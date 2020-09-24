Правильная теплица – основа будущих урожаев!

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Урожай собран, дачный сезон близится к закрытию. Но осталось очень важное дело – обеспечить себя урожаями в следующем году. В этом поможет хорошая теплица.

Как правильно выбрать теплицу? На какие моменты обратить внимание? Как сэкономить на покупке теплицы? Решить эти вопросы помогут специалисты компании-производителя теплиц «Сад-Тула». Они советуют действовать по следующему плану:

1. Запланируйте покупку теплицы на осень

Почему не стоит ждать до весны? Причин много, и все они — важное условие успешного дачного сезона в следующем году. Заказав и установив теплицу с осени, вы обеспечите прогрев почвы в ней уже с ранней весны. Успеете сделать грядки и проложить систему капельного полива — сейчас дел на даче уже нет, и будет время заняться этими работами. Весной будет некогда! В апреле в теплицу можно будет вынести (а при теплой погоде — и высадить!) рассаду и раньше получить с нее урожай.

Купив теплицу осенью, вы до окончания сезона успеете сделать в ней высокие грядки, а ранней весной высадить в них первую зелень. И теплицу, и грядки можно заказать в «Сад-Тула».

В компании «Сад-Тула» можно заказать теплицу в любое время года, и никакая погода — в том числе осенние дожди и слякоть — не станет препятствием для ее установки. Монтаж теплицы можно произвести самостоятельно, это несложно, а можно пригласить специалистов компании, которые установят конструкцию быстро (всего за два часа) и, главное, по всем правилам. Это важно: качественно установленной теплице не страшны любые ветра и снегопады.

2. Определитесь с размерами

Что касается размеров теплицы, ее площадь можно рассчитать исходя из ваших потребностей в овощах. На 1 кв. м можно разместить 3−4 томата, перца, баклажана или 5−6 огурцов. Распланируйте, сколько растений вы хотите высадить, добавьте площадь под дорожки, и получите необходимые размеры.

Теплица «Кремлевская», размер 3×6 м, «Сад-Тула».

В «Сад-Тула» можно выбрать теплицу разных размеров, самые популярные — 3×4 и 3×6 метров. В ассортименте есть теплицы различных форм — стандартная полукруглая, каплевидная, прямостенная. Форма теплицы не влияет на рост растений, она важна для вашего удобства и с точки зрения устойчивости к атмосферным явлениям.

3. Выберите материалы

Самый надежный материал каркаса теплицы — оцинкованная стальная труба. Сечение трубы может быть разным (25×25, 20×40 и т. д. ): чем оно больше, тем выше прочность и долговечность.

Компания «Сад-Тула» производит теплицы из стальных оцинкованных труб.

Особенно популярны теплицы «Стандарт» и «Кремлевская», с каркасом повышенной прочности из двойной стальной дуги.

Дуги устанавливаются с шагом в 0,67-1 м: такая конструкция выдерживает большую снеговую и ветровую нагрузку.

Накрывается теплица поликарбонатом. В теплицах от «Сад-Тула» применяется высококачественный поликарбонат, на который компания дает 10-летнюю гарантию.

4. Позаботьтесь о важных деталях

Использовать теплицу и выращивать в ней урожай будет удобнее и продуктивнее, если сразу продумать такие важные вещи, как автоматика и капельный полив.

Автоматическая система откроет и закроет форточку теплицы при нужной температуре. И вам не нужно переживать, как там ваши помидорчики-огурчики, если вдруг вы не можете приехать на дачу. Автоматика стоит недорого (в «Сад-Тула» — от 1800 руб.), но очень упрощает жизнь.

Мы очень советуем вам задуматься и о системе капельного полива: во-первых, она значительно облегчит вам работу в огороде, сэкономит время на полив и обеспечит нужным количеством влаги каждое растение.

Системы полива вполне доступны по цене — от 700 руб., они могут быть с ручным включением и автоматическими, что еще удобнее.

5. Сэкономьте на теплице под конец сезона

Покупать теплицу в конце сезона — умное решение, которое позволит вам сэкономить. В компании «Сад-Тула» сейчас проходит акция на теплицы «Стандарт» и «Кремлевская». Цены на теплицы «Стандарт» всех размеров, с каркасом из профильной трубы 20×20, снижены на 1000 рублей.

Теплица «Стандарт» размером 3×4 м стоит всего от 8900 рублей. Теплица «Кремлевская» сейчас выгоднее

на 2000 руб.: ее можно купить по цене

от 11 900 руб.

5. Получите подарок

Покупать теплицу осенью — правильное решение: вы уже сейчас позаботитесь о будущих урожаях и не будете тратить время на это весной. И к тому же сейчас такая покупка будет выгодной и приятной: при заказе теплицы в «Сад-Тула» можно выбрать полезный подарок — удобные двусторонние ручки, крепление для фиксации двери или оцинкованную ленту для крепления поликарбоната. Чтобы получить подарок, просто перейдите на сайт компании и выберите то, что вам нужнее.

Еще один приятный момент — скидки по дисконтной карте. Ее можно получить при первой покупке в «Сад-Тула», а с каждой следующей получать скидку до 10%. Владельцы частных домов и дач найдут здесь много полезного не только для сада-огорода, но и для отдыха: это теплицы, грядки, грунты, удобрения, арки и перголы, беседки, качели, садовую мебель, скамейки, навесы, козырьки, мангалы и казаны и многое другое. Всё — по низким ценам. С «Сад-Тула» вы легко сделаете свою загородную жизнь комфортной и красивой!

Тула, пр. Ленина, 169, строительный рынок «Слобода», павильон 96.

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