Детские спортивные школы: растим сильного и уверенного ребёнка

Обзор тульских спортивных школ и клубов, в которых ваш ребёнок сможет постичь секреты единоборств, закалить силу воли, и научиться побеждать без драк.

Занятия спортом дают детям возможность развиваться сильными и выносливыми, учат дисциплине, придают уверенность в себе и помогают вырасти без проблем с лишним весом. Мы собрали в этом обзоре три спортивных клубах Тулы, в которых детей учат единоборствам.

Центр традиционного каратэ «Дракон»

Центр каратэ «Дракон» приглашает ребят с 6 лет на групповые и индивидуальные тренировки по различным стилям традиционного каратэ: сётокан, сито-рю и кобудо.

Руководит центром каратэ «Дракон» Антон Николаевич Кондратьев — кандидат педагогических наук, мастер боевых искусств России, обладатель 6-го дана фудокан-каратэ, тренер высшей категории, судья международной категории «С», президент Федерации восточного боевого единоборства Тульской области, автор более 10 научных трудов, доцент кафедры теории и методики физической культуры и спортивных дисциплин ТГПУ им. Л. Н. Толстого .

Миссия центра «Дракон» — внести максимальный вклад в воспитание всесторонне развитого, сильного и здорового подрастающего поколения.

С вашими детьми будут заниматься высококлассные тренеры с высшим профессиональным образованием, трое из которых имеют высшую категорию тренера-преподавателя, а двое являются кандидатами наук.

Преподаватели центра проводят занятия в 30 секциях, в разных районах города Тулы и области.

Выбирайте школу, которая вам

удобнее территориально.

Тульская городская общественная организация Центр традиционного каратэ «Дракон» работает в Туле уже 19-й год. Она была основана на базе факультета физической культуры Тульского государственного педагогического университета им. Л. Н. Толстого .

Организация работает совместно с Комитетом Тульской области по спорту, Управлением по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Тулы, региональной физкультурно-спортивной общественной организацией «Федерация восточного боевого единоборства Тульской области» и Федерацией восточного боевого единоборства России.

За годы работы центра подготовлено 26 мастеров каратэ, пять победителей первенства Европы, один чемпион Европы, один победитель первенства мира, два чемпиона мира. Кроме того, центр выпустил 668 спортсменов массовых разрядов, 48 перворазрядников, 42 кандидата в мастера спорта и один мастер спорта России. Всего в Тульской области занимается этим видом спорта 710 человек, из них 420 человек — в Туле. Спортсмены ЦТК «Дракон» являются членами сборной команды Тульской области и сборной команды России, постоянно принимают участие в первенствах, Кубках и чемпионатах России, Европы и мира.

Центр каратэ «Дракон» поможет вашему ребенку стать сильным, дисциплинированным

и уверенным в себе!

Тула, ул. Н. Руднева, 28-а, офис 51

8 (4872) 57-49-06 , 8 (950) 905-07-07

tulakarate.ru

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Тульская региональная федерация традиционного каратэ

Тульская региональная федерация традиционного каратэ объявляет набор мальчиков и девочек с 5 лет, а также подростков.

Президент Тульской региональной федерации традиционного каратэ Кобзев Дмитрий Александрович - вице-президент Российского союза каратэ-до Шотокан Казэ Ха, обладатель чёрного пояса, 6 ДАН Шотокан каратэ-до, судья Международной категории, руководитель судейской коллегии Всемирной Федерации каратэ-до Шотокан. Призёр чемпионата России. Серебряный призёр кубка мира 2016 г., Париж. Занимается каратэ с 1988 г. и по настоящее время. Его ученики - многократные чемпионы Мира, Европы и России.

Старшие инструкторы федерации:

- Азизов Али (чёрный пояс, 4 ДАН). 6-кратный чемпион России, 4-кратный чемпион международных турниров, 2-кратный чемпион Кубка мира. Занимается каратэ с 1998 г. и по настоящее время. С 2009 г. - тренер-инструктор по каратэ. Его ученики становились победителями и призёрами кубков и чемпионатов России.

- Манян Айк (чёрный пояс, 1 ДАН) Многократный победитель и призёр областных соревнований, призер общероссийских соревнований. Занимается каратз с 2000 г. по настоящее время. С 2015 г. тренер-инструктор по каратэ. Его ученики - победители и призёры областных соревнований.

- Садовников И. (чёрный пояс. 7 ДАН),

- Боутбул А. - (чёрный пояс, 9 ДАН),

- Йорга Илья - (чёрный пояс, 10 ДАН).

В программе занятий:

Изучение одной из самых эффективных боевых систем единоборств — каратэ;

Общее физическое развитие (силовая подготовка, растяжка, упражнения на гибкость, скорость выносливость);

Участие в соревнованиях различного уровня (городских, областных, общероссийских, международных);

Психологическая подготовка;

Сдача квалификационных экзаменов;

Открытые тренировки;

Учебные сборы на побережье Черного моря (Абхазия).

Среди воспитанников федерации есть члены сборной России, многократные победители Первенств и Чемпионатов России по каратэ, призеры и победители Кубков Мира по каратэ-до Шотокан во Франции (2008 г.), в Мексике (2010 г.), в Москве (2012 г.), на Кубе (2014 г.).

Ребенок готов заниматься в группе каратэ с 5−6 летнего возраста. Именно к 5 годам он может иметь начальные понятия о дисциплине, работе в коллективе, терпении и выдержке.

Каратэ для детей является отличной системой психофизической подготовки. Каратэ направляет в нужное русло избыточную детскую энергию: они занимаются гимнастикой, растяжкой, развивают память и внимательность, тренируют реакцию и координацию, учатся уважать старших, преодолевают собственную лень, адаптируются к разновозрастному коллективу.

Ребята будут защищены от вредного влияния улицы и безделья, станут меньше времени проводить за компьютером и больше общаться со сверстниками.

В результате дети смогут постоять за себя, станут сильнее, дисциплинированнее, увереннее в себе, лояльно относясь при этом к слабым и побеждённым. Каратэ — хорошая подготовка малыша к жизни.

Адреса проведения занятий:

Тренер-преподаватель Кобзев Дмитрий Александрович

Тел. 8 (920) 272-15-66.

- Тула, ул. Сойфера, 8 (МБОУ-ЦО N*23) вт.. чт., сб. с 17:00 до 19:00.

- Щёкино, ул. Л. Толстого, 49 (лицей №1) пн., ср., пт. с 18:00 до 20:00.



Тренер-преподаватель Азизов Али Магомедович

Тел. 8 (919) 074-44-44.

- Тула, ул. Кауля, 9 (МБОУ-ЦО №19) пн., ср., пт. с 19:00 до 21:00.

- Тула, ул. Болдина, 100 (МБОУ-ЦО №34) вт., чт., сб. с 17:00 до 19:00.

Тренер-преподаватель Манян Гайк Гагикович

Тел. 8 (910) 700-78-57, 8 (950) 917-71-72.

- Ленинский р-н, пос. Плеханово, ул. Ленина, 45, (МБОУ-ЦО №28) пн., ср.. пт. с 19:00 до 21:00.

karate-tula.ru

Айкидо 71

Клуб «Айкидо 71» приглашает мальчиков и девочек с 6 лет на занятия айкидо.

Что такое Айкидо

Айкидо — искусство защиты от одного или нескольких нападающих. В этом единоборстве физическая сила не является решающей

для победы.

Скорее наоборот — при грамотном выполнении техники, сила нападающего становится союзником.

Занятия Айкидо — это способ достижения физического и духовного равновесия, умение контролировать свои эмоции и не позволять им главенствовать над разумом.

В чём плюс занятий Айкидо для ребёнка

Айкидо — это искусство защиты без нападения. Именно поэтому многие родители выбирают этот вид единоборств для своего сына или дочери. Когда ребёнок попадает в коллектив ровесников (сад, школа), ему бывает непросто справиться с новыми условиями и правилами. Занятия Айкидо учат ребят владеть ситуацией, создавать вокруг себя и своих друзей дружелюбные отношения, избавиться от застенчивости и чувствовать себя уверенно, при этом не задираться и не обижать других. Ребёнок должен уметь постоять за себя, но при этом не быть агрессивным.

Большинство детей уже после шести месяцев занятий Айкидо гораздо реже болеют простудными заболеваниями. Так как занятия проводятся босиком, дети естественным образом закаляются и получают массаж биологически активных точек, в большом количестве расположенных на подошвах ног. Кроме того, разминка Айкидо включает в себя элементы самомассажа и постановку правильного дыхания. Занятия Айкидо способствуют улучшению мышечного тонуса, развитию гибкости и пластики. Ваш малыш станет сильнее и будет здоровым!

А чем полезны занятия Айкидо для обычной жизни?

Айкидо учит адекватно реагировать на резкую смену событий, на экстремальные ситуации, в которых необходимо быстро принять правильное решение. Так же детям прививается умение систематизировать и упорядочивать свои действия, а это поможет в учёбе и развитии в целом. Дети, посещающие такие тренировки, становятся более сильными, уверенными в себе, организованными, менее агрессивными, и уважают взрослых.

Ещё один важный навык, который дети освоят на тренировках — «правильные» падения. Это поможет избежать травм при беге и игре и многих ситуациях в обычной жизни.

Кроме того, у вашего сына или дочери обязательно появятся друзья вне школы, друзья «по хобби».

Кроме занятий Айкидо, в программу тренировок клуба «Айкидо 71» входит «Катори Синто-Рю» — древнейшее боевое искусство фехтования различными видами оружия (меч, шест, алебарда). В древней Японии техника Катори использовалась исключительно в настоящих битвах. Катори признано национальным достоянием Японии.

А ещё в ближайшее время для учеников клуба откроются курсы Японского языка! Юные и взрослые ученики смогут, по желанию, дополнительно, учить

этот древний язык.

Клуб «Айкидо 71» проводит занятия в трёх возрастных категориях: с 6 до 9 лет, с 10 до 14 лет, и взрослая группа с 15 лет.

В программе обучения клуба:

Классический и прикладной аспект Айкидо;

Кобудо — фехтование традиционным японским оружием (школа Катори Синто-Рю);

Бросковые техники Дзюдо и Айкибудо;

Ударные техники Каратэ;

Акробатика.

Приводите своих детей на занятия в клуб «Айкидо 71» и приходите сами!

Тула, ул. Демидовская, 52А (спортклуб «Машиностроитель»)

8 (910) 941-71-31

aikido71.ru

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