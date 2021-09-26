Туляки выбрали три лучшие пиццерии – 2021

С 24 августа по 24 сентября мы проводили на Myslo голосование

за лучшие тульские пиццерии в 2021 году. Теперь мы знаем, где самые вкусные пиццы в городе.

Никакой рекламы — только мнения туляков, проверивших все плюсы и минусы на своем опыте!

Мы проверили участников на накрутку голосов и вычли голоса, которые были накручены. Вот какой итог мы получили.

Победителем голосования стало заведение MaМa Mia. Оно набрало 387 голосов.

Второе место (384 голоса) достается заведению «Томато».

Третье место (286 голосов) – у «Ташир пиццы» .