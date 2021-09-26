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Туляки выбрали три лучшие пиццерии – 2021

Туляки выбрали три лучшие пиццерии – 2021

Myslo подводит итоги народного голосования.

С 24 августа по 24 сентября мы проводили на Myslo голосование
за лучшие тульские пиццерии в 2021 году. Теперь мы знаем, где самые вкусные пиццы в городе.

Никакой рекламы — только мнения туляков, проверивших все плюсы и минусы на своем опыте!

Мы проверили участников на накрутку голосов и вычли голоса, которые были накручены. Вот какой итог мы получили.

Победителем голосования стало заведение MaМa Mia. Оно набрало 387 голосов.

Второе место (384 голоса) достается заведению «Томато». 

 Третье место (286 голосов) – у «Ташир пиццы».
 

Поздравляем победителей и благодарим всех участников.

Обладатель первого места получает приз от Myslo: грамоту и наклейку на входную дверь, которая будет подтверждать народное
звание заведения.

 

Места, которые заняли второе и третье места, также получат не менее почетные наклейки.

 

Наклейки и грамоту победители можно получить в редакции в любой будний день.

Полный рейтинг пиццерий Тулы 2021 года, за которые проголосовали пользователи Myslo, можно посмотреть ЗДЕСЬ.

 

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вчера, в 19:30 −2
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