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Французский бульдог, алабай и акита-ину: В Туле прошла выставка собак

Французский бульдог, алабай и акита-ину: В Туле прошла выставка собак

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Сегодня, 29 февраля, в ДК «Южный» пос. Менделеевский состоялась выставка собак разных пород. На мероприятие съехались хозяева со своими животными из разных уголков России.

Здесь были представлены такие породы: французский бульдог, той-терьер, померанский шпиц, алабай, бигль-харрьер, питбуль и другие.

Выставка организована кинологическими центрами «Триумф» и «Друг».

Галерея
Выставка собак в Туле 29.02, Фото: 1
Выставка собак в Туле 29.02, Фото: 2
Выставка собак в Туле 29.02, Фото: 3
Выставка собак в Туле 29.02, Фото: 4
Выставка собак в Туле 29.02, Фото: 5
Выставка собак в Туле 29.02, Фото: 6
Выставка собак в Туле 29.02, Фото: 7
Выставка собак в Туле 29.02, Фото: 8
Выставка собак в Туле 29.02, Фото: 9
Выставка собак в Туле 29.02, Фото: 10
Выставка собак в Туле 29.02, Фото: 11
Выставка собак в Туле 29.02, Фото: 12
Выставка собак в Туле 29.02, Фото: 13
Выставка собак в Туле 29.02, Фото: 14
Выставка собак в Туле 29.02, Фото: 15
Выставка собак в Туле 29.02, Фото: 16
Выставка собак в Туле 29.02, Фото: 17
Выставка собак в Туле 29.02, Фото: 18
Выставка собак в Туле 29.02, Фото: 19
Выставка собак в Туле 29.02, Фото: 20
Выставка собак в Туле 29.02, Фото: 21
Выставка собак в Туле 29.02, Фото: 22
Выставка собак в Туле 29.02, Фото: 23
Выставка собак в Туле 29.02, Фото: 24
Выставка собак в Туле 29.02, Фото: 25
Выставка собак в Туле 29.02, Фото: 26
Выставка собак в Туле 29.02, Фото: 27
Выставка собак в Туле 29.02, Фото: 28
Выставка собак в Туле 29.02, Фото: 29
Выставка собак в Туле 29.02, Фото: 30
Выставка собак в Туле 29.02, Фото: 31
Выставка собак в Туле 29.02, Фото: 32
Выставка собак в Туле 29.02, Фото: 33
Выставка собак в Туле 29.02, Фото: 34
Выставка собак в Туле 29.02, Фото: 35
Выставка собак в Туле 29.02, Фото: 36
Выставка собак в Туле 29.02, Фото: 37
Выставка собак в Туле 29.02, Фото: 38
Выставка собак в Туле 29.02, Фото: 39
Выставка собак в Туле 29.02, Фото: 40
Выставка собак в Туле 29.02, Фото: 41
Выставка собак в Туле 29.02, Фото: 42
Выставка собак в Туле 29.02, Фото: 43
Выставка собак в Туле 29.02, Фото: 44
Выставка собак в Туле 29.02, Фото: 45
Выставка собак в Туле 29.02, Фото: 46
Выставка собак в Туле 29.02, Фото: 47
Выставка собак в Туле 29.02, Фото: 48
Выставка собак в Туле 29.02, Фото: 49
Выставка собак в Туле 29.02, Фото: 50
Выставка собак в Туле 29.02, Фото: 51
Выставка собак в Туле 29.02, Фото: 52
Выставка собак в Туле 29.02, Фото: 53
Выставка собак в Туле 29.02, Фото: 54
Выставка собак в Туле 29.02, Фото: 55
Выставка собак в Туле 29.02, Фото: 56
Выставка собак в Туле 29.02, Фото: 57
Выставка собак в Туле 29.02, Фото: 58
Выставка собак в Туле 29.02, Фото: 59
Выставка собак в Туле 29.02, Фото: 60
Выставка собак в Туле 29.02, Фото: 61
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
вчера, в 19:18 +5
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