город
город
Регистрация
Люди / Интервью

Фигуристы Оксана Домнина и Роман Костомаров: «Будем выходить на лёд, пока мы интересны зрителю»

Фото Алексея Пирязева.

Фигуристы Оксана Домнина и Роман Костомаров: «Будем выходить на лёд, пока мы интересны зрителю»

7 декабря на площади Ленина в рамках проекта «Тула – новогодняя столица России» состоялось открытие Губернского катка.

Одной из самых красивых пар, которые открыли Губернский каток в Туле, является пара олимпийского чемпиона Романа Костомарова и бронзового призера Олимпиады Оксаны Домниной. Всю свою спортивную карьеру Роман и Оксана катались с другими партнерами, а в шоу Ильи Авербуха семейная пара стала еще и танцевальной. Так получилось, что Татьяна Навка, партнерша Романа Костомарова, покинула шоу Авербуха и начала создавать свои спектакли. А Оксана теперь катается сразу с двумя партнерами — Романом Костомаровым, своим мужем, и Максимом Шабалиным, с которым стала бронзовым призером Олимпийских игр в 2010 году.
 
7 декабря, Тула. Максим Шабалин и Оксана Домнина.
— С каким настроением сегодня приехали в Тулу в этот раз? Есть ли у вас любимые места в нашем городе?
 
Оксана: – У вас замечательная, красивая, прекрасная площадь с потрясающим катком. На самом деле кататься на открытом катке, на улице – очень атмосферно. У вас вообще всегда очень красивые праздники.
 
Роман: – У вас уже и елка стоит, Деды Морозы повсюду ходят, всё вокруг подсвечено. Яркая, предпраздничная атмосфера. В городе, к сожалению, мы ничего не видели — приезжаем сюда перед шоу и сразу после уезжаем.
 
Оксана: – Такое ощущение, что мы окунулись уже в 31 декабря.
 
— Сколько лет вы уже работаете в шоу Ильи Авербуха?
 
Роман: – В 2019 году будет 15 лет, как я пришел в эту команду.
 
Оксана: – Я чуть поменьше. Я ушла из спорта в 2010 году, но до этого по возможности принимала участие в шоу Ильи.
 
Роман: – Я знаком с Ильей с юношеского возраста, лет с 12-13. Мы выступали вместе на соревнованиях, боролись друг с другом. Спорт объединил нас и до сих пор объединяет, с шоу мы объездили практически всю страну и ближнее зарубежье. Мы очень рады, что Илья создал такой качественный продукт, у нас в России он сейчас лидер в плане ледовых гастролей.
 
 
— В каких мюзиклах вы сейчас принимаете участие?
 
Оксана: – Продолжаем путешествовать с замечательным спектаклем на льду «Ромео и Джульетта», премьера которого состоялась летом 2017 года в Сочи. Есть прекрасный спектакль «Кармен», надеюсь, весной состоятся его гастроли. Очень много новогодних елок, вообще у Ильи и его компании очень много спектаклей. Работы много. Да и в будущем году планируется много всего нового. Дума думается (смеется).
 
— Вы сейчас следите за миром фигурного катания?
 
Роман: – Постольку-поскольку.
 
Оксана: – Конечно, мы знаем лидеров сборной, по возможности стараемся следить за соревнованиями и болеем, конечно, за наших. Но у нас много своей работы: ночью репетиции, днем дети. Болеем за Алину Загитову, Евгению Тарасову и Владимира Морозова, в танцах — за Сашу Степанову и Ивана Букина, Вику Синицыну и Никиту Кацалапова.
 

 
— Какие свои спортивные старты вспоминаете с особой теплотой?
 
Оксана: – Для меня это олимпийские игры и чемпионат мира в Лос-Анджелесе, который мы с Максимом выиграли. А еще чемпионат Европы, на который мы приехали через месяц после операции Максима, когда он еле ходил.
 
Роман: – А мне нравится вспоминать все соревнования, которые я выиграл. Да я и проигрывал очень редко (смеется).
 
— За что вы больше всего благодарны своей профессии?
 
Роман: – За то, что мы и по сей день можем работать и зарабатывать деньги. Бывают такие виды спорта, при которых заканчивается спорт, и всё – ты больше не имеешь возможности дальше выступать в своем направлении, заниматься тем, чем занимался всю жизнь. Приходится всё менять. А мы продолжаем кататься, выступать на льду и этим зарабатывать. Это круто!
 
 
— Роман, у Вас есть аккаунт в инстаграме, а Вас, Оксана, я не нашла…
 
Оксана: – Меня нет ни в одной социальной сети, не вижу в этом необходимости. Я лучше позвоню, если надо поговорить. Соцсети — это не общение, а какая-то бездарная зависимость. Хочешь не хочешь, а ты всё равно заходишь на страницу, начинаешь читать, что тебе там написали, на это реагировать.
 
Роман: – Я по глупости два года назад завел инстаграм, и сейчас не так уж там и активен. Зачем это нужно? Жил я спокойно, не обращал внимания на соцсети, а сейчас подсел… Но я никогда ни с кем не вступаю в полемику, считаю, что не стоит тратить нервы на непонятных людей, которых я совсем не знаю. Но у меня и очень мало тех людей, которые пишут негатив, их практически нет. А вообще инстаграм — точно не для общения с друзьями, многие люди там просто зарабатывают. Фотографировать еду, носки, трусы — разве это нормально? Что говорить, если у нас у Ольги Бузовой миллионы подписчиков? Что это? У нас люди, что, еще «Дом 2» смотрят? О чем тут говорить? Это абсурд.
 
 
— Поделитесь секретом своей физической формы.
 
Роман: – Больше работать — меньше есть (смеется). Важно, чтобы между этими двумя занятиями был баланс. Мы всегда на льду, выступаем… Помимо этого я бегаю, плаваю, хожу в тренажерный зал, с удовольствием играю в футбол, в большой теннис. Стараюсь вести активный образ жизни. Это уже привычка, которая годами сложилась в спорте. А за Оксану я могу сказать —  двое детей очень помогают держать себя в форме.
 
Оксана: – С двумя детьми не всегда успеваешь даже поесть, обычно доедаешь за ними (смеется).
 

 
— Думали, чем будете заниматься через 10-15 лет?
 
Роман: – Я стараюсь так далеко не заглядывать, жить сегодняшним днем и получать удовольствие от жизни, от того, что происходит сейчас. Конечно, хотелось бы, чтобы дети были здоровы, дочка занималась чем-то любимым, тренировалась. Надеюсь, ближайшие лет пять мы будем кататься, пока мы интересны зрителю и пока нам самим интересно. А потом, возможно, пойдем работать тренерами.
 
— Если у вас выпадает свободный день, как любите проводить его?
 
Оксана: – Любим водить детей в детские центры, прыгать на батутах, нам нравится ходить в театр на детские спектакли, в цирк. Настя любит кататься на коньках, но не в спортивной школе, а просто на катке.
 
Роман: – Она играет в теннис и танцует в «Тодесе». Ну а Илюша пока дома хулиганит, всё разбрасывает вокруг (улыбается).
 
— Какие у вас планы на Новый год?
 
Роман: – Будем выступать на новогодних елках. 31 декабря мы еще дома, а 1 января улетим в Сочи.
 
— Детишек берете с собой?
 
Роман: – Нет, они остаются на даче, мы вернемся 8 января и уже будем вместе. Отметим дни рождения детей — они у нас январские.
 
Из досье Myslo

 

Роман Сергеевич Костомаров
Родился 8 февраля 1977 г. в Москве.
Выступал в танцах на льду с Татьяной Навкой. В паре с ней — олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы, трехкратный победитель финалов Гран-при, чемпион мира среди юниоров 1996 года, трёхкратный чемпион России.
Заслуженный мастер спорта России.
В разное время партнёршами Костомарова были Екатерина Давыдова и Анна Семенович.
Семья: жена Оксана Домнина, дочь Анастасия (2011), сын Илья (2016).
 
 
 
 
Оксана Александровна Домнина
Родилась 17 августа 1984 г. в Кирове.
Выступала в танцах на льду с Максимом Шабалиным. В паре с ним — бронзовый призер Олимпиады-2010, чемпион мира 2009 года, двукратный чемпион Европы (2008 и 2010), победитель серии Гран-при 2007 года и чемпион мира среди юниоров 2003 года.
Заслуженный мастер спорта России.
Семья: муж Роман Костомаров, дочь Анастасия (2011), сын Илья (2016).
 
Галерея
Оксана Домнина и Роман Костомаров в Туле, Фото: 1
Оксана Домнина и Роман Костомаров в Туле, Фото: 2
Оксана Домнина и Роман Костомаров в Туле, Фото: 3
Оксана Домнина и Роман Костомаров в Туле, Фото: 4
Оксана Домнина и Роман Костомаров в Туле, Фото: 5
Оксана Домнина и Роман Костомаров в Туле, Фото: 6
Оксана Домнина и Роман Костомаров в Туле, Фото: 7
Оксана Домнина и Роман Костомаров в Туле, Фото: 8
Оксана Домнина и Роман Костомаров в Туле, Фото: 9
Оксана Домнина и Роман Костомаров в Туле, Фото: 10
Оксана Домнина и Роман Костомаров в Туле, Фото: 11
Оксана Домнина и Роман Костомаров в Туле, Фото: 12
Оксана Домнина и Роман Костомаров в Туле, Фото: 13
Оксана Домнина и Роман Костомаров в Туле, Фото: 14
Оксана Домнина и Роман Костомаров в Туле, Фото: 15
Оксана Домнина и Роман Костомаров в Туле, Фото: 16
Оксана Домнина и Роман Костомаров в Туле, Фото: 17
Оксана Домнина и Роман Костомаров в Туле, Фото: 18
Оксана Домнина и Роман Костомаров в Туле, Фото: 19
Оксана Домнина и Роман Костомаров в Туле, Фото: 20
Оксана Домнина и Роман Костомаров в Туле, Фото: 21
Оксана Домнина и Роман Костомаров в Туле, Фото: 22
Оксана Домнина и Роман Костомаров в Туле, Фото: 23
Оксана Домнина и Роман Костомаров в Туле, Фото: 24
Оксана Домнина и Роман Костомаров в Туле, Фото: 25
Оксана Домнина и Роман Костомаров в Туле, Фото: 26
Оксана Домнина и Роман Костомаров в Туле, Фото: 27
Оксана Домнина и Роман Костомаров в Туле, Фото: 28
Оксана Домнина и Роман Костомаров в Туле, Фото: 29
Оксана Домнина и Роман Костомаров в Туле, Фото: 30
Оксана Домнина и Роман Костомаров в Туле, Фото: 31
Оксана Домнина и Роман Костомаров в Туле, Фото: 32
Оксана Домнина и Роман Костомаров в Туле, Фото: 33
Оксана Домнина и Роман Костомаров в Туле, Фото: 34
Оксана Домнина и Роман Костомаров в Туле, Фото: 35
Оксана Домнина и Роман Костомаров в Туле, Фото: 36
Оксана Домнина и Роман Костомаров в Туле, Фото: 37
Оксана Домнина и Роман Костомаров в Туле, Фото: 38
Оксана Домнина и Роман Костомаров в Туле, Фото: 39
Оксана Домнина и Роман Костомаров в Туле, Фото: 40
Оксана Домнина и Роман Костомаров в Туле, Фото: 41
Оксана Домнина и Роман Костомаров в Туле, Фото: 42
Оксана Домнина и Роман Костомаров в Туле, Фото: 43
Оксана Домнина и Роман Костомаров в Туле, Фото: 44
Оксана Домнина и Роман Костомаров в Туле, Фото: 45
Оксана Домнина и Роман Костомаров в Туле, Фото: 46
Оксана Домнина и Роман Костомаров в Туле, Фото: 47
Оксана Домнина и Роман Костомаров в Туле, Фото: 48
Оксана Домнина и Роман Костомаров в Туле, Фото: 49
Оксана Домнина и Роман Костомаров в Туле, Фото: 50
Оксана Домнина и Роман Костомаров в Туле, Фото: 51
Оксана Домнина и Роман Костомаров в Туле, Фото: 52
Оксана Домнина и Роман Костомаров в Туле, Фото: 53
Оксана Домнина и Роман Костомаров в Туле, Фото: 54
Оксана Домнина и Роман Костомаров в Туле, Фото: 55
Оксана Домнина и Роман Костомаров в Туле, Фото: 56
Оксана Домнина и Роман Костомаров в Туле, Фото: 57
Оксана Домнина и Роман Костомаров в Туле, Фото: 58
Оксана Домнина и Роман Костомаров в Туле, Фото: 59
Оксана Домнина и Роман Костомаров в Туле, Фото: 60
Оксана Домнина и Роман Костомаров в Туле, Фото: 61
Оксана Домнина и Роман Костомаров в Туле, Фото: 62
Оксана Домнина и Роман Костомаров в Туле, Фото: 63
Оксана Домнина и Роман Костомаров в Туле, Фото: 64
Оксана Домнина и Роман Костомаров в Туле, Фото: 65
Оксана Домнина и Роман Костомаров в Туле, Фото: 66
Оксана Домнина и Роман Костомаров в Туле, Фото: 67
Оксана Домнина и Роман Костомаров в Туле, Фото: 68
Оксана Домнина и Роман Костомаров в Туле, Фото: 69
Оксана Домнина и Роман Костомаров в Туле, Фото: 70
Оксана Домнина и Роман Костомаров в Туле, Фото: 71
Оксана Домнина и Роман Костомаров в Туле, Фото: 72
Оксана Домнина и Роман Костомаров в Туле, Фото: 73
Оксана Домнина и Роман Костомаров в Туле, Фото: 74
Оксана Домнина и Роман Костомаров в Туле, Фото: 75
Оксана Домнина и Роман Костомаров в Туле, Фото: 76
Оксана Домнина и Роман Костомаров в Туле, Фото: 77
Оксана Домнина и Роман Костомаров в Туле, Фото: 78
Оксана Домнина и Роман Костомаров в Туле, Фото: 79
Оксана Домнина и Роман Костомаров в Туле, Фото: 80
Оксана Домнина и Роман Костомаров в Туле, Фото: 81
Оксана Домнина и Роман Костомаров в Туле, Фото: 82
Оксана Домнина и Роман Костомаров в Туле, Фото: 83
Оксана Домнина и Роман Костомаров в Туле, Фото: 84
Оксана Домнина и Роман Костомаров в Туле, Фото: 85
Оксана Домнина и Роман Костомаров в Туле, Фото: 86
Оксана Домнина и Роман Костомаров в Туле, Фото: 87
Оксана Домнина и Роман Костомаров в Туле, Фото: 88
Оксана Домнина и Роман Костомаров в Туле, Фото: 89
Оксана Домнина и Роман Костомаров в Туле, Фото: 90
Оксана Домнина и Роман Костомаров в Туле, Фото: 91
Оксана Домнина и Роман Костомаров в Туле, Фото: 92
Оксана Домнина и Роман Костомаров в Туле, Фото: 93
Оксана Домнина и Роман Костомаров в Туле, Фото: 94
Оксана Домнина и Роман Костомаров в Туле, Фото: 95
Оксана Домнина и Роман Костомаров в Туле, Фото: 96
Оксана Домнина и Роман Костомаров в Туле, Фото: 97
Оксана Домнина и Роман Костомаров в Туле, Фото: 98
показать все фотографии
Автор: Лариса Тимофеева, вчера, в 07:43 +4
Другие статьи по темам
Событие
открытие Губернского каткаледфигуристыкатоколимпийские чемпионыинтервью
Люди
Оксана ДомнинаРоман Костомаров
Место
Тулаплощадь ЛенинаГубернский каток
Новогодние каникулы с пользой для ребёнка
Новогодние каникулы с пользой для ребёнка
Туляки выбрали три лучших кинотеатра
Туляки выбрали три лучших кинотеатра
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.