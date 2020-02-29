Французский бульдог, алабай и акита-ину: В Туле прошла выставка собак
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Сегодня, 29 февраля, в ДК «Южный» пос. Менделеевский состоялась выставка собак разных пород. На мероприятие съехались хозяева со своими животными из разных уголков России.
Здесь были представлены такие породы: французский бульдог, той-терьер, померанский шпиц, алабай, бигль-харрьер, питбуль и другие.
Выставка организована кинологическими центрами «Триумф» и «Друг».
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