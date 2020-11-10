Тульские ветеринарные клиники и зоомагазины: обзор Myslo

«Усатый-Полосатый» — новый формат зоомагазинов для питомцев

Зоомагазин «Усатый-Полосатый» – это команда опытных специалистов по зоотоварам.

Отвечаем на вопросы:

Почему кормить животных дешевым кормом совсем невыгодно?

Почему кошка может справлять нужду мимо лотка?

Что делать, если собака постоянно чешется?

Где зимуют клещи и когда стоит закончить обработку от этих паразитов?

Почему стерилизовать животное нужно, а давать препараты для регуляции половой охоты нет?

На эти и сотни других вопросов мы отвечаем ежедневно, проводя бесплатные онлайн-консультации, чтобы сделать жизнь ваших питомцев лучше, комфортнее и счастливее. Хотите получить бесплатную консультацию по уходу, содержанию или кормлению? Просто напишите нам!

Помогаем экономить

В наших зоомагазинах вы всегда можете найти десятки выгодных предложений. У нас постоянные промоакции на корма для животных, распродажи (до 85%) и скидки на сезонные товары.

Мал, да удал!

Сложно подсчитать, какое количество торговых марок для животных сейчас представлено в нашем городе. Чаще всего в каждом магазине есть уже свой сложившийся ассортимент самых популярных товаров и производителей. Но только не у нас! Мы стараемся ежедневно привозить для вас что-то новое.

И пусть нашим магазинам далеко до размеров супермаркетов, у нас вы сможете найти более 15 000 товаров в наличии и бесконечное число товаров, которые мы можем привезти на заказ.

Если вы сбились с ног в поисках чего-то нужного для своего питомца, заходите к нам – мы найдем!

«Алло, это курьер!»

Чтобы покупки стали еще проще и комфортнее, мы запустили сервис доставки. При заказе от 500 руб. — доставка до квартиры бесплатная. Сайт зоомагазина «Усатый-Полосатый» в разработке, но это не беда. Позвонив на нашу горячую линии 8-902-841-72-30 или написав сообщение, вы всегда можете проконсультироваться насчет ассортимента, ознакомиться с ценами и сделать заказ с доставкой до квартиры. Доставка осуществляется ежедневно с 9.00 до 21.00.

В 90% заказов, при наличии всех необходимых товаров на складе, доставка осуществляется день в день. Оплатить заказ можно как безналичным способом, так и наличными. Также вы можете заказать корм для родственников, которые не умеют пользоваться интернетом, и оплатить заказ дистанционно, переводом с карты на карту.

Любить животных – наша профессия

Мы совмещаем лучшее от интернет-магазинов и обычных зоомагазинов и прилагаем все усилия, чтобы оставаться лучшими для вас.

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Тел. 8-902-841-72-30 (звонки. Viber, WhatsApp).

Посетить магазин «Усатый-Полосатый» в Туле можно по адресам:

ул. Колетвинова, 6

пн.-пт. с 9.00 до 19.00, сб.-вс. с 10.00 до 18.00 без обеда и выходных.

Тел. 58-01-04

ул. Фрунзе, 29

с 10.00 до 20.00 без обеда и выходных.

Тел. +7 (962) 275-03-11.

пр. Ленина, 112-а

с 10.00 до 20.00 без обеда и выходных.

Тел. +7 (910) 948-61-61.

С уважением, коллектив зоомагазинов «Усатый-Полосатый».

Ветеринарный кабинет «Барон»

Здоровье – залог долголетия ваших любимцев. Доверять заботу о здоровье домашних животных можно только проверенным специалистам, которые постоянно следят за тенденциями в медицине и могут назначить современное лечение. В ветеринарном кабинете «Барон» работает команда профессиональных врачей. Клинике всего год, но здесь собрались ветеринары с большим опытом работы. Ветеринарный кабинет укомплектован современным оборудованием. Здесь можно провести УЗ-диагностику и взять необходимые анализы. Гордость клиники – квалифицированный хирург с десятилетним опытом работы. Он проводит кастрацию, стерилизацию, грыжесечение и др. Также в «Бароне» можно привести в порядок зубы домашних любимцев. Стоматолог проконсультирует хозяев о гигиене полости рта животных и при необходимости проведет бережную чистку. Все услуги в ветеринарном кабинете «Барон» – по доступным ценам, а пенсионерам предоставляются скидки от 10 до 15%. А еще клиника «Барон» помогает бездомным животным. На стерилизацию бездомышей действует акция – всего 1200 руб. * Ветеринарный кабинет «Барон» в поиске сотрудников В связи с расширением в клинику «Барон» требуются специалисты – ветеринарные фельдшеры и врачи. Вы подходите для работы в клинике, если у вас есть ветеринарное образование, опыт работы и любовь к животным. Присоединяйтесь к команде клиники «Барон»! Подробности по телефону. Галерея показать все фотографии 10 Тула, ул. Волкова, 8. Тел. 8 (960) 600-66-65 . График работы: ежедневно с 10.00 до 19.00. *Подробности акции уточняйте в веткабинете.

Зоомагазин «ЗооГрад»

Наши питомцы должны быть самыми счастливыми! В этом уверен каждый хороший хозяин. Чтобы животное чувствовало себя отлично, нужно внимательно следить за его рационом. В магазине «ЗооГрад» есть всё, что необходимо для комфортной жизни домашних животных: качественные корма, лакомства, игрушки, средства для ухода и многое другое.

«ЗооГрад» в любовью относится ко всем животным, поэтому в ассортименте есть всё не только для кошек и собак, но и для птиц, грызунов и аквариумных рыбок.

В магазине представлена продукция ведущих мировых брендов: Royal Canin, Pro Plan, Hill's, 1st Choice, Acana, Monge, Grandorf и др. Грамотные продавцы-консультанты помогут определиться с выбором и подобрать рацион для вашего четвероногого друга.

За два года существования «ЗооГрад» обзавелся большой базой постоянных покупателей. Владельцы животных любят магазин за широкий ассортимент и низкие цены. Заходите на сайт магазина и сравнивайте сами! Кроме того, в магазине постоянно проходят акции, следить за действующими можно на сайте myzoograd.ru.

Для постоянных покупателей всегда приготовлены специальные цены, а для новичков – особые условия!

Тех, кто зарегистрировался на сайте, ждет приятный сюрприз.

Для зарегистрированных пользователей в ноябре «ЗооГрад» приготовил скидки до 30%!

Для того чтобы покупателям было ещё удобнее, магазин запустил сервис доставки. Теперь вы можете покупать товары для своих питомцев не выходя из дома. Вам доставят прямо в квартиру большие мешки корма, аквариум, клетку и многое другое. Вам останется только наслаждаться приобретением!

Сервис получился простым, понятным и удобным, так что для того, чтобы заказать нужные товары, вам понадобится всего пара минут.

Курьер на специальном зоомобиле приедет по указанному адресу в будние дни и в субботу с 8.00 до 24.00. Администратор уточнит удобное время доставки. Доставка бесплатна при заказе от 1000 руб.

Также доступна услуга самовывоза из магазина.

Тула, ул. Кауля, 10.

Тел.: 71-67-65, 8-967-431-67-65.

myzoograd.ru