Планирование беременности: зачем нужна консультация эндокринолога?

Подготовка к беременности - это очень важный этап, и женщина, ответственно относящаяся к себе и будущему ребенку, не должна пренебрегать им.

Здоровый, физически крепкий, смышленый малыш — заветное желание любой супружеской пары. Однако для его зачатия необходимо, чтобы сошлись многие факторы. В том числе очень важен гормональный баланс.

О том, к чему может привести нарушение работы щитовидной железы и гормонального фона рассказали врачи медицинского центра «Созвездие здоровья и красоты».

Анастасия Михайлова, руководитель отдела Вспомогательных Репродуктивных Технологий, член Российской ассоциации репродукции человека, гинеколог-репродуктолог, гинеколог-эндокринолог, врач ультразвуковой диагностики:

Анастасия Михайлова – Недостаток гормонов щитовидной железы – гипотиреоз – негативно сказывается на репродуктивной системе женщины. Довольно часто это приводит к нарушению менструального цикла, проблемам с вынашиванием и даже бесплодию. Наступление беременности, ее течение и, главное, умственное и физическое развитие ребенка, напрямую зависят от функционирования щитовидной железы женщины.

Если такое состояние развивается во время беременности, то повышается риск угрозы преждевременных родов, гестоза, а также проблем во время родовой деятельности. Более тяжелые последствия при гипотиреозе ожидают будущего малыша: пороки развития, уменьшение массы головного мозга, умственная отсталость, психомоторные нарушения.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Но особенно опасен гипотиреоз в первом триместре беременности, когда идет закладка внутренних органов и центральной нервной системы. Поэтому очевидно: беременность и гипотиреоз являются несовместимыми понятиями, а значит, при планировании беременности обследование щитовидной железы должно входить в список обязательных диагностических мероприятий.

– Другая ситуация – слишком активная работа щитовидной железы женщины – тиреотоксикоз, – говорит Анастасия Михайлова. – Он неизбежно влечет за собой повышенные риски акушерских осложнений, спонтанного прерывания беременности, преждевременных родов, задержки внутриутробного развития плода, мертворождения, а также, за счет перехода большого количества гормонов от матери к плоду, приведет к нарушению работы щитовидной железы плода уже во время беременности, что невозможно скорректировать.

Поэтому важно планировать беременность только после полной нормализации работы щитовидной железы.

Так же одной из распространенных причин нарушений в гормональном балансе, а, следовательно, и в регулярности менструального цикла является повышение гормона пролактина. Возникновение такой ситуации возможно как в норме (физиологическая гиперпролактинемия: половой акт, беременность и лактация), так и при патологии, которая в иных случаях может оказаться предвестником тяжелых заболеваний, а так же при стрессах, приеме некоторых лекарственных препаратов.

При высоком уровне пролактина отмечаются задержки менструального цикла, отсутствие овуляции и бесплодие, сухость слизистой оболочки, снижение либидо, нарушение работы надпочечников. В дальнейшем возможно развитие изменений в тканях молочной железы, появление кист, аденом.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Поэтому поход к гинекологу-эндокринологу позволит своевременно выявить гиперпролактинемию, а значит и проведение соответствующих лечебных мероприятий позволит достигнуть положительных результатов в восстановлении репродуктивной функции.

Следовательно, грамотная, думающая женщина должна знать свой уровень гормонов щитовидной железы уже на этапе планирования и, если это необходимо, пройти лечение для нормализации гормонального фона и, таким образом, свести к нулю все связанные с этим риски.

Мария Матвеева, врач-эндокринолог:

Мария Матвеева – Женщина, планирующая беременность, должна знать свой уровень сахара крови. Если она уже получает инсулинотерапию, то для нее контроль особенно важен и имеет очень жесткие рамки. Беременность не желательна (читай – противопоказана) при некомпенсированном сахарном диабете. Это ситуация жизнеугрожающая и для матери и для плода! Если у женщины нет диагноза «сахарный диабет», то она тем более должна выяснить свой уровень глюкозы крови и гликированный гемоглобин, чтобы предотвратить/выявить развитие сахарного диабета и уберечь себя, а главное плод, от фатальных исходов и необратимых осложнений.

Женщины с ожирением имеют очень большой процент бесплодия, а те, у кого наступила беременность, имеют высочайшие риски материнской и перинатальной заболеваемости и смертности.

Невынашивание, высокая частота оперативных вмешательств, артериальная гипертензия, гестационный сахарный диабет, преждевременные роды, послеродовые инфекции, задержка внутриутробного развития плода, врожденные пороки развития, внутриутробная гибель плода – к этом может привести ожирение.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Надо понимать, что ожирение и инсулинорезистентность, сопутствующая ему, генетически запрограммировано, и будет проявляться у потомства, начиная с детского возраста, неся с собой все осложнения, риски и сопутствующую патологию. Очень важно таким женщинам провести терапию, направленную на коррекцию веса и метаболических нарушений, создать благоприятный фон не только для наступления самой беременности, но и для дальнейшего ее существования с минимальными рисками как для матери так и для плода.

К сожалению, это далеко не полный список возможных гормональных проблем, влекущий бесплодие или тяжелую беременность.

Но любые осложнения можно предотвратить или минимизировать.

Для этого, кроме гинеколога, контролирующего все этапы беременности, женщина должна обязательно пройти консультацию эндокринолога. Он окажет помощь на этапе планирования, на протяжении всей беременности и, часто, на протяжении нескольких месяцев после родов, осуществляя контроль за адекватной работой гормональной системы женщины и ребенка.

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Своевременно пройти обследование у квалифицированного гинеколога и эндокринолога в Туле или встать на учет по беременности можно в медицинском центре «Созвездие здоровья и красоты».

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