Когда беременность не красит: как лечить растяжки и пигментные пятна

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Можно ли избежать неблагоприятных последствий «интересного положения» и что делать, если всё же случилось. Поговорили с дерматологом Евгенией Симоненко и косметологом Еленой Черных.

Что происходит с кожей во время беременности?

Об этом Myslo рассказала дерматолог Тульского областного кожно-венерологического диспансера Евгения Симоненко.



Евгения Симоненко

Во время беременности в организме женщины происходят значительные изменения, главные «дирижеры» которых — гормоны. Под влиянием эстрогена и прогестерона кожа меняется. Гормоны стимулируют выработку меланоцитов — клеток, вырабатывающих пигмент меланин. Отсюда и гиперпигментация.

- Кожа зачастую темнеет, в основном, вокруг сосков, в зоне гениталий, по средней линии живота, — говорит Евгения Симоненко. — Пигментные пятна могут появляться на лице — на щеках, на лбу и подбородке. Это считается нормой и проходит в течение года после родов или по окончании грудного вскармливания, когда гормоны возвращаются в привычное русло.

С изменением цвета кожи сталкиваются 90% будущих мам. При этом пигментация может проявить себя в любом триместре. Пигментации больше подвержены женщины со светлым типом кожи, те, к кому активнее «прилипает» загар.

Сезон, на который пришлась вторая половина беременности, тоже играет роль. Весной и летом, когда солнце наиболее активно, пигментация у будущих мам выражается ярче.

Снимите маску!

Но есть и патологические виды пигментации — хлоазмы, мелазмы — или так называемая «маска беременности», когда на лице возникают темные пятна разного диаметра. Чаще всего — на щеках и вокруг губ, на лбу и в области носа.

Обычно «маска» появляется во второй половине беременности. Ее причиной становятся избыточная выработка гормонов и воздействие ультрафиолета на кожу беременной.

Это довольно неприятное явление может надолго сохраняться после родов и периода кормления, и требует лечения. И если гормональный фон пришел в норму, а темные пятна на лице не прошли, нужно обследоваться у гинеколога-эндокринолога и посетить косметолога. Врачи назначат лечение. Самостоятельно можно использовать косметические отбеливающие средства, но во время беременности и вскармливания они противопоказаны.

Что во время беременности происходит с родинками?

Родинки могут менять форму и цвет, увеличиваться (чаще за счет натяжения кожи, например, на растущем животике). Или появляются новые родинки, так как под влиянием гормонов кожа активно вырабатывает меланин.

- Но перерождения родинок не происходит. То есть этот процесс не опасен, — говорит Евгения Симоненко.

Sos, растяжки!

Во время беременности за счет растяжения кожи (растет живот, женщина чаще всего набирает вес) на коже могут появляться растяжки или стрии. Это дефект кожи в виде волнистых полос разной ширины разного цвета — от белого до красно-фиолетового. Чаще всего они локализуются в местах наибольшего растяжения кожи: на животе, груди, бедрах и руках.

- С растяжками все сложнее, если они появились, избавиться от них будет непросто, – говорит дерматолог. — Сами стрии не проходят до конца, лишь со временем становятся менее заметными.

Предупредить появление растяжек тоже вряд ли получится. Несмотря на то, что производители косметики громко называют свои средства кремами или маслами для предупреждения растяжек, эти средства лишь питают и смягчают кожу. Но и это неплохо! Хотя стопроцентной гарантии от растяжек никакое, даже самое дорогое средство не даст. Беременной важно следить за весом и увлажнять и умягчать кожу.

Если растяжки появились, не спешите применять средства от них — во время беременности и грудного вскармливания они противопоказаны, также нельзя применять косметологические процедуры и аппаратные методы лечения растяжек. Дождитесь окончания кормления грудью и только тогда — вперед, к косметологу!

После родов и кормления можно самостоятельно использовать кремы и мази от рубцов (контрактубекс, кelofibrase, имофераза и проч.)

Процедуры красоты против растяжек и пятен

О них нам рассказала врач-косметолог Елена Черных.



Елена Черных.

- Растяжки — это повреждения ткани в силу ее резкого растяжения, отсюда и название. Ткань в зоне растяжки соединительная, то есть по сути, это рубец. Поэтому методы работы с растяжками точно такие же, как и методы работы с рубцами и шрамами: это лазерная шлифовка и игольчатый термолифтинг. Действуют они по-разному: эрбиевый лазер воздействует на поверхность кожи, выпаривает ткань сверху, а игольчатый термолифтинг заставляет патологическую рубцовую ткань «приподняться» изнутри.

Оба этих метода великолепно работают и по отдельности, и в сочетании.

По растяжке и пятнам — лазером!

Шлифовка на уникальном эрбиевом лазере шестого поколения Dermablate mcl-31 — комфортная, безопасная и максимально эффективная процедура. Она осветлит гиперпигментацию, избавляет от рубцов, уплотняет кожу.

Принцип работы лазера — удаление с поверхности кожи старых клеток. Преимущество эрбиевого лазера в том, что он делает это сотнями микролучей, которые воздействуют на разные слои кожи: в верхнем — испаряют омертвевшие клетки, в глубоких — запускают процессы ее регенерации, образование нового коллагена и эластина.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Кожа, подтянись!

С растяжками прекрасно борется процедура игольчатого RF-лифтинга Morpheus 8. Эта насадка отлично работает на проблемных участках — лице, животе, бедрах и ягодицах.

Morpheus 8 состоит из 24 тончайших игл с силиконовым покрытием. Высокочастотные импульсы подаются вглубь кожи. Микропроколы улучшают усиливают кровообращение, стимулируют регенерацию. Кожа в месте воздействия прибора более упругая и плотная, процедура устраняет растяжки и рубцы.

Чисто!

С пигментными пятнами борется неинвазивная лазерная технология LUMECCA. Интенсивный импульсный свет IPL глубоко проникает в нижние слои кожи и разрушает клетки-меланоциты, образующие пигментные пятна.

Процедура быстрая, нетравматичная и безболезненная.

- Это основные методы борьбы с нежелательными косметическими дефектами, оставленными беременностью, — говорит Елена Черных. — Эти методы мы дополняем вспомогательными. После того, как мы отшлифовали растяжку или проработали ее игольчатым RF, чтобы усилить результат, мы обкалываем растяжки инъекциями коллагена либо плазмы. Это дает возможность тем процессам, которые запущены аппаратными методиками, идти эффективнее.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Какого эффекта ждать?

Если растяжки очень сильно выражены, к сожалению, полностью их убрать невозможно. Но можно максимально уменьшить, приблизив зону растяжки к здоровой ткани. За одну процедуру достичь максимального эффекта не получится, нужен курс.

- При этом многое зависит не только от степени выраженности растяжки, но и от ее «возраста»: чем свежее растяжка, тем она лучше будет поддаваться лечению. Поэтому тянуть со шлифовками не советую! Однако учтите, что беременность и кормление грудью являются противопоказанием к такого рода процедурам.

Что касается пятен, то тут все зависит от степени пигментации. Какие-то после процедур пропадут быстро и полностью, с какими-то придется повозиться.

Когда начинать процедуры?

Поход к косметологу можно планировать после окончания кормления грудью и восстановления цикла у женщин. Опять же — с учетом сезонности. Благоприятное время для аппаратных методик борьбы с растяжками и пигментацией — с октября по март-апрель.

- Есть процедуры, которые можно делать даже летом, — говорит Елена Черных. — Все зависит от того, какова степень пигментации и каким методом с ней лучше бороться. Всё индивидуально.

Какие процедуры красоты разрешены беременным?

Выбор небольшой, но разрешены все виды уходовых процедур: очищение, легкие пилинги, массаж, маски. Беременным позволены только некоторые виды пилингов, поэтому их может подбирать только врач!

- К счастью, беременным и кормящим разрешена прекрасная процедура HydraFacial. Это комплексный подход для здоровья кожи, позволивший объединить 5 полноценных процедур в одной: микрошлифовка, химический пилинг, глубокое очищение и лечение, интенсивное увлажнение и антиоксидантная терапия, лимфодренажный массаж. Это просто топ для беременных и кормящих!

Как подготовить кожу к беременности?

Врачи рассказали о том, как ухаживать за кожей во время беременности.

Елена Черных:

- Во время беременности кожу нужно максимально увлажнять и смягчать, чтобы кожа адекватно реагировала на неизбежное растяжение. Обязательны масла, например, кокосовое, кремы от растяжек, питательные кремы. Каждая женщина сама выбирает для себя вид и форму косметических уходовых средств. Но пользоваться ими нужно с самых первых дней, не ждать изменений тела.

Также очень хорошо работают аптечные средства из линеек для атопической кожи младенцев: масла, питательные кремы, средства для душа. Их тоже можно использовать во время беременности. Это поможет предупредить растяжки.

Снизить вероятность появления пигментных пятен можно, максимально защищая кожу от ультрафиолета.

- Даже весеннее солнце для всех, особенно для беременных, -зачастую критический фактор. Нужно не лениться, дисциплинированно применять солнцезащитные средства с высоким SPF — 30−50. Даже если на улице еще минусовая температура, солнышко уже такое, которое очень влияет на кожу и провоцирует пигментацию. Поэтому защита от него обязательно.

Евгения Симоненко:

- Используйте солнцезащитные кремы с SPF 30 или выше каждый день. Даже в пасмурную погоду ультрафиолетовые лучи достигают поверхности земли, поэтому летом такой крем обязателен.

В летние солнечные дни на отдыхе обязательно надевайте широкополую шляпу, легкую одежду с длинными рукавами. И обязательно ограничьте время, которое вы проводите на солнце. Бывайте на солнышке утром и вечером, помните, что самая высокая солнечная активность — в промежуток между 10 и 14 часами.

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