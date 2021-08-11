Выбираем детскую мебель: обзор Myslo

Конец лета – лучшее время, чтобы обновить интерьер в детской. Собрали для вас магазины, которые предложат вам стильную мебель на любой вкус и по доступным ценам.

Магазин «3 Ромашки»

Специализированный магазин детской мебели «3 Ромашки» работает в Туле уже десять лет. Изначально это был интернет-магазин, но уже несколько лет работает просторный выставочный зал, в котором можно посмотреть представленные образцы и получить всю информацию о мебели перед покупкой.

Здесь можно найти все для комфорта ваших детей: огромный выбор подростковых и двухъярусных кроватей, диванов, чердаков, шкафов, столов и т.д. В ассортименте магазина – мебель более 30 фабрик.

Также в магазине «3 Ромашки» представлен богатый выбор качественных матрасов, для всех видов кроватей. Здесь вы найдёте матрасы из современных материалов, благодаря которым вашему малышу будет уютно спать, и его позвоночник и суставы будут правильно расслабляться и поддерживаться во время отдыха.

Каждый месяц в торговом зале меняется экспозиция, так что вы всегда можете прийти и рассмотреть новые модели. А если времени на посещение магазина нет, подписывайтесь на аккаунты «3 Ромашки» в социальных сетях. Там вас ждет много живых фото и сообщения об акциях и скидках, позволяющих хорошо экономить.

Если вы сами не можете определиться в выборе, на помощь придут консультанты магазина. Они помогут с планом расстановки мебели, исходя из размеров вашей комнаты.

Компания работает только с проверенными российскими производителями, и предлагает только по-настоящему качественные сертифицированные товары. На все товары длительного использования предоставляется гарантия. «3 Ромашки» являются эксклюзивным представителем в Туле и области некоторых мебельных фабрик.

Магазин «3 Ромашки» стремится к тому, чтобы покупатели не ждали товар долго, поэтому на складе в Туле хранится много моделей. Забрать самовывозом их можно уже в день покупки.

Магазин осуществляет доставку собственным транспортом по Туле, Тульской области и ближайшим регионам. В дальние регионы возможна доставка транспортными компаниями.

Магазин располагается на Калужском шоссе, 1-а в ТЦ «Платоновский», рядом с которым находится просторная парковка. Так что у покупателей не будет проблем с тем, где оставить машину. Приходите и наслаждайтесь приятными покупками!

Тула, Калужское шоссе, 1-а, ТЦ «Платоновский».

Тел.: 8-800-350-65-45, 8 (4872) 38-47-22.

3romashki.ru

Мебельный центр «Бомба»

Мебельный центр «Бомба» — это огромный ассортимент мебели для детских комнат классов «эконом» и «эконом+». Здесь вы найдете все для создания неповторимого интерьера по доступным ценам.

В числе последний трендов — стиль лофт. Для любителей этого стиля в мебельном центре «Бомба» есть детская «Колибри».

Это гарнитур с ультрасовременными фасадами, декорированными белым принтом, нанесенным методом фотопечати. Материал для фасадов — уникальные высокоглянцевые панели HIGH GLOSS.

Спальня комплектуется стильной металлической фурнитурой. Детская модульная, а значит, вы можете собрать нужный именно вам комплект мебели.

Модельная система «Тифани» создана для юных леди. Нежно-бирюзовые тона корпусов коллекции, в обрамлении снежно-белой кромки идеально гармонируют с белыми фасадами, украшенными ювелирными ручками. Полноразмерная «парящая» кровать с нижней подсветкой декорирована мягким изголовьем из благородного бархата цвета «Тифани» с сияющими стразами. Туалетный столик оснащен подсветкой, розеткой и выключателем. Неоспоримая изюминка туалетного столика – съемное стеклянное покрытие столешницы с фацетной кромкой.

Детская «Вега» – идеальный вариант для школьников. Выполнена с использованием универсального цвета «Сосна Карелия». Модель выделяется огромным функционалом - множество выдвижных ящиков, пенал, комод, угловой шкаф, компьютерный стол. Очень стильная и современная модель.

Эти и другие модели доступны в мебельном центре «Бомба» в наличии и на заказ. Магазин работает в регионе уже 14 лет, напрямую сотрудничает с более 20 российскими фабриками и уверена в качестве продукции, поэтому дает на весь ассортимент гарантию до трех лет.

В мебельном центре доступен наличный и безналичный расчет, а также кредит до пяти лет без первоначального взноса.

Доставка по Туле и области. Товары из наличия привезут уже на следующий день, мебель на заказ доставляется сроком от одной недели.

Тула, ул. Фрунзе, 3-а (ТЦ «Перспектива» рядом с Ярмаркой на Фрунзе).

Тел.: 25-50-01, 8-953-182-71-16.

Новомосковск, ул. Трудовые резервы, 33-а/5 (напротив ТЦ «Первый» на территории центрального рынка).

Тел. 7(487262) 38-121, 8-953-435-22-47.

Новомосковск, ул. Первомайская, 82-а (напротив авторынка).

Тел. 8-953-950-51-34.

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