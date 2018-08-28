Как придать кухне уют и сделать ее удобной

Что мы представляем, когда слышим словосочетание «уютная кухня»? Удобная и красивая мебель в любимой цветовой гамме, современная техника, большой обеденный стол, большое окно с нежными занавесками… У каждого свои важные составляющие уюта. Мы собрали в этом обзоре тульские компании, которые помогут вам сделать свою кухню удобной и такой, о какой вы мечтали.

Дом немецкой кухни

Выбираете кухонный гарнитур и пытаетесь решить, что важнее: качество с эксклюзивным дизайном или выгодная цена? В салоне «Дом немецкой кухни» вы найдёте и первое, и второе вместе!

«Дом немецкой кухни» уже 20 лет является официальным дилером и поставщиком высококачественных кухонь от ведущих производителей Германии: Allmilmö, Next125, Schüller, Beckermann, Sachsen küchen. Здесь вам предложат широкий выбор столовых групп, барных стульев, бытовой техники и аксессуаров для создания красивого и уютного кухонного пространства.

Кухни от компании «Дом немецкой кухни» будет максимально соответствовать стилю вашего дома и сочетать в себе все ваши пожелания. Сделайте свою жизнь удобнее и приятнее! Ведь кухня, которая нравится, делает весь дом уютнее, на ней хочется вкусно готовить и просто собираться тёплой компанией.

В этом салоне вы также можете выбрать кухню российского производства — от компании «Кухонный Двор».

«Кухонный Двор» — это множество вариантов удобных и красивых современных моделей кухонных гарнитуров из массива и MDF, разработанных при участии лучших дизайнеров из Италии.

Если вы решили обновить кухонную мебель, но не знаете, с чего начать — просто позвоните прямо сейчас в «Дом немецкой кухни», чтобы вызвать дизайнера на дом.

Он оценит возможности и пространство, порекомендует, как сделать кухню максимально удобной и функциональной, и предложит оптимальное решение.

Все проекты в этой компании создают на собственном высокотехнологичном производстве.

«Дом немецкой кухни» дарит всем покупателям возможность сэкономить при заказе любой модели кухни.

Приходите в студию до 30 сентября 2018 года, назовите кодовое слово «Myslo» и получите 15% скидку!

Пенсионерам и многодетным семьям — дополнительные скидки!

Тула, пр. Ленина, 112, 2-й этаж

8 (4872) 525-212, 8 (910) 940-80-00

dnkuhni.ru

Комплект Сервис, торговая компания

Компания «Комплект Сервис» работает в Туле уже больше 10 лет, и за годы успешной работы стала профессионалом в оптово-розничной торговле мебельными фасадами, мойками и другими комплектующими для мебели.

Выбираете кухонную мойку? В «Комплект Сервис» вам предложат десятки вариантов и моделей, как из нержавеющей стали, так и из искусственного камня.

Мойка из искусственного камня — современно, удобно и долговечно.

При выборе мойки для кухни важно учесть её основные характеристики: долговечность, простоту ухода, устойчивость к воздействию моющих средств и пищевых красителей, звукопоглощение, устойчивость к царапинам. Искусственный камень на сегодня один из самых распространённых материалов для производства кухонных моек. Он сочетает в себе все нужные практичные качества и является красивым материалом, который оживит и украсит интерьер любой кухни. Компания «Комплект Сервис» представляет мойки и смесители из искусственного камня GranFest, Ewigstein и Oulin.

Ещё один плюс моек из искусственного камня — разнообразие цветовой гаммы.

Выбирайте мойку и смеситель из искусственного камня GranFest в тон столешницы или кухонной мебели из 12 вариантов цветов.

При заказе мойки GranFest

– скидка 10%!

Закажите комплект мойка+смеситель и получите скидку 5% на смеситель.

Кроме кухонных моек в компании «Комплект Сервис» есть богатый выбор фасадов для кухонной мебели из различных материалов: деревянных, МДФ и пластиковых. Все они выполнены в соответствии с нормами и стандартами, а также требованиями, которым отвечает хорошая мебель:

широкая цветовая гамма

уникальный дизайн

комбинаторность

простота использования

надежность и гармоничность

устойчивость к внешним воздействиям

экологическая безопасность

эргономичность

Ещё одно современное и доступное, удобное и красивое решение для оформления кухни — стеновые панели МДФ. Они придадут вашей кухне оригинальность и уют. Стеновые панели Albico от компании «Комплект Сервис» долговечны, устойчивы к истиранию, царапинам и загрязнениям, воздействию солнечных лучей и высоких температур, экологичны и безопасны для здоровья.

Столешницы для кухни: выбор от скромного до шикарного.

В каталоге «Комплект Сервис» вы найдете множество вариантов столешниц: бюджетные пластиковые и каменные.

Столешницы из пластика — это ДСП с пластиковым покрытием, которое позволяет защитить материал от загрязнений и повреждений, а также сохранить его на долгие годы. В столешницах от «Комплект Сервис» используется только высококачественное ламинированное покрытие, благодаря которому дерево выдержит перепады температур и высокую влажность помещения.



Столешницы из камня — красота и удобство на долгие годы. Компания напрямую сотрудничает с российскими производителями столешниц и гарантирует высокое качество камня и его профессиональную обработку.

Компания «Комплект Сервис» дарит скидку 10% на приобретение любого товара из ассортимента магазина, кроме мебельных фасадов.

Тула, ул. Клары Цеткин, 20 (территория фабрики «ТулаМебель»)

8 (4872) 74-02-16 , 8 (960) 614-98-03 .

ks-tula.ru

ВК

БИС, студия мебели

Компания «БИС» работает в Туле уже много лет, и на сегодня это обширная сеть мебельных салонов в нашем городе, в которой можно купить разнообразную мебель, от скромных моделей до элитных.

В мебельных студиях «БИС» представлены многие российские мебельные фабрики. Кроме того, здесь вы сможете выбрать и заказать мебель от лучших европейских производителей.

Компания тщательно отбирает самый качественный, удобный и красивый ассортимент отечественной мебели. Выбор моделей, материалов и расцветок постоянно расширяется и обновляется с учётом мировых тенденций.

Цены в мебельных студиях «БИС» максимально выгодны для покупателей.

Компания «БИС» предлагает покупателям большой выбор мебели для кухни, которую можно купить как в салонах в Туле, так и в интернет-магазине. Вы можете посмотреть варианты моделей, комплектацию и цены на сайте, а если хочется оценить и «пощупать руками» понравившуюся кухню в реальной обстановке, приходите в салон.

АКЦИЯ! При заказе кухни «Комби» — каменная мойка в подарок!

Кроме готовых моделей здесь можно заказать изготовление кухни с подходящей именно вам комплектацией, по нужным размерам. Мастера изготовят, доставят и соберут её в кратчайшие сроки.

Кроме мебели для кухни в студиях «БИС» вы сможете выбрать мебель для гостиной, прихожие, шкафы-купе, детские, обеденные группы, мягкую мебель, модульные коллекции мебели, предметы интерьера.

Внимательные и квалифицированные менеджеры в салонах окажут вам все необходимые консультации, помогут советом и быстро оформят заказ. Все поставки осуществляются со склада в Туле. Гарантия на мебель — до двух лет. Осуществляется сервисное обслуживание.

Побывавшие в этих салонах однажды остаются довольны надолго,

ведь эта мебель — на «БИС»!

Тула, ул. Коминтерна, 24-б (элитная мебель для дома)

Тула, ул. Демонстрации, 27 (элитная мебель, шкафы-купе, кухни, мебель по инд. проекту)

Тула, пр. Ленина, 112

Тула, ул. Пушкинская, 9 (кухни, шкафы-купе на заказ)

Тула, ул. Макаренко, 2 (мягкая и корпусная мебель)

Тула, ул. Кирова, 25-а (мягкая и корпусная мебель)

Тула, пос. Косая Гора, ул. Октябрьская, 16 (мягкая и корпусная мебель)

8 (4872) 211-088

bis-mebel.ru