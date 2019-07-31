Обустраиваем артезианскую скважину и септики на дачном участке

Отвечаем на все важные вопросы, касающиеся этой темы.

Летом многие предпочитают проводить выходные и отпуска за городом. Очень важно, чтобы в дачном домике были минимальные удобства: электричество, вода и канализация. Правда не всегда есть возможность обустроить коммунальные сети.

Для этого есть отличное современное решение — артезианские скважины и септики.

Разберемся, в чем же преимущество индивидуальной скважины?

независимость от перебойной работы центрального водоснабжения,

низкая себестоимость обслуживания,

длительный срок службы,

качество потребляемой воды.

Для того, чтобы пробурить артезианскую скважину, не нужно много времени. Специалисты выполняют все работы за несколько дней. Глубина скважины — до 70 метров, благодаря чему никакие вредные вещества не могут проникнуть в нее.

Теперь поговорим о септике. Большинство загородных домов не имеет выхода в канализационные сети, а использование септиков позволяет найти им практически полноценную замену. Скажем проще, это большой биотуалет, установленный на земельном участке.

Септик состоит из отстойника и дренажной системы. Твердые отходы оседают на дне первого резервуара отстойника, а органика переходит дальше и становится пищей для анаэробных бактерий, которые перерабатывают осадок до однородной массы, выделяя при этом воду и углекислый газ. Для окончательной доочистки используется дополнительный фильтр, после прохождения которого получившаяся вода может использоваться для полива участка.

В компании «ЦЕНТРГИДРОСТРОЙ» работают специалисты, которые качественно и быстро установят септик и пробурят артезианские скважины.

Буквально несколько дней - и на вашем участке появятся вода и канализация. Для этого вам не нужно прилагать много усилий.

«ЦЕНТРГИДРОСТРОЙ» работает в Туле уже 10 лет, за плечами сотрудников огромный опыт. Компания оказывает услуги по приемлемым ценам, которые гарантировано не изменятся в процессе работ. Все заботы специалисты возьмут на себя!

Обратите внимание, что «ЦЕНТРГИДРОСТРОЙ» дает гарантию на скважину в течение 1 года. При заказе скважины «под ключ», то есть ее бурения и обустройства, вам предоставят расширенную гарантию до 5 лет. У вас есть соседи, которым тоже нужна скважина? Закажите работы вместе, и тогда каждому заказчику компания подарит 10% скидку на работы!

Работы выполняются на основании договора, по окончании заказчик получает паспорт на скважину с указанием всех ее характеристик. При возникновении каких-либо неполадок специалисты оперативно выезжают к заказчику и решают проблему.

Услуги компании: бурение скважин, обустройство скважин, оборудование для обустройства скважин, установка септиков, ремонт скважин, системы очистки воды.

Чем «ЦЕНТРГИДРОСТРОЙ» отличается от других компаний?

Бесплатный выезд специалиста, гарантия на все виды работ, высококвалифицированные специалисты, круглогодичное бурение, любое время года, оптимальное соотношение цена-качество, собственный парк техники.

Закажите услуги специалиста уже сейчас, чтобы в вашем дачном домике оперативно появились коммунальные удобства!

Наши телефоны:

8−800−550−75−44, 8−910−942−55−52

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