Это можно делать только зимой: обзор бьюти-процедур, с которыми надо успеть до тепла

Елена Черных, врач-косметолог, основатель клиники эстетической медицины.

Сегодня стать красивее и моложе – не проблема: многие процедуры решают эту задачу быстро и безболезненно. Но требуют осторожности с солнцем, поэтому их лучшее время – зима.

— Современная косметология предлагает целый спектр инновационных процедур, которые способны на многое, — говорит врач-косметолог Елена Черных. — Без операции, без сильной болезненности и долгой реабилитации они дают поразительный результат, о котором можно только мечтать. Некоторые из этих процедур — всесезонные, их можно делать в любое время года, как, например, инъекции. Но серьезные аппаратные воздействия, как правило, проводятся в тот период, когда солнце менее активно: обычно они связаны с повреждением кожи, и солнце может вызвать пигментацию и другие нежелательные последствия.

Поэтому зима — это традиционно сезон красоты и омоложения.

На холодное время года косметологи советуют планировать курсы лазера, шлифовки, rf-лифтинг, глубокие пилинги, а также те программы, которые проводятся курсом: начав его сейчас, к весне-лету вы как раз получите нужный результат.

Врачи клиники Елены Черных составили для вас список процедур, которые нужно успеть сделать до тепла.

Все технологии, о которых мы расскажем далее, представлены в клинике, а что выбрать и в какой комбинации — зависит от проблемы, которую вы хотите решить, и ваших индивидуальных особенностей. Здесь нет типовых решений: программа составляется персонально для каждого пациента, и поэтому результат всегда великолепный.

Удалить пигментацию и сосудистую сетку за одну процедуру

Это кажется фантастикой, но именно так работает лазерная технология LUMECCA: она как будто стирает с кожи пигментные пятна и сосуды! Во многих случаях действительно требуется всего одна процедура для поразительного результата:

проблема, которая портит жизнь многие годы, исчезает за один визит к косметологу.

Lumecca воздействует на кожу интенсивным импульсным светом IPL, который глубоко проникает в нижние слои дермы, запускает процессы самоомоложения, лечит сосуды и разрушает клетки-меланоциты, образующие пигментные пятна. Аппарат очень деликатен к коже, поэтому его можно применять на любом участке лица и тела — на шее, зоне декольте, руках.

Какой результат ждать? Потрясающий! Пигментные пятна и сосудистая сеточка исчезают, морщинки разглаживаются, кожа приобретает ровный здоровый тон. После этой процедуры уже не нужно пользоваться фильтрами в инстаграме или накладывать на кожу слои тональных средств: вы получите эффект фотошопа всего за 10 минут.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Помолодеть на 10 лет

Выглядеть моложе на 10−15 лет всего после одной процедуры — реально, если это процедура игольчатого RF-лифтинга Morpheus 8. Она устраняет «гусиные лапки», морщинки у глаз, мимические морщины (лоб, «носогубки», шея, декольте), расширенные поры, провисание и птоз кожи лица, пигментные пятна, рубцы и стрии, растяжки.

Отлично работает на самых проблемных участках — лице, шее, зоне декольте, животе, бедрах и ягодицах.

Насадка Morpheus 8 состоит из 24 игл с силиконовым покрытием. Высокочастотные импульсы подаются на тончайшие иголочки насадки вглубь дермального слоя. Микропроколы улучшают трофику тканей, усиливают кровообращение, стимулируют регенеративные процессы в дерме, делая кожу значительно более плотной и упругой.

Какой результат ждать? Беспрецедентный: за одну процедуру кожа молодеет на 10−15 лет! Morpheus 8 дает мощный лифтинг-эффект, укрепляет и уплотняет кожу, разглаживает морщины, восстанавливает четкость овала лица, возвращает ему юные очертания: щеки приобретают молодую округлость, скулы — четкость, складки в средней трети лица разглаживаются.

Morpheus 8 — любимая процедура Ким Кардашьян, Виктории Бекхэм и других селебритис. Ее можно делать круглый год, но мы советуем пройти ее прямо сейчас: такое преображение станет лучшим подарком самой себе к Новому году!

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Сделать лазерную шлифовку кожи

Если вы хотите быстро избавиться от признаков старения кожи, шлифовка на уникальном эрбиевом лазере шестого поколения Dermablate mcl-31 — то, что вам нужно.

Комфортная, безопасная, максимально эффективная процедура позволяет в короткие сроки решить проблему возрастных изменений и различных несовершенств кожи. С помощью этого лазера можно уменьшить выраженность морщин, осветлить гиперпигментацию, избавиться от рубцов, уплотнить кожу.

Принцип работы лазера — удаление с поверхности кожи старых клеток. Преимущество эрбиевого лазера в том, что он делает это не сплошным пятном, а сотнями микролучей, которые воздействуют на разные слои кожи: в верхнем — испаряют омертвевшие клетки, в глубоких — запускают процессы ее регенерации, образование нового коллагена и эластина.

Шлифовка проходит безболезненно и быстро, за 15−20 минут. Восстановление занимает всего 3−6 дней.

Какой результат ждать? Эффект от лазерной шлифовки — это отсутствие морщин, пигментных пятен, гладкая, ровная, плотная кожа со здоровым цветом.

Начать курс лазерной эпиляции

Лазерную эпиляцию можно делать круглый год, но чтобы избавиться от нежелательных волос, необходимо 4−10 сеансов с интервалом 4 недели.

Если вы хотите к лету забыть о бритве, начинать курс нужно прямо сейчас!

Чтобы процедура дала результат и не причинила вреда, она должна проводиться на качественном сертифицированном оборудовании.

В клинике Елены Черных используют Mediostar Next Pro — немецкий диодный лазер, новейшую высокомощную технологию удаления волос любого цвета и толщины. А благодаря предварительному охлаждению процедура эпиляции становится безболезненной и комфортной. Диодный лазер ликвидирует только клетки корней волос, не повреждая кожу, даже смуглую и загорелую.

Какой результат ждать? После курса лазерной эпиляции рост волос прекращается. Поддерживающие процедуры позволяют забыть о нежелательных волосах навсегда.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

г. Тула, ул. Шевченко, д. 5.