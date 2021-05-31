Где в Туле и области качественно вылечить зубы: топ популярных клиник

Клиника работает в Туле уже два года и успела заслужить доверие пациентов. ESTETIC DENT оказывает весь спектр услуг:

профессиональная гигиена полости рта,

отбеливание Zoom 4 (самый безопасный и эффективный способ отбеливания зубов),

лечение и восстановление зубов,

все виды протезирования,

ортодонтическое лечение (брекет-система Carreire, элайнеры SratSmile),

имплантация (Alpha Bio (Израиль), Osstem (Корея), Straumann (Швейцария),

удаление зубов,

детская стоматология.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Большое внимание в клинике уделяется эстетической стоматологии. Здесь проводят современную процедуру отбеливания зубов без вреда для эмали. Для этого используется инновационный аппарат Philips ZOOM 4-го поколения – бренд №1 у пациентов в США, желающих получить белоснежную улыбку.

Данный метод позволяет осветлить зубы на 8-10 тонов, эффект от процедуры заметен сразу же и сохраняется до пяти лет. Отбеливание зубов с помощью Philips ZOOM 4 получается очень щадящим: на зубы наносится специальный гель, из которого под воздействием ультрафиолетовых лучей выделяется активный кислород. Он убирает окрашивающие пигменты зуба, не затрагивая эмаль и дентин.

Отбеливание по технологии Philips Zoom – тот случай, когда красота не требует жертв.

Если хотите совсем идеальную улыбку, тогда на помощь придут виниры. Эти тонкие, но прочные керамические пластины помогут скорректировать форму, цвет зубов и скрыть сколы. С помощью виниров можно исправить небольшие искривления без ортодонтического лечения. В ESTETIC DENT устанавливают виниры из качественных материалов, поэтому они служат долгие годы.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

В Центре современной стоматологии ESTETIC DENT есть собственная лаборатория, поэтому восстановление и протезирование зубов – «конек» центра, а качество и цены на эти работы приятно удивляют клиентов.

Помогут добиться красивой улыбки в ESTETIC DENT и пациентам с неправильным прикусом. Здесь устанавливают брекет-системы и системы прозрачных кап (элайнеров). Эстетические брекеты изготавливаются из высококачественной керамики, они матовые и, как правило, сливаются с цветом зубов. Их часто комбинируют с металлическими брекетами. В клинике работают на популярной американской брекет-системе Carreire.

Также для коррекции прикуса в клинике используют элайнеры. Они прозрачные, гипоаллергенные, безвредные для здоровья и удобные для пациентов. Они не травмируют полость рта, не нарушают дикцию, и привыкание к ним проходит быстрее.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Элайнеры комфортнее в использовании и изготавливаются индивидуально: создается цифровая 3D-модель по слепку челюсти. Затем в специальной программе на этой модели врач перемещает зубы так, чтобы улыбка была ровной и красивой. На каждый этап перемещения зубов – а их может быть 10 и даже более – на 3D-принтере распечатывают модели, по которым вакуумно-формовочным методом делают прозрачные капы.



Мечтаете о красивой улыбке? Загляните в ESTETIC DENT! Тем более что консультация ортопеда и имплантолога абсолютно бесплатна.

Тула, ул. Кирова, 151-а.