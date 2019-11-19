День рождения тульского Harat's Pub: зажигательная Юлия Коган и рок-дискотека

фото Александра Каналина.

Harat's Pub – это всегда бесконечный драйв! А если уж паб празднует день рождения, тут уже полный отрыв, сумасшествие и свобода! В минувшую субботу Harat's закатил большую вечеринку. Myslo побывал на ней.

16 ноября Harat's pub отметил свое 4-летие вместе с Юлией Коган, одной из самых громких и ярких див российской эстрады. По случаю дня рождения паба она представила гостям обновленную программу.

Это был самый жаркий вечер! Яркая, искренняя, заводная рыжеволосая дива с первой же песни завела танцпол. Юмор, проникновенные баллады, предельная искренность и наикрутейший драйв! Выступление ее органично подчеркивало суть самого Harat's. Не обошлось, конечно, и без песен, спетых с группами «Ленинград» и «Король и Шут».

По окончании выступления Юля оставалась еще долго на сцене. Автограф и фото на память получили все, кто хотел.

«Тула, СПАСИБО за такой прием, спасибо за такие танцы, спасибо за то что любите и ждете!!!!!!!! Вы ОЧЕНЬ круты!!! Спасибо Harat's Pub за отличную организацию!!!!» – написала Юлия Коган на своей страничке в «ВКонтакте».

После завершения выступления знойной Коган танцпол окатила жаром новая волна – на сцену вышли DJ 3tonn и DJ Dayrun. Рок-party гремело всю ночь!

Harat's pub открылся в Туле в 2015 году. Это классический ирландский паб с соответствующей атмосферой. Каждую пятницу и субботу здесь проходят крутые рок-концерты. За это туляки и любят Harat's pub. Здесь можно душевно посидеть с друзьями и пропустить стаканчик, другой, танцевать до упада в непринужденной обстановке.

Традиционно «уютный хаос» паба Harat's дарит возможность гостям оставить все проблемы за порогом просто наслаждаться жизнью.

Среди пришедшей публики было традиционного много тех, кто регулярно проводит в пабе свободные вечера.

Наталья, Евгения и Светлана:

– Мы поздравляем Harat's Pub с днем рождения! Здесь очень классное обслуживание, атмосфера, напитки вкусные. Сами мы из Алексина, но регулярно приезжаем в Harat's , что отдохнуть.

Амина и Елена:

– Я сегодня приехала специально из Санкт-Петербурга на этот концерт. А раньше, когда жила в Туле, регулярно бывала на концертах в Harat's. Это паб за душу цепляет в первую очередь музыкальным репертуаром. Именно за это я его и полюбила. Желаем ему процветания, хороших чаевых и адекватных гостей.

Андрей и Надежда:

– Добрая обстановка, интересные люди и рок в любом проявлении – это то, что мне нужно для хорошего отдыха. И именно это я нахожу здесь. Удачи и долгих лет работы желаю Harat's!

Елена, Алина, Светлана, Андрей и Елена:

– Мы рады, что попали на день рождения Harat's! Очень круто, что в Туле есть такое заведение! Желаем ему успехов и не сбавлять оборотов! Только вперед!