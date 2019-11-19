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День рождения тульского Harat's Pub: зажигательная Юлия Коган и рок-дискотека
фото Александра Каналина.

День рождения тульского Harat's Pub: зажигательная Юлия Коган и рок-дискотека

Harat's Pub – это всегда бесконечный драйв! А если уж паб празднует день рождения, тут уже полный отрыв, сумасшествие и свобода! В минувшую субботу Harat's закатил большую вечеринку. Myslo побывал на ней.

16 ноября Harat's pub отметил свое 4-летие вместе с Юлией Коган, одной из самых громких и ярких див российской эстрады. По случаю дня рождения паба она представила гостям обновленную программу. 

Это был самый жаркий вечер! Яркая, искренняя, заводная рыжеволосая дива с первой же песни завела танцпол. Юмор, проникновенные баллады, предельная искренность и наикрутейший драйв! Выступление ее органично подчеркивало суть самого Harat's. Не обошлось, конечно, и без песен, спетых с группами «Ленинград» и «Король и Шут». 

По окончании выступления Юля оставалась еще долго на сцене. Автограф и фото на память получили все, кто хотел. 

«Тула, СПАСИБО за такой прием, спасибо за такие танцы, спасибо за то что любите и ждете!!!!!!!! Вы ОЧЕНЬ круты!!! Спасибо Harat's Pub за отличную организацию!!!!» – написала Юлия Коган на своей страничке в «ВКонтакте».

После завершения выступления знойной Коган танцпол окатила жаром новая волна – на сцену вышли DJ 3tonn и DJ Dayrun. Рок-party гремело всю ночь! 

 

Harat's pub открылся в Туле в 2015 году. Это классический ирландский паб с соответствующей атмосферой. Каждую пятницу и субботу здесь проходят крутые рок-концерты. За это туляки и любят Harat's pub. Здесь можно душевно посидеть с друзьями и пропустить стаканчик, другой, танцевать до упада в непринужденной обстановке.

Традиционно «уютный хаос» паба Harat's дарит возможность гостям оставить все проблемы за порогом просто наслаждаться жизнью.  

Галерея
День рождения тульского Harat's Pub: зажигательная Юлия Коган и рок-дискотека, Фото: 1
День рождения тульского Harat's Pub: зажигательная Юлия Коган и рок-дискотека, Фото: 2
День рождения тульского Harat's Pub: зажигательная Юлия Коган и рок-дискотека, Фото: 3
День рождения тульского Harat's Pub: зажигательная Юлия Коган и рок-дискотека, Фото: 4
День рождения тульского Harat's Pub: зажигательная Юлия Коган и рок-дискотека, Фото: 5
День рождения тульского Harat's Pub: зажигательная Юлия Коган и рок-дискотека, Фото: 6
День рождения тульского Harat's Pub: зажигательная Юлия Коган и рок-дискотека, Фото: 7
День рождения тульского Harat's Pub: зажигательная Юлия Коган и рок-дискотека, Фото: 8
День рождения тульского Harat's Pub: зажигательная Юлия Коган и рок-дискотека, Фото: 9
День рождения тульского Harat's Pub: зажигательная Юлия Коган и рок-дискотека, Фото: 10
День рождения тульского Harat's Pub: зажигательная Юлия Коган и рок-дискотека, Фото: 11
День рождения тульского Harat's Pub: зажигательная Юлия Коган и рок-дискотека, Фото: 12
День рождения тульского Harat's Pub: зажигательная Юлия Коган и рок-дискотека, Фото: 13
День рождения тульского Harat's Pub: зажигательная Юлия Коган и рок-дискотека, Фото: 14
День рождения тульского Harat's Pub: зажигательная Юлия Коган и рок-дискотека, Фото: 15
День рождения тульского Harat's Pub: зажигательная Юлия Коган и рок-дискотека, Фото: 16
День рождения тульского Harat's Pub: зажигательная Юлия Коган и рок-дискотека, Фото: 17
День рождения тульского Harat's Pub: зажигательная Юлия Коган и рок-дискотека, Фото: 18
День рождения тульского Harat's Pub: зажигательная Юлия Коган и рок-дискотека, Фото: 19
День рождения тульского Harat's Pub: зажигательная Юлия Коган и рок-дискотека, Фото: 20
День рождения тульского Harat's Pub: зажигательная Юлия Коган и рок-дискотека, Фото: 21
День рождения тульского Harat's Pub: зажигательная Юлия Коган и рок-дискотека, Фото: 22
День рождения тульского Harat's Pub: зажигательная Юлия Коган и рок-дискотека, Фото: 23
День рождения тульского Harat's Pub: зажигательная Юлия Коган и рок-дискотека, Фото: 24
День рождения тульского Harat's Pub: зажигательная Юлия Коган и рок-дискотека, Фото: 25
День рождения тульского Harat's Pub: зажигательная Юлия Коган и рок-дискотека, Фото: 26
День рождения тульского Harat's Pub: зажигательная Юлия Коган и рок-дискотека, Фото: 27
День рождения тульского Harat's Pub: зажигательная Юлия Коган и рок-дискотека, Фото: 28
День рождения тульского Harat's Pub: зажигательная Юлия Коган и рок-дискотека, Фото: 29
День рождения тульского Harat's Pub: зажигательная Юлия Коган и рок-дискотека, Фото: 30
День рождения тульского Harat's Pub: зажигательная Юлия Коган и рок-дискотека, Фото: 31
День рождения тульского Harat's Pub: зажигательная Юлия Коган и рок-дискотека, Фото: 32
День рождения тульского Harat's Pub: зажигательная Юлия Коган и рок-дискотека, Фото: 33
День рождения тульского Harat's Pub: зажигательная Юлия Коган и рок-дискотека, Фото: 34
День рождения тульского Harat's Pub: зажигательная Юлия Коган и рок-дискотека, Фото: 35
День рождения тульского Harat's Pub: зажигательная Юлия Коган и рок-дискотека, Фото: 36
День рождения тульского Harat's Pub: зажигательная Юлия Коган и рок-дискотека, Фото: 37
День рождения тульского Harat's Pub: зажигательная Юлия Коган и рок-дискотека, Фото: 38
День рождения тульского Harat's Pub: зажигательная Юлия Коган и рок-дискотека, Фото: 39
День рождения тульского Harat's Pub: зажигательная Юлия Коган и рок-дискотека, Фото: 40
День рождения тульского Harat's Pub: зажигательная Юлия Коган и рок-дискотека, Фото: 41
День рождения тульского Harat's Pub: зажигательная Юлия Коган и рок-дискотека, Фото: 42
День рождения тульского Harat's Pub: зажигательная Юлия Коган и рок-дискотека, Фото: 43
День рождения тульского Harat's Pub: зажигательная Юлия Коган и рок-дискотека, Фото: 44
День рождения тульского Harat's Pub: зажигательная Юлия Коган и рок-дискотека, Фото: 45
День рождения тульского Harat's Pub: зажигательная Юлия Коган и рок-дискотека, Фото: 46
День рождения тульского Harat's Pub: зажигательная Юлия Коган и рок-дискотека, Фото: 47
День рождения тульского Harat's Pub: зажигательная Юлия Коган и рок-дискотека, Фото: 48
День рождения тульского Harat's Pub: зажигательная Юлия Коган и рок-дискотека, Фото: 49
День рождения тульского Harat's Pub: зажигательная Юлия Коган и рок-дискотека, Фото: 50
День рождения тульского Harat's Pub: зажигательная Юлия Коган и рок-дискотека, Фото: 51
День рождения тульского Harat's Pub: зажигательная Юлия Коган и рок-дискотека, Фото: 52
День рождения тульского Harat's Pub: зажигательная Юлия Коган и рок-дискотека, Фото: 53
День рождения тульского Harat's Pub: зажигательная Юлия Коган и рок-дискотека, Фото: 54
День рождения тульского Harat's Pub: зажигательная Юлия Коган и рок-дискотека, Фото: 55
День рождения тульского Harat's Pub: зажигательная Юлия Коган и рок-дискотека, Фото: 56
День рождения тульского Harat's Pub: зажигательная Юлия Коган и рок-дискотека, Фото: 57
День рождения тульского Harat's Pub: зажигательная Юлия Коган и рок-дискотека, Фото: 58
День рождения тульского Harat's Pub: зажигательная Юлия Коган и рок-дискотека, Фото: 59
День рождения тульского Harat's Pub: зажигательная Юлия Коган и рок-дискотека, Фото: 60
День рождения тульского Harat's Pub: зажигательная Юлия Коган и рок-дискотека, Фото: 61
День рождения тульского Harat's Pub: зажигательная Юлия Коган и рок-дискотека, Фото: 62
День рождения тульского Harat's Pub: зажигательная Юлия Коган и рок-дискотека, Фото: 63
День рождения тульского Harat's Pub: зажигательная Юлия Коган и рок-дискотека, Фото: 64
День рождения тульского Harat's Pub: зажигательная Юлия Коган и рок-дискотека, Фото: 65
День рождения тульского Harat's Pub: зажигательная Юлия Коган и рок-дискотека, Фото: 66
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Среди пришедшей публики было традиционного много тех, кто регулярно проводит в пабе свободные вечера.

Наталья, Евгения и Светлана:

– Мы поздравляем Harat's Pub с днем рождения! Здесь очень классное обслуживание, атмосфера, напитки вкусные. Сами мы из Алексина, но регулярно приезжаем в Harat's , что отдохнуть. 

Амина и Елена:

– Я сегодня приехала специально из Санкт-Петербурга на этот концерт. А раньше, когда жила в Туле, регулярно бывала на концертах в Harat's. Это паб за душу цепляет в первую очередь музыкальным репертуаром. Именно за это я его и полюбила.  Желаем ему процветания, хороших чаевых и адекватных гостей.

Андрей и Надежда:

– Добрая обстановка, интересные люди и рок в любом проявлении – это то, что мне нужно для хорошего отдыха. И именно это я нахожу здесь. Удачи и долгих лет работы желаю Harat's! 

 Елена, Алина, Светлана, Андрей и Елена:

– Мы рады, что попали на день рождения Harat's! Очень круто, что в Туле есть такое заведение! Желаем ему успехов и не сбавлять оборотов! Только вперед!

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 10:00
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