Французский бульдог, алабай и акита-ину: В Туле прошла выставка собак

Сегодня, 29 февраля, в ДК «Южный» пос. Менделеевский состоялась выставка собак разных пород. На мероприятие съехались хозяева со своими животными из разных уголков России.

Здесь были представлены такие породы: французский бульдог, той-терьер, померанский шпиц, алабай, бигль-харрьер, питбуль и другие.

Выставка организована кинологическими центрами «Триумф» и «Друг».