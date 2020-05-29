Вузы и колледжи Тулы: особенности поступления в 2020 году

Фото: pixabay.com.

Приемная кампания в вузах в 2020 году будет не такой, как обычно. Рассказываем об основных изменениях и даем информацию о тульских вузах.

Пандемия повлияла на все сферы нашей жизни, и образование — не исключение. Уже точно известно, что поступление в этом году пройдет дистанционно. Новый порядок закреплен в приказе Министерства науки и высшего образования № 547 от 13 апреля.

Вот основные изменения, которые коснутся абитуриентов:

Документы подаются дистанционно. Онлайн-поступления не будет только в военных вузах и в вузах силовых ведомств. Остальные свои заявки на обучение будут отправлять через портал «Госуслуги» или онлайн-сервисы университетов, если такие имеются. Приходить в вуз во время приемной кампании будет вообще не нужно. Согласие на зачисление тоже будет подаваться через интернет вместе с заявлением о том, что вы обязуетесь принести оригиналы документов в течение первого учебного года. Дополнительные вступительные экзамены тоже уйдут на удаленку. Не секрет, что для того, чтобы поступить на некоторые специальности, помимо ЕГЭ нужно сдать еще вступительные испытания. В этот раз они, как и всё вокруг, тоже перейдут в онлайн. Время для поступления будет мало. Особенно у тех, кто сдает те самые дополнительные экзамены. Такие абитуриенты будут обязаны подать документы в вуз в течение 9 дней с момента объявления результатов последнего ЕГЭ. А дальше максимум через 23 дня все допэкзамены должны быть завершены. У всех остальных на подачу документов будет ровно 23 дня с момента объявления результатов последнего ЕГЭ. Списки зачисленных в первую волну объявят через 9 дней после окончания приема документов. На 14-й день будут сформированы приказы о зачислении второй волны студентов, а еще через пять дней — третьей.

вузы

Тульский государственный университет

Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого

Тульский филиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации

Тульский филиал РЭУ им. Г. В. Плеханова

Тульский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)

Тульский институт управления и бизнеса им. Н. Д. Демидова

Международная полицейская академия ВПА

Тульский техникум Экономики и управления

tsu.tula.ru

Адрес: 300012, Тула, пр. Ленина, 92.

Работает в Туле 90 лет.

Время работы и телефоны приёмной комиссии: в период приёма документов для поступления в университет: пн.-пт. с 9.00 до 16.00, сб. с 9.00 до 13.00, в остальной период пн.-чт. с 8.30 до 17.30, пт. с 8.30 до 16.30. Телефоны: (4872) 332-332, (4872) 254-631.

Заявления принимаются: дистанционно в личном кабинете абитуриента на сайте http://tsu.tula.ru. Для входа в личный кабинет требуется подтвержденная регистрационная запись на Едином портале государственных услуг.

Институты/факультеты: Институт высокоточных систем им. В. П. Грязева, Институт прикладной математики и компьютерных наук, Институт горного дела и строительства, Институт педагогики, физической культуры, спорта и туризма, Естественнонаучный институт, Политехнический институт, Институт права и управления, Институт гуманитарных и социальных наук, Медицинский институт, Интернет-институт, Институт международного образования, факультет вечернего и заочного обучения, Региональный центр повышения квалификации и переподготовки кадров, факультет довузовской подготовки, Технический колледж им. С. И. Мосина.

Уровень подготовки: среднее профессиональное образование, специалитет, бакалавриат, магистратура, аспирантура, ординатура.

Форма обучения вуза: очная, очно-заочная, заочная.

Подготовительные курсы: есть.

Дополнительное профессиональное образование: есть.

Второе высшее: получение возможно.

Бесплатное обучение: есть (300 бюджетных мест в Техническом колледже им. С. И. Мосина ТулГУ, 1257 бюджетных мест в бакалавриате/специалитете (очная форма обучения), 10 бюджетных мест в бакалавриате (заочная форма обучения), 361 бюджетное место в магистратуре, есть бюджетные места в аспирантуре и ординатуре).

Общежитие: предоставляется (14 общежитий, общее количество мест 3332).

Отсрочка от армии: предоставляется.

Что нового появится в 2020 году: все мероприятия приёмной кампании будут осуществляться дистанционно, без личного контакта с абитуриентами.

Дополнительная информация: в университете есть военный учебный центр.

Для обучения по программе военной подготовки офицеров запаса и по программе военной подготовки сержантов запаса принимаются обучающиеся в университете по очной форме обучения по направлениям подготовки/специальностям, указанным на сайте .

Адрес: 300026, Тула, пр. Ленина, 125.

Работает в Туле 82 года.

Время работы и телефоны приёмной комиссии: в период приёма документов для поступления в университет: пн.-пт. с 9.00 до 17.00, сб. с 9.00 до 13.00, в остальной период пн.-пт. с 9.00 до 17.00.

Телефон: (4872) 35-40-60.

Заявления и документы, необходимые для поступления, в 2020 году принимаются в дистанционной форме с 19 июня. Сайт университета: https://tsput.ru.

Адрес приемной комиссии: 300026, Тула, пр. Ленина, 125, уч. к. №4 ТГПУ им. Л. Н. Толстого, ауд. 100.

Факультеты: Русской филологии и документоведения; Истории и права; Математики, физики и информатики; Технологии и бизнеса; Иностранных языков; Искусств, социальных и гуманитарных наук; Естественных наук; Физической культуры; Психологии; Международный.

Уровень подготовки: специалитет (высшее образование), бакалавриат, магистратура, аспирантура.

Форма обучения вуза: очная, заочная, очно-заочная.

Подготовительные курсы: есть.

Дополнительное профессиональное образование: есть.

Второе высшее: получение возможно.

Бесплатное обучение: 1196 бюджетных мест (из них 339 бюджетных мест – заочная форма обучения).

Общежитие: предоставляется.

Отсрочка от армии: предоставляется.

tula.ranepa.ru

Тульский филиал РАНХиГС осуществляет свою деятельность с 2004 года. Был основан по ходатайству губернатора и администрации Тульской области как государственное образовательное учреждение высшего образования, специализирующееся на обучении, повышении квалификации и переподготовке кадров для органов власти региона.

РАНХиГС — это национальная школа управления, крупнейший вуз России и Европы, родоначальник бизнес-образования страны, научный консультант власти. Наши студенты взаимодействуют с представителями органов власти, проходят практику в государственных органах и органах местного самоуправления, приобретая опыт профессиональной деятельности уже в процессе обучения.

Высшее образование в стенах Тульского филиала РАНХиГС отвечает высоким требованиям современности: актуализация обучения, цифровизация: вебинары, онлайн-конференции, микрообучение. Образовательные программы ориентируются не на стандартный набор лекций и количество часов занятий, а на овладение студентами практическими компетенциями, что позволяет получать уникальные знания и в дальнейшем построить динамическую карьеру.

Вы сможете соответствовать высочайшим требованиям, предъявляемым сегодня к компетенциям молодого специалиста.

Президентская Академия — ваши инвестиции в успешность!

Адрес приемной комиссии: Тула, пр. Ленина, 28.

Телефон приемной комиссии: 8 (4872) 55-01-98, 8-920-275-78-22. Время работы и телефоны приемной комиссии: пн.-чт.: с 9.00 до 18.00, пт.: с 9.00 до 17.00, суббота: 10.00−14.00, выходной — воскресенье.

Электронная почта: : pk_tfranhgs@mail.ru; tula@ranepa.ru.

Заявления принимаются: на очную, очно-заочную и заочную формы обучения.

День открытых дверей: 30 мая 2020 г. ждем на «Виртуальном дне открытых дверей». Ссылка для регистрации.

Уровень подготовки: бакалавриат.

Образовательные программы по направлениям подготовки бакалавриата:

38.03.01 «Экономика» — образовательная программа «Экономика предприятий и организаций».

38.03.02 «Менеджмент» — образовательная программа «Менеджмент организации».

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» — образовательная программа «Эффективное государственное управление».

Подготовительные курсы: нет.

Дополнительное профессиональное образование: в Тульском филиале РАНХиГС работает Центр дополнительного образования «Высшая школа государственного управления».

Второе высшее: да.

Бесплатное обучение: нет.

В Тульском филиале РАНХиГС действует гибкая система скидок по следующим основаниям: высокие результаты вступительных испытаний, высокие результаты успеваемости и т. д. (в соответствии с положением об основаниях и порядке снижении стоимости платных образовательных услуг для студентов и аспирантов, осваивающих в РАНХиГС основные образовательные программы высшего образования).

Общежитие: нет.

Отсрочка от армии: да.

Что нового появится в следующем, 2021 году: магистратура, новые программы дополнительного профессионального образования.

Мы всегда рады вам! Заходите к нам на сайт, в нашу группу «ВКонтакте» и в Instagram.

Работает в Туле 61 год.

Адрес: Тула, ул. Оружейная, 1-а.

Время работы и телефоны приёмной комиссии: пн.-сб., тел. 8 (4872) 22-36-56 .

Заявления принимаются: с 20.06.2020.

День открытых дверей состоится: октябрь.

Направление подготовки: экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, бизнес-информатика.

Уровень подготовки: бакалавриат, магистратура.

Форма обучения вуза: очная, заочная.

Подготовительные курсы: есть, на базе 9, 10, 11 классов.

Дополнительное профессиональное образование: есть.

Второе высшее: нет.

Бесплатное обучение: да.

Общежитие: нет.

Отсрочка от армии: есть.

Что нового появится в 2021 году: будет больше бюджетных мест.

Дополнительная информация.

Преимущества вуза:

При приёме на обучение по программам бакалавриата учитываются индивидуальные достижения поступающих в количестве 10 баллов. Действует гибкая система скидок от 5% до 15% на обучение на платно-договорной основе, а также 5%, если абитуриент являлся слушателем подготовительных курсов. Наряду с получением высшего образования на курсах дополнительного профессионального образования студенты могут освоить программы профессиональной переподготовки, повышения квалификации, семинаров и тренингов с получением дипломов, удостоверений, сертификатов.

Тульский филиал Финуниверситета был основан в ноябре 1958 года как филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Всероссийский заочный финансово-экономический институт».

В 2012 году решением Правительства РФ ВЗФЭИ был присоединен к федеральному государственному образовательному бюджетному учреждению высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской федерации». В ноябре Тульский филиал Финуниверситета отметил своё 60-летие.

За время деятельности филиал подготовил свыше 16 265 специалистов высшей квалификации. Среди них — руководители предприятий и организаций, административных и финансово-кредитных учреждений Тулы и области, видные деятели системы управления региона и России. Огромный опыт научной и педагогической деятельности, а также постоянная ориентация учебного процесса на соответствие реальным потребностям экономики позволили филиалу стать сегодня признанным лидером в области подготовки специалистов.

Университет оказывает помощь в трудоустройстве своих выпускников, имея тесное сотрудничество с органами государственной и муниципальной власти, финансовыми органами, банками, страховыми компаниями, коммерческими организациями, предприятиями различных форм собственности.

Выбирай! Учись! Развивайся!

Оставайтесь обучаться в родном регионе и получайте диплом московского образца.

tula.rea.ru

Адрес: Тула, пр. Ленина, 53.

Время работы и телефоны приёмной комиссии: пн.-пт.: с 9.00 до 18.00, сб.: с 10.00 до 14.00. Тел.: 8 (4872) 36-48-74 , 55-04-27, 8-910-075-75-02.

Заявления принимаются: с 20.06.2020 г.

День открытых дверей состоится 29 мая в онлайн-формате на сайте филиала.

Направления высшего образования:

Уровень бакалавриата:

Экономика (Финансы и кредит, Мировая экономика);

Менеджмент (Менеджмент организации).

Уровень магистратуры:

Экономика коммерческой организации,

Стратегии и инновации в маркетинге.

Уровень подготовки: бакалавриат, магистратура.

Форма обучения вуза: очная, очно-заочная, заочная.

Подготовительные курсы: да.

Дополнительное профессиональное образование: да.

Второе высшее: да.

Бесплатное обучение: да (бюджетные места).

Отсрочка от армии: да.

Что появится в 2020 году: новые программы дополнительного профессионального образования.

«Получайте экономическое образование в ведущем экономическом университете России!»

Наша основная стратегическая задача — подготовка специалистов, которые потребуются отраслевой экономике и регионам через 5.10 лет в рамках современного технологического уклада.

Мы бережно храним традиции отечественной высшей школы, в то же время активно развиваемся, следуя требованиям реальной экономики, современных международных стандартов и передовым тенденциям в сфере образования.

Мы реализуем не только программы высшего, но и послевузовского профессионального образования. Студенты параллельно с получением высшего образования могут освоить программы профессиональной переподготовки, повышения квалификации, семинаров и тренингов с получением дипломов, удостоверений, сертификатов.

Отличительной особенностью обучения в нашем филиале является то, что значительный блок дисциплин ведут руководители крупных компаний г. Тулы и Тульской области.

Конкурентное преимущество любого вуза — это успешность и состоятельность выпускников. Уже много лет выпускники Тульского филиала РЭУ им. Г. В. Плеханова эффективно трудятся в государственных органах всех уровней, органах местного самоуправления, в организациях различных форм собственности.

Комфортные условия для обучения — один из главных наших принципов. У нас достаточная материальная база, включающая лекционные аудитории, кабинеты иностранных языков, современные аудитории с мультимедийной аппаратурой и лаборатории компьютерных технологий. Особое внимание уделяется созданию комфортной доступной среды, что даёт возможность получить качественное образование, в том числе и лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам.

При приёме на обучение по программам бакалавриата учитываются индивидуальные достижения поступающих в количестве до 10 баллов. В Тульском филиале РЭУ им. Г. В. Плеханова действует гибкая система скидок до 40% на обучение на платно-договорной основе.

Начните свой путь к успеху с нами, и репутация нашего университета станет частью вашей деловой репутации!

Адрес: город Тула, пр. Ленина, 104. Сколько работает в Туле: 25 лет. Время работы и телефоны приёмной комиссии: понедельник-пятница: с 09.00 до 18.00; суббота: с 09.00 до 16.00. Тел. 8-910-557-07-20 (по вопросам поступления). Тел: 8 (4872) 333-010 (приемная комиссия с 20 июня 2020 г.). Тел/факс: 8 (4872) 700-224 (приемная директора). Заявления принимаются: с 20 июня 2020 г. День открытых дверей состоится: 30 мая 2020 года в 14.00 и 15.00, 6 июня 2020 года в 14.00 и 15.00 в режиме онлайн на сайте института. Факультеты: Юридический факультет Уровень подготовки: среднее профессиональное образование: 40.02.03 Право и судебное администрирование (квалификация – специалист по судебному администрированию); высшее образование: • бакалавриат: 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата); • специалитет: 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности (уровень специалитета); 40.05.02 Правоохранительная деятельность (уровень специалитета); • магистратура: 40.04.01 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»). Форма обучения вуза: очная, очно-заочная, заочная. Подготовительные курсы: есть. Дополнительное профессиональное образование: есть. Второе высшее: есть. Бесплатное обучение: есть. Общежитие: нет. Отсрочка от армии: есть. Будем рады вам на нашем сайте, группе «ВКонтакте» и в Instagram. Дополнительная информация: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)» входит в систему Министерства юстиции Российской Федерации. Тульский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России) является одним из 15 филиалов ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)». Тульский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России) ведет подготовку специалистов среднего звена, бакалавров, специалистов и магистров, а также осуществляет образовательную деятельность по программам дополнительного профессионального образования. Наши выпускники работают в органах государственной власти, правоохранительных структурах, востребованы в частных компаниях и организациях. С 2018 года ведется набор в юридический колледж Института по специальности «Право и судебное администрирование». Головной вуз осуществляет отбор студентов для обучения в Военном учебном центре университета, и теперь у студентов нашего института появилась возможность освоить как гражданскую, так и военную специальность. Граждане, прошедшие обучение в военном учебном центре, не подлежат призыву на военную службу по окончании учебного заведения. Регулярно наши преподаватели осуществляют правовое просвещение школьников и их родителей. В 2019 году правовые лекции были прочитаны более чем в 300 общеобразовательных учреждениях. Третий год подряд мы приглашаем учащихся 7−11 классов общеобразовательных школ принять участие в ежегодной олимпиаде школьников «В мир права», проводимой Всероссийским государственным университетом юстиции (РПА Минюста России). Победителям и призерам заключительного этапа олимпиады предоставляются дополнительные баллы за индивидуальные достижения при поступлении во ВГУЮ и его институты (филиалы). Студенты института являются победителями, призерами и участниками различных престижных социальных проектов и конкурсов всероссийского и регионального уровня. В 2019 году институту вручена почетная грамота Тульской областной Думы за многолетнюю научно-педагогическую деятельность, заслуги в развитии высшего образования и большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов в области юриспруденции.

тиуб.рф

Работает в Туле более 16 лет.

Адрес: Тула, ул. Болдина, 98-б.

Время работы и телефоны приёмной комиссии: пн.-чт. — с 9.00 до 17.00, пт. — с 9.00 до 16.00, сб. — с 9.00 до 15.00. Тел. приемной комиссии: +7 (4872) 56-32-39.

Заявления принимаются: в электронной форме в электронной информационно-образовательной среде института на сайте www.тиуб.рф в разделе «Подать документы онлайн». По очной форме обучения срок начала приема документов, необходимых для поступления — на следующий день после оглашения результатов последнего экзамена ЕГЭ; по очно-заочной и заочной формам обучения — 1 июня 2020 года.

День открытых дверей: 6 июня в 13.00 и 13 июня в 13.00 состоятся дни открытых дверей в формате онлайн. В ходе онлайн-трансляции вы узнаете о направлениях, сроках поступления, формате обучения в 2020 году. Также в режиме онлайн мы ответим на все интересующие вас вопросы по поступлению и обучению в нашем институте.

Направления высшего образования:

Уровень бакалавриата:

Специальное (дефектологическое) образование

Государственное и муниципальное управление

Юриспруденция

Менеджмент

Экономика

Уровень магистратуры:

Психолого-педагогическое образование

Уровень подготовки: бакалавриат, магистратура.

Форма обучения вуза: очная, очно-заочная, заочная.

Подготовительные курсы: нет.

Дополнительное профессиональное образование: есть.

Тульский институт управления и бизнеса им. Н. Д. Демидова предлагает разнообразные программы повышения квалификации (от 16 учебных часов) и профессиональной переподготовки (от 250 учебных часов) в следующих сферах:

- Образование и педагогика (в т. ч. инклюзивное образование, дефектология, специальная психология);

- Психология;

- Менеджмент и управление;

- Государственное и муниципальное управление;

- Экономика и бухгалтерский учет;

- Финансы и кредит;

- Юриспруденция;

- Информационно-коммуникационные технологии.

Второе высшее: получение возможно

Бесплатное обучение: обучение в институте ведется по договорам на оказание платных образовательных услуг. Возможно предоставление бесплатных мест для лучших абитуриентов (обучение таких студентов осуществляется за счет средств образовательной организации).

Также Тульский институт управления и бизнеса им. Н. Д. Демидова предоставляет льготы до 20% по оплате для широкого спектра поступающих (инвалиды, участники боевых действий, многодетные семьи, лица, имеющие дипломы (аттестаты) с отличием и др.).

Общежитие: нет.

Отсрочка от армии: нет.

Что нового появится в 2020 году: появятся новые программы дополнительного профессионального образования. Планируется проведение бесплатных мастер-классов, тренингов, семинаров, открытых лекций и т. д. в режиме онлайн на актуальные темы в области экономики, юриспруденции, правового обеспечения деятельности организаций и учреждений всех форм собственности, психологии и педагогики для широкого заинтересованных лиц.

Дополнительная информация: представители Тульского института управления и бизнеса им. Н. Д. Демидова знакомят с возможностями обучения в вузе и отвечают на вопросы абитуриентов и их родителей в онлайн-режиме, так как это позволяет обезопасить граждан, предупредить распространение коронавирусной инфекции и одновременно обеспечить постоянное взаимодействие с общественностью.

Для получения онлайн-консультации можно воспользоваться адресами электронной почты всех подразделений вуза, которые очень легко можно найти в специальном разделе на сайте ЧОУ ВО ТИУБ им. Н. Д. Демидова.

Пишите в официальную группу Тульского института управления и бизнеса им. Н. Д. Демидова «ВКонтакте». Для получения информации можно также подать обращение в электронном виде в форме обратной связи.

Задать вопрос приемной комиссии можно здесь.

Форма для подачи электронного обращения здесь.

Знакомьтесь с возможностями вуза в онлайн-формате и будьте готовы к поступлению в Тульский институт управления и бизнеса им. Н. Д. Демидова !

Адрес: Тула, ул. Рязанская, 1.

Миссия: доступность, эффективность, высокое качество образования на основе использования современных технологий обучения.

Преимущества обучения в Международной полицейской академии ВПА:

более 20 лет в сфере образовательных услуг,

самый крупный негосударственный вуз в регионе,

диплом за 4,5 года + приложение европейского образца,

диплом государственного образца вуза-партнера,

трудоустройство выпускников.

Время работы и телефоны приёмной комиссии: пн.-пт.: 08.00-18.00, сб.-вс.: 09.00-17.00. Тел.: 8 (4872) 700-353 (приемная комиссия), 700-354, 8-800-707-19-76 (звонок бесплатный). e-mail: mail@tiei.ru, abitur@tiei.ru.

Заявления принимаются: с 1 марта 2020 г.

По программам бакалавриата и магистратуры:

срок завершения приема документов, поступающих без вступительных испытаний Академии— 30 августа 2020 г.;

срок завершения приема документов, поступающих по вступительным испытаниям Академии 28 августа 2020 г.

При приеме на обучение по заочной форме обучения:

срок начала приема документов — с 1 марта 2020 г.;

срок завершения приема документов, поступающих на обучение в Академию с 1 октября 2020 г. — без вступительных испытаний — 25 сентября 2020 г.; для поступающих по вступительным испытаниям — 23 сентября 2020 г.;

срок завершения приема документов, поступающих на обучение в Академии с 1 февраля следующего календарного года — без вступительных испытаний — 30 января 2021 г.; для поступающих по вступительным испытаниям — 25 января 2021 г.

Направления подготовки:

Прикладная информатика,

Бизнес-информатика,

Управление качеством,

Экономика,

Менеджмент,

Государственное и муниципальное управление,

Психология,

Психолого-педагогическое образование,

Юриспруденция,

Лингвистика.

Уровень подготовки: бакалавриат, магистратура.

Форма обучения вуза: очная, заочная.

Подготовительные курсы: да.

Дополнительное профессиональное образование: да.

Второе высшее: да.

Бесплатное обучение: нет.

Общежитие: нет.

Отсрочка от армии: нет.

www.tteu.ru

Адрес: Тула, ул. Болдина, 98-б.

Работает в Туле с 2005 года.

Время работы и телефоны приёмной комиссии: пн.-чт. – с 09.00 до 18.00, пт. – с 09.00 до 17.00, сб. с 09.00 до 16.00, вс. – выходной. Тел. 8 (4872) 56-32-39.

Заявления принимаются:

- на очную форму обучения – с 1 июня по 15 августа 2020 года. При наличии свободных мест прием документов срок продлевается до 25 ноября.

- на заочную форму обучения – до 1 декабря.

День открытых дверей состоится в онлайн-формате:

3.06.2020 г.; 10.06.2020 г. (дополнительная информация https://vk.com/tteu_tula).

Основные образовательные программы профессионального образования:

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»

«Операционная деятельность в логистике»

«Страховое дело (по отраслям)»

«Финансы»

«Право и организация социального обеспечения»

«Гостиничное дело»

«Туризм»

Уровень подготовки: среднее профессиональное образование.

Форма обучения: очная, заочная.

Дополнительное профессиональное образование: да.

Бесплатное обучение: нет.

Общежитие: нет.

Отсрочка от армии: да.

Дополнительная информация:

Тульский техникум Экономики и управления предоставляет льготу 10% по оплате для широкого спектра поступающих (инвалиды, участники боевых действий, многодетные семьи, имеющие аттестаты с отличием и др.)

В техникуме сформирована достойная материально-техническая база, высокий научный и кадровый потенциал, созданы все условия для подготовки высококвалифицированных специалистов. По результатам мониторинга качества подготовки кадров по образовательным организациям СПО Тульский техникум Экономики и управления входит в рейтинг ТОП-500 по Российской Федерации и рейтинг топ-10 субъекта РФ.

Техникум принимает активное участие в просветительских акциях, являясь региональной площадкой по проведению всероссийских диктантов. Выпускник техникума может продолжить обучение в Тульском институте управления и бизнеса им. Н. Д. Демидова.

Для получения онлайн-консультации можно воспользоваться электронной почтой, которую можно найти в специальном разделе на сайте ЧОУ ПО ТТЭУ.

Пишите в официальную группу Тульского техникума Экономики и управления «ВКонтакте».

Для получения информации можно также подать обращение в электронном виде в форме обратной связи.

Задать вопрос приемной комиссии можно здесь.

Частное учреждение профессионального образования «Социально-технологический колледж» было создано в марте 2016 года как самостоятельное юридическое лицо. До этого момента колледж функционировал в составе частной образовательной организации высшего образования — ассоциации «Тульский университет (ТИЭИ)» (сейчас Международная полицейская академия ВПА), являясь его структурным подразделением с 2000 года.

За почти 20-летнюю историю колледж выпустил более 3000 студентов, получивших дипломы государственного образца о среднем профессиональном образовании. 90 процентов из них продолжили образовательную траекторию в Тульском университете (ТИЭИ) по ускоренным программам обучения.

Профильные предметы у студентов колледжа ведут преподаватели Международной полицейской академии ВПА — кандидаты наук и профессора. Это позволяет выпускникам колледжа легче адаптироваться к условиям обучения в вузе.





Адрес: Тула, ул. Рязанская, 1.

Время работы и телефоны приёмной комиссии: пн.-пт.: 08.00-18.00, сб.-вс.: 09.00-17.00. Тел.: 8 (4872) 700-353 (приемная комиссия), 700-354, 8-800-707-19-76 (звонок бесплатный). E-mail: mail@ctk71.ru, priem@ctk71.ru, www.ctk71.ru.

Заявления принимаются: приемная комиссия работает с 1 марта 2020 г. Прием документов до 31 декабря 2020 г. Документы можно подать дистанционно, оставив заявку на сайте или используя электронную почту.

Специальности:

Прикладная информатика (по отраслям).

Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем.

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).

Операционная деятельность в логистике.

Финансы.

Право и организация социального обеспечения.

Дошкольное образование.

Преподавание в начальных классах.

Уровень подготовки: на базе 9 и 11 кл.

Форма обучения: очная, заочная.

Подготовительные курсы: да.

Бесплатное обучение: нет.

Общежитие: нет.

Отсрочка от армии: да.

Стоимость обучения на очном отделении — 20 000 руб. за семестр, заочное — 15 000 руб. за семестр.