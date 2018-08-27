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«Обе две»: «Из Тулы делают туристический центр. Поздравляю!»

«Обе две»: «Из Тулы делают туристический центр. Поздравляю!»

Летние концерты в «Октаве» закончились концертом группы «Обе две». Myslo удалось пообщаться с вокалисткой Катей Павловой о Туле, концертах, подростках и «главной музыке России».

Сезон летних концертов в «Октаве» закрыла необычная и очень важная для российской сцены группа «Обе две». Почему важная? Потому что это одна из немногочисленных групп с женским лицом, которая говорит с женщинами о важных вещах на простом и понятном языке.

Не подумайте, что у «Обе две» совсем нет слушателей мужчин, это не так. Уж поверьте. Но идейной вдохновительнице и «творческому локомотиву» группы Кате Павловой удается невероятное: писать песни про секс, постель, химию и страсть не с откровенной вульгарностью, не со стыдливым завуалированным контекстом, а с полным энергии задором.

Это не привычная эксплуатация заезженной и популярной темы ради внимания и, прости господи, хайпа. Это удивительно тонкие и чувственные песни, которые при всём при этом местами воспринимаются как манифест: да, мы, женщины, можем и будем говорить открыто о том, что принято обсуждать украдкой. Недаром в свое время дебютный альбом группы «Ты знаешь, что я делала» окрестили «самой оголтелой сексуальной русской записью». И всё это без малейшего намека на пошлость!

Поэтому и слушатели у «Обе две» это женщины, которые не стали натягивать на себя маску излишней серьезности и смогли сохранить в себе ту самую молодую девочку, радостно и отвязно танцующую под любимые песни на концертах. Не от инфантильности, нет, а от неугасаемого внутреннего задора. На отечественной сцене мало кто может этим похвастаться.

Вот и тульский концерт не стал исключением. Внутренний двор «Октавы» на некоторое время наполнился атмосферой непринужденного искреннего веселья, но такого родного, мягкого и спокойного. Перед его началом нам удалось пообщаться с Екатериной о Туле, концертах, подростках и «главной музыке России».

— Вы этим летом много выступаете в необычных местах, на крышах и т. д. Как вам оригинальные места для концертов? Что вам больше всего запомнилось этим летом?

- Ну, оригинальность тут не так важна, это же все-таки эпатаж. А вот красивые и приятные — это важно, это вдохновляет. Сложно выделить какую-то конкретную площадку в этом плане. Когда у тебя благоприятные нераздражающие условия для концерта — это всегда новый опыт, который с тобой происходит именно в этот самый момент, с теми людьми, которые на него пришли. Я очень люблю эту новизну, потому что когда всё повторяется раз за разом, ты начинаешь просто, что называется, «стричь коврижки»: тебе становится скучно, ты набиваешь руку и понимаешь, в чем секрет. Эту скуку я очень не люблю.

— Это ваш пятый концерт в Туле. Заметили изменения в городе?

- Мы сегодня заметили информационную будку, поинтересовались, что произошло. Нам рассказали, что в Туле сразу несколько юбилеев подряд, вашему Кремлю, например, исполняется 500 лет. Заметно, что из Тулы делают туристический центр. Поздравляю! (смеется)

— Есть какие-то любимые города, в которых вы выступаете чаще всего? Обе столицы, понятное дело, не в счет.

- Это же всегда вопрос условий, потому что сесть вместе в большой автомобиль и просто для радости поехать по всей стране можно всегда. Мы в свое время в это уже наигрались, и сейчас с удовольствием ездим в провинциальные города, но уже чуть реже, чем это было прежде. С Тулой несколько иначе всё, она близко находится. Я вот сегодня, например, впервые ехала на поезде — и это чудесно! Всего два часа с Курского вокзала. И обратно тоже поеду на поезде.

— Вы говорили, что вас вдохновляют подростки. Но сейчас главная музыка среди подростков — это реп. Согласны ли Вы с утверждением, что реп в России сейчас музыка номер один?

- Это был период, когда мы писали альбом «Мальчик». Мне, честно говоря, плевать, какая музыка номер один, но на подростковую субкультуру реп действительно продается лучше всего, и это нормально. Протест, секс — то, что их интересует, это очень естественно. Я вот, например, по-настоящему люблю Скриптонита. Но мы, к сожалению, не знакомы.

— С каждой вашей новой работой, с каждым альбом, вы взрослеете, меняетесь. Взрослеет и меняется ли ваша публика вместе с вами?

- Да. Мне стало очевидно, что [моя аудитория] в большинстве своём — это люди с хорошим вкусом и очень неглупыми лицами. Поначалу это было, конечно же, непонятно, но сейчас это заметно, и я это обожаю. Это греет моё самолюбие. И публика тоже взрослеет, это видно. Поэтому на подростках мы никогда уже не сможем сделать успеха (смеется).

— Вы говорили, что песню «Милый» вы теперь как-то по-особенному поете. Эта песня теперь в вас звучит по-новому, особенно?

- Да, просто отношение к вещам всегда же меняется с опытом.

— Вам никогда не наскучит её играть?

- Неизвестно. Есть песни, которые ушли из репертуара, но совсем детские. Это, в основном, песни с первого альбома. Да и потом, это же естественный процесс, когда пишется новый материал. Я не люблю эту тему про «трехчасовые концерты», я скорее за то, чтобы сыграть час, но не на последнем издыхании, и сделать это хорошо. Поэтому это нормально, что новые песни заменяют старые. Со временем оказывается, что есть какие-то проходные. Мне кажется, что это какая-то поза, всё-таки, когда всем очевидно скучна эта песня, а ты настойчиво продолжаешь её исполнять. Ну, найди себе одного слушателя, выйди за него замуж и исполняй ему её по вечерам.

— Был у вас такой слушатель?

- Да уж сколько раз! (смеется)

— У вас запланировано что-то новое?

- Да, мы планируем в сентябре заняться новым материалом и осенью его выпустить. Я посчитала, там 11 новых песен уже есть, сейчас главное, как у нас с аранжировками пойдет. Но мы постараемся!

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вчера, в 16:48 +2
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