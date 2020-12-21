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Какой необычный подарок сделать на новый год?
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Какой необычный подарок сделать на новый год?

В самую волшебную ночь года и детям и взрослым хочется, чтобы подарок стал настоящим сюрпризом. Магазины «Аквакласс» знают, рецепт необычного презента.

Каждый ждет в новогоднюю ночь чуда, и когда оно случается, то вряд ли хоть кто-то останется равнодушным. Необычные подарки остаются в памяти и с теплом вспоминаются даже много лет спустя.

– А у меня дома теперь живет ежик!

– Мне на новый год подарили ящерку!

– Давно мечтал об аквариуме с настоящими рыбками, и Дед Мороз подарил его!

Сколько счастья и радости стоит за этими словами. Питомцы станут приятным сюрпризом к праздникам и необычным спутником жизни.

Удивляйте и радуйте, дарите детям и друзьям настоящий праздник, а магазин «Аквакласс»
поможет вам в этом.   

Ведь здесь сотни самых разных и необычных питомцев: тропические рыбки, экзотические рептилии, насекомые, а также полный ассортимент всего необходимого для содержания и разведения ваших любимцев.

Только посмотрите сколько тут рыбок и аквариумов, тумб и вариантов наполнения подводного мира. Буквально разбегаются глаза. 

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Аквариум или террариум в подарок

Аквариумы не вызывают аллергии. Это прекрасный подарок для тех, кто в силу здоровья не может позволить себе классических домашних любимцев.

Аквариум – среда обитания не только для множества тропических рыбок. В аквариуме можно поселить различных лягушек, креветок, крабов, а также улиток, черепашек и многих других.

Террариум – необычный уголочек любой части суши, будь то влажные тропики или засушливые пустыни. Ящерицы, пушистые пауки, змеи, ежики,  и многие другие являются удивительными обитателями нашей планеты и могут жить в вашем доме!

 

Подарок ребёнку: прекрасный способ познакомить малыша с миром природы, приучить его к ответственности и трудолюбию, а также самому погрузиться в удивительный мир.

 

Подарок коллеге или в офис: нано-аквариумы компактны и идеально умещаются на рабочем столе. В них как правило селят неприхотливых рыбок, которые радуют глаз и не доставляют много хлопот. В офис можно поставить один большой аквариум и сделать зону для обеденного отдыха рядом с ним.

Подарок родным и близким: выбирая аквариум для своей семьи простора для фантазии и в оформлении своего маленького мира намного больше. Если позволяет место, лучше выбирать аквариумы от 100 литров – с таким объёмом прекрасно справится как новичок, так и профессионал. Подбор террариума зависит от вида питомца, который вы решите завести.

Дизайн

Аквариумы украсят любой интерьер. Они оживят помещение, привнеся в него яркий акцент и станут основной точкой притяжения внимания. Разнообразие форм, конфигураций, размеров и биотопов позволяют подобрать аквариум для любого помещения как от мировых лидеров индустрии, так и их китайские аналоги.

В магазинах «Аквакласс» можно найти как небольшие аквариумы, террариумы и акватеррариумы, которые умещают на столе, так и огромные, от 300 и выше литров. 

Широкий выбор коряг, декораций, растений помогут создать неповторимый дизайн. Что вам больше по душе: морские глубины, тропические дождевые леса или бескрайние пустыни? В магазинах «Аквакласс» вы найдёте все. Консультанты не только подскажут, какой аквариум или террариум лучше с выбрать, но и помогут создать уникальный интерьер в нем.

Большие аквариумы и террариумы рекомендуется устанавливать на специальные тумбы. Домашняя мебель не предназначена, чтобы выдерживать большие объёмы воды с декорациями и грунтом. Аквариумные тумбы имеют дополнительные рёбра жёсткости, влагостойкую пропитку и место под оборудования для чистки и корма.

Если планируете встраиваемый аквариум, можно пригласить домой аквариумиста, чтобы он осмотрел место предполагаемой установки и дал профессиональные рекомендации.

Ведь тут нужно точно и самое главное заранее узнать и предусмотреть многие нюансы: размеры аквариума, варианты установки фильтра, возможности для вывода слива воды в сразу в канализацию и многое другое, электричество для подключения освещения и многие другие... 

Если интерьер разрабатывает дизайнер, опытные аквариумисты магазина «Аквакласс» подскажут ему особенности установки и работы аквариума. Итог такой совместной работы – удобство и удовольствие при дальнейшем ухода за подводными обитателями. 

Настройка и уход за акввариумом

Чтобы подарок действительно порадовал, надо отнестись к покупке ответственно. Аквариум или террариум – не просто стеклянная банка, но живая система, состоящая из множества элементов. Консультанты магазинов «Аквакласс» помогут вам подобрать питомца и жилище для него, исходя из ваших потребностей, расскажут, как и чем кормить, как ухаживать за необычным питомцем.

Ухаживать за аквариумом или террариумом сможет каждый. Всё необходимое для создания идеальных условий для ваших питомцев вы можете найти в магазинах «Аквакласс». Если же возникнут трудности, то консультанты подскажут ответ на вопрос или выедут на место и решат проблему!

 

Магазины работают в Туле более 10 лет. Консультанты здесь не просто продавцы, но люди, страстно влюблённые в своё дело. Они знают всё про аквариумы и террариумы и готовы помочь в любой ситуации: помутнела вода в аквариуме или питомец отказывается есть. Если Вы имеете сомнения, что подарить, всегда можете выбрать подарочный сертификат, чтобы точно не ошибиться с питомцем! Магазины «Аквакласс» также могут привезти ваш аквариум или террариум к Вам домой, установить его и запустить и взять уход за Вашими питомцами на себя!

Приходите и увидите всё своими глазами:

Магазины «Аквакласс»

Тула, ул. Луначарского, 49
Тула, ул. Фрунзе, 21
Email: aquaklass@mail.ru
Тел: 8 (903) 035 81 84 Наталья
       8 (920) 750 49 71 Ирина


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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Алексей Пирязев
вчера, в 16:18 +2
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