Дмитрий Дьяков: «Интеграция Спиритбанка и Банка ЗЕНИТ – новые возможности для тульского бизнеса»

Любой бизнес требует расчета затрат, инвестиций и перспектив. Выбрать финансового партнера – очень важная задача для каждого предпринимателя.

Спиритбанк за 28 лет своей работы в Тульской области зарекомендовал себя надежным помощником для многих компаний в сфере малого

и среднего бизнеса.

Однако у постоянных клиентов, а тем более у тех, кто сейчас выбирает банк, возникает вопрос — как изменятся условия работы после его интеграции с Банком ЗЕНИТ. О новых продуктах, персональном подходе и мерах поддержки бизнеса в условиях пандемии мы поговорили с руководителем блока МСБ Банка ЗЕНИТ Дмитрием Дьяковым.

— Дмитрий, интеграционный процесс со Спиритбанком — не первый опыт для Банка ЗЕНИТ. В ноябре прошлого года произошло объединение с двумя крупными региональными банками. Расскажите, пожалуйста, что это дало вашим клиентам и Банку ЗЕНИТ?

- По итогам 2019 года чистая прибыль банковской группы ЗЕНИТ по МСФО увеличилась в два раза — до 1,2 млрд рублей.

Стабильные финансовые показатели и наличие запаса прочности капитала банка свидетельствуют о том, что интеграционные процессы

в группе проходят успешно.

Также об успехе говорит и минимальный отток клиентской базы присоединенных банков. Клиенты же получили доступ к современным сервисам и сбалансированной продуктовой линейке финансового игрока федерального масштаба.

— Спиритбанк — универсальный банк, который работает как с физическими, так и с юридическими лицами. Среди клиентов много представителей малого и среднего бизнеса. Что ожидать предпринимателям от интеграции с Банком Зенит?

- Мы делаем всё возможное, чтобы переход из Спиритбанка в объединенный банк был максимально легким. Многие интеграционные процессы клиент даже не заметит.

Он будет ходить в то же отделение и обслуживаться у своего прежнего менеджера. Но стоит обратить внимание, что после юридической интеграции старые счета Спиритбанка будут закрыты, а все остатки денежных средств будут переведены на новые в Банке ЗЕНИТ.

Поэтому уже сегодня мы предлагаем клиентам открывать бесплатно новый счет в Банке ЗЕНИТ и начинать постепенно переводить расчеты с контрагентами на новые реквизиты.

— Какие преимущества объединенного банка откроются клиентам?

- Как я уже сказал, клиенты Спиритбанка получат в Банке ЗЕНИТ качественно новый сервис. Это не пустые слова. Например, подать заявку на открытие счета клиент может через отделение, по телефону контакт-центра или на сайте — реквизиты он получит уже через несколько минут. А подписать договор с банком можно, не отрываясь от своих дел, — менеджеры приедут и сделают всё необходимое. Предприниматели получат функциональный мобильный и интернет-банк. Сегодня в условиях пандемии коронавируса особенно актуально решать финансовые вопросы, не нарушая режим самоизоляции.

Приложение позволит дистанционно вести зарплатный проект или валютный счет, открывать депозиты, подавать заявки на кредит, выпускать бизнес-карты и получать банковские гарантии с помощью электронной цифровой подписи. Также клиент может интегрировать интернет-банк с 1С и воспользоваться встроенным сервисом проверки контрагентов. Это безопасно, ведь персональная информация находится под криптографической защитой.

Помимо стандартных банковских продуктов мы помогаем предпринимателям разобраться в особенностях 115-ФЗ и ведения бухгалтерского учета. С этой целью наши специалисты проводят бесплатное обучение. На семинарах и вебинарах сотрудники банка разъясняют основные правила работы со счетом, организуют встречи новых клиентов с управляющими отделений.

Наряду с мероприятиями по 115-ФЗ в банке развивается служба комплаенс-менеджеров, задача которых — реабилитировать добросовестных предпринимателей, попавших под блокировку по формальным признакам. Таким образом, Банк ЗЕНИТ подтверждает приверженность к долгосрочному сотрудничеству с клиентами.

— И если у клиента возникнут вопросы, как он получит на них ответы?

- Одно из главных условий качественного сервиса — всегда быть на связи с клиентом. Преимущество Банка ЗЕНИТ — персональный подход. Набирая номер нашего контакт-центра, предприниматель может быть уверен, что ему не придется «висеть» на линии и выслушивать голосового помощника. С клиентами всегда общаются люди.

Может, это консервативно, ведь многие компании сейчас предпочитают доверяться чат-ботам и так называемому искусственному интеллекту, но нас выбирают именно за индивидуальный подход.

К тому же мы активно развиваем институт персональных менеджеров, которые глубоко погружаются в бизнес клиента и могут сформировать пакет финансовых услуг, подходящий потребностям его бизнеса.

— Какие кредитные программы в Банке ЗЕНИТ для малого и среднего бизнеса?

- Банк ЗЕНИТ развивает направление кредитования. Наряду со стандартной линейкой кредитов мы предлагаем заемные средства по льготным ставкам в рамках программ с государственной поддержкой: «Программа 6,5», реализуемая Корпорацией МСП и Банком России, и «Программа 8,5» Минэкономразвития Р. Ф.

Популярность набирают специализированные продукты, такие как лизинг, факторинг и банковские гарантии. Скоро появятся новые кредитные программы для бизнеса, в том числе для участников рынка госзаказа, обновленный овердрафт и залоговые кредиты.

Для клиентов, получивших кредиты в Спиритбанке, в рамках интеграции предлагаем выбрать один из наиболее подходящих им вариантов дальнейшего кредитования.

Если у предпринимателя заканчивается кредитный лимит, то он может открыть новый в Банке ЗЕНИТ, на более выгодных условиях и с увеличенным лимитом. При этом потребуется подписание нового договора. Если лимит еще не исчерпан, то кредит перейдет в Банк ЗЕНИТ на неизменных условиях до его погашения, и новый договор подписывать не потребуется.

— Всех сейчас волнует пандемия коронавирусной инфекции. Расскажите, как Банк ЗЕНИТ поддерживает предпринимателей в это непростое время?

Банк ЗЕНИТ реализует целый комплекс мер по борьбе с распространением вируса и поддержке клиентов. Большинство наших сотрудников переведены на удаленный режим работы для обеспечения бесперебойной работы бизнес-процессов. Офисы банка продолжают работать во всех регионах присутствия. В них предприняты необходимые меры безопасности. Но мы рекомендуем посещать их только в случае крайней необходимости.

Банк принимает заявки на реструктуризацию кредитов, продолжает активно кредитовать в рамках программ господдержки. В самое ближайшее время мы начнем выдавать кредиты под 0% на выплату зарплаты.

Кроме того, мы запустили депозиты по повышенной ставке. Это не только поможет предпринимателю сохранить свой капитал, но и приумножить его.

А возможность размещения такого депозита только через интернет-банк позволит не нарушать условия самоизоляции.

Мы всегда готовы помочь нашим клиентам в сложных ситуациях!