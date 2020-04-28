Жить в Туле, работать в США: объявлен набор в компьютерную академию ШАГ

Направление IT стремительно развивается: цифровые технологии охватывают все новые и новые сферы, поэтому профессионалы в этой сфере более чем востребованы.

В Туле заработная плата специалистов IT начального уровня составляет около 40 тысяч рублей, среднего - от 70 до 80 тысяч рублей, а мастера IT-дела получают 3-4 тысячи долларов США.

Сложно ли овладеть такой специальностью? Нет, и теперь это стало доступнее. Международная компьютерная академия ШАГ поможет стать IT-специалистом в кратчайшие сроки. Сейчас в учреждении проходит набор на курсы дополнительного профессионального обучения для взрослых в Туле. По завершении программы все выпускники получат диплом международного образца и профессиональные сертификаты Microsoft, Cisco, Autodesk.

Это значит, что каждый выпускник программы Компьютерной академии ШАГ сможет найти работу не только в России, но и за рубежом.

Для кого созданы курсы?

Студентом академии может стать любой желающий в возрасте от 15 до 55 лет. Никаких специальных знаний, умений и навыков не нужно: обучение начнется с нуля.

83 филиала академии базируются в 20 странах мира. Начав обучение в Туле, вы можете продолжить его в Москве или Санкт-Петербурге, а закончить в Сиэтле или Камбодже.

Одна из особенностей обучения состоит в том, что главный упор делается на практику. Уже с первого дня студенты начинают отрабатывать различные кейсы и выполнять задания на компьютере.

Академия специализируется на профессиональном и доступном IТ-образовании. Все преподаватели сами являются востребованными специалистами, доступно объясняют то, что не написано в учебниках.

Получить стажировку и первую зарплату в компаниях-партнерах благодаря собственному Карьерному центру многие могут уже через полгода.

Всего предусмотрено четыре направления подготовки:

Первым 10 обратившимся бесплатное обучение в подарок*

*Узнать подробности и записаться на обучение можно по

тел. 8 (4872) 57-48-47 или на сайте академии.

Компьютерная академия ШАГ

Тула, Центральный переулок, 18, кластер «Октава», 4-й этаж,

+7 (4872) 57-48-47,

+7 (930) 899-15-65 .

tula.itstep.org