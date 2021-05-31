Где в Туле и области качественно вылечить зубы: топ популярных клиник
Здоровье полости рта – залог красивой улыбки. Рассказываем, каким тульским клиникам можно доверять.
Центр современной стоматологии ESTETIC DENT
Стоматологическая клиника «Юнидент»
Тульская областная стоматология
Центр современной стоматологии ESTETIC DENT
Клиника работает в Туле уже два года и успела заслужить доверие пациентов. ESTETIC DENT оказывает весь спектр услуг:
- профессиональная гигиена полости рта,
- отбеливание Zoom 4 (самый безопасный и эффективный способ отбеливания зубов),
- лечение и восстановление зубов,
- все виды протезирования,
- ортодонтическое лечение (брекет-система Carreire, элайнеры SratSmile),
- имплантация (Alpha Bio (Израиль), Osstem (Корея), Straumann (Швейцария),
- удаление зубов,
- детская стоматология.
Большое внимание в клинике уделяется эстетической стоматологии. Здесь проводят современную процедуру отбеливания зубов без вреда для эмали. Для этого используется инновационный аппарат Philips ZOOM 4-го поколения – бренд №1 у пациентов в США, желающих получить белоснежную улыбку.
Данный метод позволяет осветлить зубы на 8-10 тонов, эффект от процедуры заметен сразу же и сохраняется до пяти лет. Отбеливание зубов с помощью Philips ZOOM 4 получается очень щадящим: на зубы наносится специальный гель, из которого под воздействием ультрафиолетовых лучей выделяется активный кислород. Он убирает окрашивающие пигменты зуба, не затрагивая эмаль и дентин.
Отбеливание по технологии Philips Zoom – тот случай, когда красота не требует жертв.
Если хотите совсем идеальную улыбку, тогда на помощь придут виниры. Эти тонкие, но прочные керамические пластины помогут скорректировать форму, цвет зубов и скрыть сколы. С помощью виниров можно исправить небольшие искривления без ортодонтического лечения. В ESTETIC DENT устанавливают виниры из качественных материалов, поэтому они служат долгие годы.
В Центре современной стоматологии ESTETIC DENT есть собственная лаборатория, поэтому восстановление и протезирование зубов – «конек» центра, а качество и цены на эти работы приятно удивляют клиентов.
Помогут добиться красивой улыбки в ESTETIC DENT и пациентам с неправильным прикусом. Здесь устанавливают брекет-системы и системы прозрачных кап (элайнеров). Эстетические брекеты изготавливаются из высококачественной керамики, они матовые и, как правило, сливаются с цветом зубов. Их часто комбинируют с металлическими брекетами. В клинике работают на популярной американской брекет-системе Carreire.
Также для коррекции прикуса в клинике используют элайнеры. Они прозрачные, гипоаллергенные, безвредные для здоровья и удобные для пациентов. Они не травмируют полость рта, не нарушают дикцию, и привыкание к ним проходит быстрее.
Элайнеры комфортнее в использовании и изготавливаются индивидуально: создается цифровая 3D-модель по слепку челюсти. Затем в специальной программе на этой модели врач перемещает зубы так, чтобы улыбка была ровной и красивой. На каждый этап перемещения зубов – а их может быть 10 и даже более – на 3D-принтере распечатывают модели, по которым вакуумно-формовочным методом делают прозрачные капы.
Мечтаете о красивой улыбке? Загляните в ESTETIC DENT! Тем более что консультация ортопеда и имплантолога абсолютно бесплатна.
Тула, ул. Кирова, 151-а.
Тел.: +7 (4872) 730-290, +7 (910) 15-15-071.
Часы работы: понедельник-пятница 9.00 – 19.00, суббота 9.00 – 15.00. Воскресенье: выходной.
Стоматологическая клиника «Юнидент»
Вылечить зубы, провести протезирование на современных материалах, назначить грамотное лечение десен и уход за полостью рта – это неполный перечень услуг, доступных в клинике «Юнидент». Здесь проводится лечение взрослых и детей.
Большое преимущество стоматологической клиники – высокий профессионализм всех сотрудников, от врачей до младшего персонала. Вы можете расслабиться и полностью довериться специалистам. В «Юнидент» установлено современное оборудование, а все услуги оказываются в соответствии с последними медицинскими стандартами.
Каждый пациент здесь почувствует себя важным и уникальным, настолько располагающая и уютная атмосфера царит в клинике.
– Главные принципы нашей работы — доброжелательность, профессионализм и сугубо индивидуальный подход к каждому пациенту любого возраста, — говорит заместитель директора Кристина Игоревна Кузнецова.
Еще до начала лечения вы сможете получить бесплатную консультацию и получить примерный план лечения, а также ориентировочную стоимость процедур.
Большое внимание в клинике уделяется исправлению прикуса. Это не только эстетическая проблема – из-за неправильного смыкания зубов пища плохо пережевывается и не перерабатывается в полном объеме, нарушается речь. В «Юнидент» эту проблему поможет устранить врач-ортодонт.
Все услуги клиники «Юнидент»:
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Лечение;
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Хирургия;
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Детский стоматолог;
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Исправление прикуса;
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Эстетическая реставрация;
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Лазерное отбеливание;
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Стоматологический медосмотр (справки).
Доверьте здоровье зубов специалистам клиники «Юнидент»!
Щёкино, ул. Лукашина, 15, 2-й этаж.
Тел.: 7 (48751) 49-777, 8 (980) 723-88-33.
Тульская областная стоматология
В ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника» на ул. Токарева 70-а, на ул. Кауля, 31, ул. Кутузова, 35-а, ул. Морозова, 2-а и еще в восьми филиалах области оказывают стоматологическую помощь качественно и безопасно.
Качество обеспечивается внедрением новых профессиональных технологий и использованием современного оборудования и материалов, что позволяет проводить лечение по мировым стандартам на высоком уровне. Мы несем полную ответственность за проделанную работу, оказываем весь спектр стоматологических услуг и даем гарантию на лечение. Диагностика и лечение, которое подходит именно вам, проводится в стерильных условиях.
Среди всех этапов стоматологического лечения диагностика занимает особое место. Именно она позволяет точно поставить диагноз, разработать оптимальный план лечения, контролировать его качество и отслеживать динамику.
Наше учреждение располагает всем необходимым современным оборудованием. Для качественной диагностики полости рта мы используем:
- компьютерный томограф — позволяет провести обследование зубочелюстной системы в трехмерном изображении с высокой точностью, выявить любые патологии челюстно-лицевой области: от скрытого кариеса до заболеваний ЛОР-органов. Кроме того, позволяет создать трехмерное изображение челюстей, оценить объем кости и выбрать нужный размер имплантата, рассчитать точное расположение будущего зуба с учетом нагрузки на костную ткань.
- цифровой радиовизиограф и рентгеновский дентальный аппара используются для диагностики любых стоматологических заболеваний, а также для контроля качества лечения. Рентгенологическая диагностика необходима для выявления скрытых патологий, которые локализуются под десной, в челюстной кости или зубных корнях. Рентгеновский снимок применяется для контроля результатов лечения.
Наше оборудование отвечает всем современным требованиям безопасности, лучевая нагрузка при диагностических исследованиях минимальна, а грамотная диагностика — залог успешного качественного лечения.
Наши возможности
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Стоматология терапевтическая. Профессиональная гигиена полости рта и профилактика болезней зубочелюстной системы, отбеливание зубов, лечение кариеса и его осложнений (пульпит, периодонтит), лечение заболеваний пародонта. Проводится процедура профессионального отбеливания зубов по технологии Philips ZOOM! 4 White Speed – самая щадящая, безопасная, эффективная. Применяется метод аутофлуоресцентной стоматоскопии для выявления предраковых и онкологических заболеваний слизистой оболочки рта на ранних стадиях.
- Стоматология хирургическая. Удаление зубов с применением современных методов обезболивания, амбулаторные операции, имплантация, синус-лифтинг, остеопластика. Для сложных операций на костной ткани, по удалению ретинированных зубов, применяется пьезохирургический аппарат, обработку мягких тканей обеспечивает лазер. Результат воздействия отличается бескровностью оперативного поля, стерильностью поверхности, сокращением сроков заживания.
- Ортодонтия. Исправление прикуса, установка брекет-систем.
- Детская стоматология. Лечение и профилактика зубов, герметизация фиссур.
- Стоматология ортопедическая. Протезирование зубов с использованием высококачественных материалов, микропротезирование (виниры, вкладки), съемное протезирование (термопротезы), несъемное протезирование (коронки, изготовление безметалловых коронок по технологии CAD/CAM, мостовидные протезы, протезирование на имплантатах).
Наличие двух передвижных комплексов позволяет оказывать терапевтическую и хирургическую стоматологическую помощь в отдаленных районах Тульского региона.
Кадры решают всё
В поликлинике трудятся более 300 врачей и около 600 человек среднего и младшего медперсонала. Все сотрудники стоматологии — высококлассные профессионалы и настоящие мастера своего дела. Проведение регулярных стажировок, тренингов, мастер-классов, онлайн-занятий позволяет врачам достичь наилучших результатов в оказании качественной стоматологической помощи. Практически все специалисты имеют квалификационную категорию по данной специальности.
С 2015 года ГУЗ «ТОСП» является победителем ежегодной национальной премии «Тульский бренд», с 2015 года является Инновационным центром Стоматологической ассоциации России. В 2018 году учреждение награждено орденом «За заслуги перед стоматологией» II степени Стоматологической ассоциации России, в 2018 году ТОСП включена в Национальный реестр «Ведущие учреждения здравоохранения России». В 2019 году клиника стала победителем конкурса «Клиника года» в номинации «Инновационные методы диагностики и лечения в стоматологии», «Вклад в развитие медицины в Тульской области», в 2020 году – в номинации «Лучшая сеть стоматологических клиник: инновации, качество, доступность».
В 2020 году ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника» включена в федеральный реестр «Всероссийская книга почета», в число лауреатов национального конкурса «Лучшие стоматологии РФ – 2020», входит в топ-10 премии «ПроДокторов», является клинической базой специализации (интернатуры) врачей-интернов, для прохождения производственной практики студентов медицинских институтов.
Тула, ул. Токарева, 70-а (головное учреждение).
Тел. (4872) 49-54-95.