Фигуристы Оксана Домнина и Роман Костомаров: «Будем выходить на лёд, пока мы интересны зрителю»

Фото Алексея Пирязева.

Одной из самых красивых пар, которые открыли Губернский каток в Туле, является пара олимпийского чемпиона Романа Костомарова и бронзового призера Олимпиады Оксаны Домниной. Всю свою спортивную карьеру Роман и Оксана катались с другими партнерами, а в шоу Ильи Авербуха семейная пара стала еще и танцевальной. Так получилось, что Татьяна Навка, партнерша Романа Костомарова, покинула шоу Авербуха и начала создавать свои спектакли. А Оксана теперь катается сразу с двумя партнерами — Романом Костомаровым, своим мужем, и Максимом Шабалиным, с которым стала бронзовым призером Олимпийских игр в 2010 году.

7 декабря, Тула. Максим Шабалин и Оксана Домнина.

— С каким настроением сегодня приехали в Тулу в этот раз? Есть ли у вас любимые места в нашем городе?

Оксана: – У вас замечательная, красивая, прекрасная площадь с потрясающим катком. На самом деле кататься на открытом катке, на улице – очень атмосферно. У вас вообще всегда очень красивые праздники.

Роман: – У вас уже и елка стоит, Деды Морозы повсюду ходят, всё вокруг подсвечено. Яркая, предпраздничная атмосфера. В городе, к сожалению, мы ничего не видели — приезжаем сюда перед шоу и сразу после уезжаем.

Оксана: – Такое ощущение, что мы окунулись уже в 31 декабря.

— Сколько лет вы уже работаете в шоу Ильи Авербуха?

Роман: – В 2019 году будет 15 лет, как я пришел в эту команду.

Оксана: – Я чуть поменьше. Я ушла из спорта в 2010 году, но до этого по возможности принимала участие в шоу Ильи.

Роман: – Я знаком с Ильей с юношеского возраста, лет с 12-13. Мы выступали вместе на соревнованиях, боролись друг с другом. Спорт объединил нас и до сих пор объединяет, с шоу мы объездили практически всю страну и ближнее зарубежье. Мы очень рады, что Илья создал такой качественный продукт, у нас в России он сейчас лидер в плане ледовых гастролей.

— В каких мюзиклах вы сейчас принимаете участие?

Оксана: – Продолжаем путешествовать с замечательным спектаклем на льду «Ромео и Джульетта», премьера которого состоялась летом 2017 года в Сочи. Есть прекрасный спектакль «Кармен», надеюсь, весной состоятся его гастроли. Очень много новогодних елок, вообще у Ильи и его компании очень много спектаклей. Работы много. Да и в будущем году планируется много всего нового. Дума думается (смеется).

— Вы сейчас следите за миром фигурного катания?

Роман: – Постольку-поскольку.

Оксана: – Конечно, мы знаем лидеров сборной, по возможности стараемся следить за соревнованиями и болеем, конечно, за наших. Но у нас много своей работы: ночью репетиции, днем дети. Болеем за Алину Загитову, Евгению Тарасову и Владимира Морозова, в танцах — за Сашу Степанову и Ивана Букина, Вику Синицыну и Никиту Кацалапова.

— Какие свои спортивные старты вспоминаете с особой теплотой?

Оксана: – Для меня это олимпийские игры и чемпионат мира в Лос-Анджелесе, который мы с Максимом выиграли. А еще чемпионат Европы, на который мы приехали через месяц после операции Максима, когда он еле ходил.

Роман: – А мне нравится вспоминать все соревнования, которые я выиграл. Да я и проигрывал очень редко (смеется).

— За что вы больше всего благодарны своей профессии?

Роман: – За то, что мы и по сей день можем работать и зарабатывать деньги. Бывают такие виды спорта, при которых заканчивается спорт, и всё – ты больше не имеешь возможности дальше выступать в своем направлении, заниматься тем, чем занимался всю жизнь. Приходится всё менять. А мы продолжаем кататься, выступать на льду и этим зарабатывать. Это круто!

— Роман, у Вас есть аккаунт в инстаграме, а Вас, Оксана, я не нашла…

Оксана: – Меня нет ни в одной социальной сети, не вижу в этом необходимости. Я лучше позвоню, если надо поговорить. Соцсети — это не общение, а какая-то бездарная зависимость. Хочешь не хочешь, а ты всё равно заходишь на страницу, начинаешь читать, что тебе там написали, на это реагировать.

Роман: – Я по глупости два года назад завел инстаграм, и сейчас не так уж там и активен. Зачем это нужно? Жил я спокойно, не обращал внимания на соцсети, а сейчас подсел… Но я никогда ни с кем не вступаю в полемику, считаю, что не стоит тратить нервы на непонятных людей, которых я совсем не знаю. Но у меня и очень мало тех людей, которые пишут негатив, их практически нет. А вообще инстаграм — точно не для общения с друзьями, многие люди там просто зарабатывают. Фотографировать еду, носки, трусы — разве это нормально? Что говорить, если у нас у Ольги Бузовой миллионы подписчиков? Что это? У нас люди, что, еще «Дом 2» смотрят? О чем тут говорить? Это абсурд.

— Поделитесь секретом своей физической формы.

Роман: – Больше работать — меньше есть (смеется). Важно, чтобы между этими двумя занятиями был баланс. Мы всегда на льду, выступаем… Помимо этого я бегаю, плаваю, хожу в тренажерный зал, с удовольствием играю в футбол, в большой теннис. Стараюсь вести активный образ жизни. Это уже привычка, которая годами сложилась в спорте. А за Оксану я могу сказать — двое детей очень помогают держать себя в форме.

Оксана: – С двумя детьми не всегда успеваешь даже поесть, обычно доедаешь за ними (смеется).

— Думали, чем будете заниматься через 10-15 лет?

Роман: – Я стараюсь так далеко не заглядывать, жить сегодняшним днем и получать удовольствие от жизни, от того, что происходит сейчас. Конечно, хотелось бы, чтобы дети были здоровы, дочка занималась чем-то любимым, тренировалась. Надеюсь, ближайшие лет пять мы будем кататься, пока мы интересны зрителю и пока нам самим интересно. А потом, возможно, пойдем работать тренерами.

— Если у вас выпадает свободный день, как любите проводить его?

Оксана: – Любим водить детей в детские центры, прыгать на батутах, нам нравится ходить в театр на детские спектакли, в цирк. Настя любит кататься на коньках, но не в спортивной школе, а просто на катке.

Роман: – Она играет в теннис и танцует в «Тодесе». Ну а Илюша пока дома хулиганит, всё разбрасывает вокруг (улыбается).

— Какие у вас планы на Новый год?

Роман: – Будем выступать на новогодних елках. 31 декабря мы еще дома, а 1 января улетим в Сочи.

— Детишек берете с собой?

Роман: – Нет, они остаются на даче, мы вернемся 8 января и уже будем вместе. Отметим дни рождения детей — они у нас январские.

Из досье Myslo

Роман Сергеевич Костомаров

Родился 8 февраля 1977 г. в Москве.

Выступал в танцах на льду с Татьяной Навкой. В паре с ней — олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы, трехкратный победитель финалов Гран-при, чемпион мира среди юниоров 1996 года, трёхкратный чемпион России.

Заслуженный мастер спорта России.

В разное время партнёршами Костомарова были Екатерина Давыдова и Анна Семенович.

Семья: жена Оксана Домнина, дочь Анастасия (2011), сын Илья (2016).

Оксана Александровна Домнина

Родилась 17 августа 1984 г. в Кирове.

Выступала в танцах на льду с Максимом Шабалиным. В паре с ним — бронзовый призер Олимпиады-2010, чемпион мира 2009 года, двукратный чемпион Европы (2008 и 2010), победитель серии Гран-при 2007 года и чемпион мира среди юниоров 2003 года.

Заслуженный мастер спорта России.

Семья: муж Роман Костомаров, дочь Анастасия (2011), сын Илья (2016).