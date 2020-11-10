Тульские ветеринарные клиники и зоомагазины: обзор Myslo
Выбираем лучшее для своих любимых четвероногих друзей!
«Усатый-Полосатый» — новый формат зоомагазинов для питомцев
Зоомагазин «Усатый-Полосатый» – это команда опытных специалистов по зоотоварам.
Отвечаем на вопросы:
- Почему кормить животных дешевым кормом совсем невыгодно?
- Почему кошка может справлять нужду мимо лотка?
- Что делать, если собака постоянно чешется?
- Где зимуют клещи и когда стоит закончить обработку от этих паразитов?
- Почему стерилизовать животное нужно, а давать препараты для регуляции половой охоты нет?
На эти и сотни других вопросов мы отвечаем ежедневно, проводя бесплатные онлайн-консультации, чтобы сделать жизнь ваших питомцев лучше, комфортнее и счастливее. Хотите получить бесплатную консультацию по уходу, содержанию или кормлению? Просто напишите нам!
Помогаем экономить
В наших зоомагазинах вы всегда можете найти десятки выгодных предложений. У нас постоянные промоакции на корма для животных, распродажи (до 85%) и скидки на сезонные товары.
Мал, да удал!
Сложно подсчитать, какое количество торговых марок для животных сейчас представлено в нашем городе. Чаще всего в каждом магазине есть уже свой сложившийся ассортимент самых популярных товаров и производителей. Но только не у нас! Мы стараемся ежедневно привозить для вас что-то новое.
И пусть нашим магазинам далеко до размеров супермаркетов, у нас вы сможете найти более 15 000 товаров в наличии и бесконечное число товаров, которые мы можем привезти на заказ.
Если вы сбились с ног в поисках чего-то нужного для своего питомца, заходите к нам – мы найдем!
«Алло, это курьер!»
Чтобы покупки стали еще проще и комфортнее, мы запустили сервис доставки. При заказе от 500 руб. — доставка до квартиры бесплатная. Сайт зоомагазина «Усатый-Полосатый» в разработке, но это не беда. Позвонив на нашу горячую линии 8-902-841-72-30 или написав сообщение, вы всегда можете проконсультироваться насчет ассортимента, ознакомиться с ценами и сделать заказ с доставкой до квартиры. Доставка осуществляется ежедневно с 9.00 до 21.00.
В 90% заказов, при наличии всех необходимых товаров на складе, доставка осуществляется день в день. Оплатить заказ можно как безналичным способом, так и наличными. Также вы можете заказать корм для родственников, которые не умеют пользоваться интернетом, и оплатить заказ дистанционно, переводом с карты на карту.
Любить животных – наша профессия
Мы совмещаем лучшее от интернет-магазинов и обычных зоомагазинов и прилагаем все усилия, чтобы оставаться лучшими для вас.
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Тел. 8-902-841-72-30 (звонки. Viber, WhatsApp).
Посетить магазин «Усатый-Полосатый» в Туле можно по адресам:
ул. Колетвинова, 6
пн.-пт. с 9.00 до 19.00, сб.-вс. с 10.00 до 18.00 без обеда и выходных.
Тел. 58-01-04
ул. Фрунзе, 29
с 10.00 до 20.00 без обеда и выходных.
Тел. +7 (962) 275-03-11.
пр. Ленина, 112-а
с 10.00 до 20.00 без обеда и выходных.
Тел. +7 (910) 948-61-61.С уважением, коллектив зоомагазинов «Усатый-Полосатый».
Ветеринарный кабинет «Барон»
Здоровье – залог долголетия ваших любимцев. Доверять заботу о здоровье домашних животных можно только проверенным специалистам, которые постоянно следят за тенденциями в медицине и могут назначить современное лечение.
В ветеринарном кабинете «Барон» работает команда профессиональных врачей. Клинике всего год, но здесь собрались ветеринары с большим опытом работы.
Ветеринарный кабинет укомплектован современным оборудованием. Здесь можно провести УЗ-диагностику и взять необходимые анализы. Гордость клиники – квалифицированный хирург с десятилетним опытом работы. Он проводит кастрацию, стерилизацию, грыжесечение и др.
Также в «Бароне» можно привести в порядок зубы домашних любимцев. Стоматолог проконсультирует хозяев о гигиене полости рта животных и при необходимости проведет бережную чистку.
Все услуги в ветеринарном кабинете «Барон» – по доступным ценам, а пенсионерам предоставляются скидки от 10 до 15%.
А еще клиника «Барон» помогает бездомным животным. На стерилизацию бездомышей действует акция – всего 1200 руб. *
Ветеринарный кабинет «Барон» в поиске сотрудников
В связи с расширением в клинику «Барон» требуются специалисты – ветеринарные фельдшеры и врачи. Вы подходите для работы в клинике, если у вас есть ветеринарное образование, опыт работы и любовь к животным. Присоединяйтесь к команде клиники «Барон»!
Подробности по телефону.
Тула, ул. Волкова, 8.
Тел.
График работы: ежедневно с 10.00 до 19.00.
*Подробности акции уточняйте в веткабинете.
Зоомагазин «ЗооГрад»
Наши питомцы должны быть самыми счастливыми! В этом уверен каждый хороший хозяин. Чтобы животное чувствовало себя отлично, нужно внимательно следить за его рационом. В магазине «ЗооГрад» есть всё, что необходимо для комфортной жизни домашних животных: качественные корма, лакомства, игрушки, средства для ухода и многое другое.
«ЗооГрад» в любовью относится ко всем животным, поэтому в ассортименте есть всё не только для кошек и собак, но и для птиц, грызунов и аквариумных рыбок.
В магазине представлена продукция ведущих мировых брендов: Royal Canin, Pro Plan, Hill's, 1st Choice, Acana, Monge, Grandorf и др. Грамотные продавцы-консультанты помогут определиться с выбором и подобрать рацион для вашего четвероногого друга.
За два года существования «ЗооГрад» обзавелся большой базой постоянных покупателей. Владельцы животных любят магазин за широкий ассортимент и низкие цены. Заходите на сайт магазина и сравнивайте сами! Кроме того, в магазине постоянно проходят акции, следить за действующими можно на сайте myzoograd.ru.
Для постоянных покупателей всегда приготовлены специальные цены, а для новичков – особые условия!
Тех, кто зарегистрировался на сайте, ждет приятный сюрприз.
Для зарегистрированных пользователей в ноябре «ЗооГрад» приготовил скидки до 30%!
Для того чтобы покупателям было ещё удобнее, магазин запустил сервис доставки. Теперь вы можете покупать товары для своих питомцев не выходя из дома. Вам доставят прямо в квартиру большие мешки корма, аквариум, клетку и многое другое. Вам останется только наслаждаться приобретением!
Сервис получился простым, понятным и удобным, так что для того, чтобы заказать нужные товары, вам понадобится всего пара минут.
Курьер на специальном зоомобиле приедет по указанному адресу в будние дни и в субботу с 8.00 до 24.00. Администратор уточнит удобное время доставки. Доставка бесплатна при заказе от 1000 руб.
Также доступна услуга самовывоза из магазина.
Тула, ул. Кауля, 10.
Тел.: 71-67-65, 8-967-431-67-65.