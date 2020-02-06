Истории, которые заставят вас заплакать: 10 животных до и после того, как их забрали с улицы

Фото из архива Ольги Шилиной.

Найти любящего хозяина – главное событие в жизни каждого бездомного кота или пса. После этого животные меняются до неузнаваемости! Смотрите сами.

Ольга Шилина из Новомосковска несколько лет помогает животным: лечит их, дает им временный кров и помогает бездомышам найти семью. Только за 2019 год Ольга забрала с улицы 44 кошки и собаки, и 29 из них уже нашли новую семью. Она поделилась с Myslo историями спасенных животных. Посмотрите, как они изменились, когда попали к любящим хозяевам.

Стеша, спасенная из-под колес автомобиля

Стешу совсем крохой нашли на улице – ее сбила машина. У нее были сломаны обе задние лапы, а на теле – куча клещей.

Операция, восстановление на передержке у волонтера, и спустя несколько месяцев щенок обрел свою семью!

Нала: из холодного подъезда в сытую жизнь

Кто-то выбросил Налу в холодный подъезд, когда она была совсем крохой. Волонтер подобрала испуганного котенка, приютила, обучила домашним манерам и нашла ему хозяина. Нала выросла в огромную пушистую кошку, и сейчас у нее всё замечательно.

Чудесное спасение Бима

Этого пса щенком вывезли и бросили в поле. Он чуть не погиб от энтерита. Но посмотрите, как его преобразила любовь хозяина!

Бакса спасли от истощения

Бакс стал не нужен своим хозяевам, и его выбросили на улицу в Узловой. У кота был сильный стресс, жуткое истощение и куча других проблем со здоровьем. Сейчас это упитанный домашний котик. Кстати, теперь его зовут Миша.

Монику не узнать!

Монику в детстве тоже сбила машина. Шок, боль, перелом ребер, сложная операция на бедре. Всё это позади. У Моники есть хозяева!

Тошу просто выбросили...

Эту кроху выбросили в промзону на верную гибель. Но даже таким, на первый взгляд, обычным котятам иногда очень везет. И если у них появляется хозяин, они превращаются в шикарных домашних питомцев.

Летти пережила ад

Эту собаку выбросил с 5-го этажа пьяный хозяин. У нее был разрыв печени и оскольчатый перелом лапы. Но Летти – настоящая счастливица, она дождалась нового хозяина. Теперь у нее полные мисочки и комфортные условия жизни. Без сомнения, она очень счастлива.

Сильвер выжил только благодаря волонтерам

Этого котенка выбросили в подвал. Жизнь в условиях полнейшей антисанитарии подарила ему букет кожных заболеваний и ринотрахеит с осложнением на глаза.

Но настоящая любовь способна творить чудеса!

У Сильвера по-прежнему плоховато со зрением, но это не мешает ему быть счастливым и упитанным.

Веня стал домашним любимцем

Маленького Веню подобрали на стройке. Жизнь заиграла для него новыми красками, когда его забрали домой.

Фаю бросили возле магазина

Два года назад эту белоснежную красотку подбросили к одному из магазинов Новомосковска. Волонтеры нашли ее испуганной и голодной.

Посмотрите, как она расцвела!

У вас дома тоже живет кошка или собака, которых вы спасли с улицы или забрали у волонтеров? Делитесь историями и фотографиями в комментариях!

А если вы только задумываетесь над тем, чтобы подарить дом бездомышу, заглядывайте в наш блог «Зверьё моё» и выбирайте себе будущего друга.