Где в Туле и окрестностях посмотреть на животных: обзор Myslo

Поездка в зоопарк, заповедник или на зооферму – отличный способ провести время с семьей и научить детей общаться с животными.

От маленьких экзотариумов до огромных заповедников, от милых енотов и пушистых лам до пугающих змей и гигантских верблюдов. Мы подготовили подборку самых интересных мест для посещения в Туле и в радиусе 150 км от нее.

Трогательный зоопарк

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Адрес: г. Тула, ул. Жаворонкова, д. 5. График работы: ежедневно с 10.00 до 20.00. Цена билетов: детский — 200 р., взрослый — 250 р., корм для животных — 50 р.

В Тульском Трогательном зоопарке можно не только посмотреть на животных, но и погладить и покормить их. Там содержатся домашние и экзотические животные: овечки, черепахи, сурикаты, цыплята, еноты, кролики, белки, и даже сахарная сумчатая летяга.

Животные получают необходимый уход, специальный корм и внимание. В трогательном зоопарке особенно интересно будет детям младшего возраста — они смогут поближе познакомиться с животным миром и научатся ухаживать за питомцами.

Тульский областной экзотариум (старое здание)

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Адрес: г. Тула, ул. Октябрьская, д. 26. Режим работы: с 1 мая по 30 сентября: среда — воскресенье: с 10.00 до 20.00. Касса работает до 19.30. С 1 октября по 30 апреля: среда — воскресенье: с 10:00 до 18:00. Касса работает до 17.30. Цена билетов: взрослый — 200 р., детский — 150 р., студенческий (очная форма) — 150 р., льготный — 100 р.

Тульский областной экзотариум существует уже более 30 лет, а коллекция животных, представленная там, является одной из крупнейших в России. Экзотариум участвует в кампаниях по сохранению биоразнообразия страны и защите редких видов животных. Предусмотрены развивающие программы для маленьких детей, которые помогут им познать животный мир. Также можно поучаствовать в обзорной или интерактивной экскурсии.

Тульский областной экзотариум (новое здание)

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Адрес: г. Тула, ЦПКИО им. П. П. Белоусова , корп. 10 (рядом с глобусом «Зеленая планета»). Режим работы: вторник — воскресенье с 10.00 до 20.00. Касса работает до 19.00. Цена билетов: взрослый — 300 р., детский — 150 р., студенческий (очная форма) — 150 р., льготный — 100 р.

Старое здание Тульского экзотариума стало слишком тесным для его обитателей, поэтому животные переселились в Центральный парк. В новом здании представлены в основном обитатели тропиков: гекконы, ящерицы, змеи, лемуры, а также еноты, сурикаты и множество видов рыб.

Там же можно поучаствовать в увлекательных интерактивных играх: «Амфибикус. Хищники древнее динозавров: добро пожаловать в мир земноводных», «Рептиликус. Добро пожаловать в удивительный мир тех, кого все боятся» и «Страна змей».

Зооферма «Алексин-страус»

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Адрес: с. Казначеево, Тульская обл. Режим работы: ежедневно с 10.00 до 19.00. Цена билетов: взрослый — 250 р., дети от 6 до 15 лет — 150 р., до 6 лет — бесплатно.

Сначала «Алексин-страус» был просто фермой по разведению животных. Количество обитателей фермы росло, интерес посетителей — тоже. Сейчас на зооферме можно найти множество разнообразных животных из всех точек мира: от грозных медведей и горбатых верблюдов до роскошных павлинов. Все обитатели содержатся в просторных вольерах и с радостью контактируют с посетителями.

Парк птиц «Воробьи» в Калуге

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Адрес: ул. Парк птиц, 3/1, д. Акатово, Калужская обл. Режим работы: 1 территория: ежедневно с 11.00 до темноты, 2 территория: с 11.00 до 16.00. Остальные локации: вторник — воскресенье — с 11.00 до 16.00. Цена билетов: будние дни: взрослый — 300 р., льготный — 100 р., выходные и праздничные дни: взрослый — 500 р., льготный — 100 р.

Парк «Воробьи» — самый большой парк птиц в России. Там можно найти не только экзотических птиц, но и пернатых обитателей нашей страны. Помимо основной гордости парка — птиц — на территории обитают и другие животные: еноты, носухи, рыси и сервалы. В парке регулярно проводятся различные мастер-классы, есть кафе и гостиница.

«Нутриевая ферма»

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Адрес: с. Иевлево, г. Богородицк, Тульская обл. Режим работы: круглосуточно. Цена билетов: взрослый — 100 р., дети от 7 до 12 лет — 50 р., дети до 7 — бесплатно. Размещение с палаткой летом — 300 р./сутки.

«Нутриевая ферма» — это не только ферма, но и зона отдыха. На территории есть два водоема: для купания посетителей и дом нутрий. Предусмотрена зона барбекю, беседки, кабинки для переодевания, волейбольная площадка и места для разбивки палаток. Кстати, подробнее об этом красивом месте можно прочитать здесь.

«Дом Альпаки» в Серпухове

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Адрес: д. Паниково, д. 107, Серпуховский р-н, Московская обл. Режим работы: по предварительной договоренности. Цена билетов: взрослый — 1000 р., дети до 18 лет и пенсионеры — 600 р., дети до 5 лет — бесплатно.

«Дом Альпаки» — это частная ферма, на которой проживают четыре альпаки. По территории проводятся экскурсии, гостям рассказывают о происхождении этих животных и особенностях по уходу за ними.

Альпаки активно контактируют с посетителями. Особенно они любят тех, кто приходит не с пустыми руками — вкусняшки у них в почёте! А ещё альпаки с удовольствием фотографируются со всеми желающими.

Зоопарк «Биосфера» в Калуге

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Адрес: г. Калуга, ул. Комфортная, д. 15. Режим работы: пятница — воскресенье с 10.00 до 19.00. Касса: с 10.00 до 18.00. Цена билетов: взрослый — 450 р., льготное и групповое посещение (от 20 человек по предварительной записи) — 300 р., дети до 6 лет — бесплатно.

В зоопарке собрана крупнейшая коллекция животных — более 80 видов. Можно встретить северного оленя, буйвола, пеликана, енотов, альпак. Есть зона отдыха, рестораны, «Соколиный дворик», топиарий и парк аттракционов. Здесь можно не только посмотреть на животных, но и отдохнуть всей семьей.

Зоопарк «Епифаново Подворье»

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Адрес: Тульская обл., Кимовский р-н, д. Комиссаровка (3 км от пос. Епифань). Режим работы: ежедневно с 9.00 до 19.00. Цена билетов: взрослый — 250 р., льготный — 150 р., дети до 14 лет — бесплатно.

Зоопарк начинался с домашнего птичника, где главными были гуси, которых раньше выращивали для боев. Сейчас их не проводят, но любовь к животным осталась. Также на территории зоопарка можно встретить лам, пони, рысей, страусов, фазанов и камерунских козлов.

«Приокско-Террасный государственный заповедник» в Серпухове

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Адрес: Московская область, городской округ Серпухов, Данки. Режим работы: ежедневно с 8.30 до 19.00. Цена билетов: взрослый — от 400 р., дети (от 6 до 17 лет) — от 200 р.

Центральный зубровый питомник Приокско-Террасного заповедника существует уже почти сто лет. В питомнике содержатся больше 20 зубров и 4 американских бизона.

В заповеднике разработан экологический маршрут «Дорога к зубрам», есть экологический парк «Дерево-Дом» и высотная экотропа «Сквозь листву».