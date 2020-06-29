Логопед в Туле: куда обратиться для устранения нарушений речи?

Маленькие детки часто неправильно произносят отдельные звуки. Если вовремя не заняться этой проблемой, то ошибочная артикуляция может обернуться не только сложностями общения, но и проблемами в школе.

Речь — это повозка, в которой едет мышление. Поэтому, если есть нарушения произношения, важно вовремя обратиться к специалисту. Как выбрать логопеда в Туле и какие методы они применяют узнал Myslo.

Наталья Анатольевна Высоцкая – логопед с 10-летним опытом работы. Для нее практически нет неразрешимых задач в вопросах устранения нарушений речи. Нарушения произношения, дефицит речи, фонетико-фонематическое или общее недоразвитие речи, заикание возможно исправить в любом возрасте – не только детям, но и взрослым. Разница лишь во времени, необходимом для правильной настройки работы речевого аппарата.



Наталья Высоцкая

– Ошибочно многие думают, что логопед занимается только постановкой звука «Р». Но на самом деле логопед помогает избавиться от самых разных проблем речи, в том числе и задержки речевого развития. Речь – это двигатель мышления, если не устранить нарушение, после шести лет может начаться умственная отсталость. Преодолеть ее после шестилетнего возраста намного сложнее. Это только в книге Маугли, лишенный в детстве общения с людьми, смог быстро научиться общаться. В реальности же подобные случаи невозможны. Поэтому если есть нарушения речи, важно как можно скорее обратиться к логопеду. Чем младше ребенок, тем более успешным и легким будет процесс исправления произношения. Именно поэтому 1-3 года – оптимальный возраст, когда стоит прийти к логопеду на консультацию и узнать, есть ли у ребенка нарушения. Если к этому возрасту ребенок плохо говорит, у него маленький словарный запас, то не нужно слушать родственников и знакомых, советующих подождать. Логопедический массаж в сочетании с грамотно выстроенными занятиями дадут возможность запустить речь и избавить ребенка от многих проблем.

Наталья Высоцкая отмечает, что неправильное произношение отдельных звуков может обернуться трудностями в обучении, когда ребенок пойдет в школу: ошибки на письме, сложности пересказа и другие. Не говоря уже о том, что его могут дразнить одноклассники и как следствие появятся сложности адаптации к школе. Если ваш ребенок в сентябре идет в первый класс и у него наблюдаются дефекты речи или он заикается, то еще есть время это исправить. Лета вполне может хватить для решения этих проблем.

Тем более, что ребенку как правило такие занятия только в радость. Логопед – это педагог, и занятия с ним – это всегда увлекательная игра, позволяющая легко настроить правильную речь. Наталья Высоцкая подчеркивает, что индивидуальный подход к каждому ребенку не только помогает приобретать ему новые навыки, но и получать удовольствие от занятий.

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