спортсменов поддерживали их семьи с аплодисментами и кричалками, — горка с канатами. Ещё воодушевлённые участники смело преодолевали эту дистанцию.

Дальше — сложнее: проём из шин, в который пролезет далеко не каждый. Как поделился один из участников, нужно выждать момент, чтобы пролезть между шинами, поскольку они разного размера. Иначе застрянешь и задержишь команду.

Кстати, срезать дистанцию или смухлевать — никак. У каждого специальные браслеты, по которым отслеживается то, как участник проходит тропу.

Далее трасса ушла вниз по склону. И там началась полная жара: одни за другим рукоходы, барьеры, в том числе и из брёвен, канаты, рвы. Всё это затеряно среди живописных пейзажей позднего лета. Потеряться — на раз-два! Чтобы этого не случилось, за каждой командой закрепили инструктора, указывающего путь. Со стороны выглядело забавно, когда провожатый спортсмен бодро вёл команду, плетущуюся за ним от усталости.

На середине полосы препятствий началась грязь. Причём не просто размытые дорожки, а настоящая трясина. Те, кто не замарался после перехода речки, точно не остались чистыми, спускаясь по пояс в яму, полную воды. Зато именно здесь во всю проявляется командная взаимовыручка и дружба. Главный девиз «Гонки» — «Не забывай помочь товарищу!» — звучал на каждой полосе препятствий. Было приятно видеть, как мужчины помогали своим дамам.

После «грязевой ванны» участникам остались самые тяжёлые испытания: рукоход, который двигается, как только дотронешься до него; длинная сетка, через которую перелезать грязным максимально неудобно.

И «вишенка на торте» — девятиметровый «Эверест». Счастливые, улыбающиеся в начале участники ползли к последней горке грязные, усталые и замученные.

В итоге возле «Эвереста» выстраивались огромные очереди. Многие долго настраивались, прежде чем разбежаться, запрыгнуть на горку и ухватиться за канат. Здесь требовалось особое упорство: участники забирались на горку, скатывались вниз в грязи, но снова забирались. У некоторых получалось залезть по канату лишь раза с третьего.

Зато сколько радости, драйва и эмоций на финише! Преодолевшие «Эверест» и 29 предыдущих испытаний кричали, обнимались и даже разрывали бутылки с водой.

Среди финишировавших спортсменов — столько разных людей. Не только профессий и городов, но и возрастов. Приятно видеть участников высшей возрастной категории — своей жизнерадостностью и упорством они дают фору молодым!

Алексей Нижнинский, Нижний Новгород

— Моя категория 40+, личный забег. Тула — одна из моих любимых трасс, очень лёгкая. Нет, она в целом непростая, но сегодня мне далась очень легко! Я готовился к «Гонке» постоянно, всё время. Пробежал за час двадцать. Конечно, на подиум не попал, но для меня хороший результат. Я получаю от этого удовольствие, с каждой «Гонки» храню браслет!

Или молодых хрупких девушек, которые не побоялись присоединиться к коллегам или друзьям, чтобы получить новый опыт и проверить барьер своих возможностей.

Алевтина Соколова, Москва

— Очень понравилось. Буквально два месяца назад бегали в Нижнем Новгороде. Сегодня ощущения новые. В этот раз почти одолели «Эверест». Запомнилось ледяное озеро и препятствия с грязью. Смеялись как дети! Советую тем, кто не бегал, обязательно попробовать. Это закаляет дух. Собирайте команду! Чем больше людей, тем больше позитива!

Хоть в этом мероприятии была лишь сторонним наблюдателем, уходить не хотелось. Да, сложные препятствия и не всегда приятные и тяжёлые испытания. Но почему-то осталось ощущение, что «Гонка» — праздник. Как минимум по тому факту, что участники выходили заряженными, на адреналине, довольные так, словно пережили главный триумф в своей жизни. Я была на «Гонке» с 10 утра до 16 часов вечера — и за всё это время не видела ни одного расстроенного участника! Видимо, это соревнование значит для каждого что-то большее, чем банальное преодоление дистанций на скорость или первенство. Скорее, невероятный опыт, новая страница в жизни и, безусловно, быть в центре «своих» — людей.