Под бурные овации и крики «Молодцы!» состоялась премьера спектакля «Золушка»

Фото предоставлены пресс-службой Тульского областного театра юного зрителя.

Самая чистая сказка о настоящей мечте и всепобеждающей любви приготовила для зрителей много интересного, волшебного и загадочного.

Во время спектакля вы успеете стать свидетелями чудесных превращений тыквы в карету, мышей в прекрасных белых лошадей, кота Карабаса в усатого кучера, появления бального платья Золушки и хрустальных башмачков. Также вы побываете на настоящем королевском балу, послушаете прекрасную музыку и увидите великолепные танцы. Насладитесь вокальными данными артистов. Вместе с Золушкой и Принцем вознесетесь к облакам. Одним словом, вас ждет полное погружение в сказку.



Фото предоставлено пресс-службой Тульского областного театра юного зрителя.

Особо в этот раз хочется отметить художественное оформление спектакля.

За основу была взята английская мода середины XIX века. Костюмы, декорации, самые мельчайшие подробности выдержаны в едином стиле.

Художник-постановщик Денис Ляпин нашел очень редкие книги с историческим кроем и лекалами того времени, и именно по ним были сшиты костюмы нашими театральными феями Антониной Гарбуз, Натальей Комаровой и Натальей Тюменевой. На их хрупкие плечи лег поистине титанический труд по пошиву замечательных нарядов. И они с достоинством справились с поставленной задачей. Всего было пошито 25 костюмов. Для каждого бального платья (всего их 10) разрабатывался и создавался индивидуальный кринолин. А на изготовление бального платья Золушки ушло в общей сложности 70 метров ткани, при этом весит оно 5 килограмм. К слову, ненамного легче платья Королевы и Мачехи, они весят по 4 кг каждое. Свадебный наряд Золушки тоже рекордсмен. На него ушло 93 метра ткани, 25 метров сутажа (декоративного серебряного шнура) и 400 метров (!!!) лески. Над созданием декораций трудились сварочный, столярный и бутафорский цеха нашего театра.

Задумка этого спектакля у художественного руководителя театра Владимира Шинкарева родилась достаточно давно, но хотелось создать именно такую сказку, в которую могут поверить даже взрослые.

И вот такой момент настал при поддержке Министерства культуры РФ и партии «Единая Россия» в рамках проекта «Культура малой Родины».

На создание «Золушки» по пьесе Тамары Габбе «Хрустальный башмачок» ушло пять месяцев.

Премьера «Золушки» стала настоящим «звездным часом» для многих молодых актеров. Основную массу актерского состава заняли студенты актерского отделения Тульского колледжа культуры и искусства. Так, из 17 занятых в спектакле артистов, 10 — студенты. Они и раньше были задействованы во многих спектаклях Тульского ТЮЗа, но в этот раз им выпала честь сыграть главные роли.



Фото предоставлено пресс-службой Тульского областного театра юного зрителя.

Молодые, красивые, талантливые — такие эпитеты хочется подобрать к нашим «новобранцам». На сколько красивые и талантливые вы можете убедиться сами, когда придете на спектакль.

Роль Золушки исполнила 17-летняя начинающая актриса Варвара Шестова

Обаятельная и хрупкая Варвара Шестова (ей, к слову, 17 лет) прекрасно вжилась в роль Золушки и стала воплощением смелой, но при этом кроткой, нежной и женственной девушки. 18-летний Илья Гепфнер сумел создать на сцене образ Принца, достойного золушки. Он добрый, обаятельный и совсем не заносчивый, как иногда бывает с принцами. Весь спектакль нас сопровождает веселый и озорной Шут (Даниил Талолин), который, по законам жанра, раздает мудрые советы главным героям. А вредные, грубые, завистливые, неуклюжие сестрицы Жоржетта (Екатерина Баулина) и Гортензия (Полина Свиридова) смешат своим поведением на протяжении всего спектакля. Очень надеемся, что среди наших зрителей нет детей, похожих на сестриц! Они ведь умудряются грубить даже собственной маме, мачехе Золушки (Елене Смолиной)! Но она сама их так воспитала и стала для них отличным примером, так чему тут удивляться?



Фото предоставлено пресс-службой Тульского областного театра юного зрителя.

Подводя итог, можно сказать, что задумка создать настоящую сказку, удалась! Но не забывайте, что увидеть сказку наяву удастся не всем, а только тем, кто придет в назначенное время в любимый ТЮЗ! Мы вам обещаем — погружение в сказку обеспечено!