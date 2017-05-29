День рождения Левши в Туле отметили кузнечным фестом

Фото Дмитрия Дзюбина.

Первый фестиваль кузнечного мастерства «День рождения Левши» прошел в субботу, 27 мая, на территории ТРК «Ликёрка-Лофт».

Его организаторы и участники пообещали, что в будущем году обязательно состоится «фест № 2», и будет он более масштабным!

Инициатором проведения праздника «повелителей металла» выступил Игорь Золотов, бизнесмен, издатель, чьими стараниями в Туле появились два оригинальных арт-объекта — памятник студенческому «хвосту» и скульптурная композиция «Укрощение стальной блохи тульским Левшой». Собственно к первой годовщине установки этой композиции и был приурочен фестиваль. Ну, и к 136-летию издания сказа о тульском умельце, написанного Николаем Лесковым.

– В городе, который славен не только пряниками, самоварами, гармошками, но и оружейными традициями, давно должен был появиться такой праздник, — сказал в приветственном слове Игорь Алексеевич.

Его поддержал Председатель тульской гильдии оружейников Николай Курбатов:

— Уверен, что кузнечный фестиваль получит развитие, и в будущем соберёт умельцев из разных регионов России. Чем можем, поможем обязательно!

Стоит отметить, что фестиваль, партнёром которого выступил ТРК «Ликёрка-Лофт», собрал довольно сильный состав участников.

Свои работы представили оружейники Валерий и Василий Коптевы, мастер оружейной миниатюры Валерий Иванович Соснин, мастер по художественной обработке кожи Олеся Каретникова (мастерская «Ростиславна»), кузнецы Константин Батарев, Николай Картель и Дмитрий Артамонов, автор раритетных клинков из булата и мозаичного дамаска Павел Панкратов, Андрей Макаров и Тигран Сафарян (ученики мастера тульской «кудрявой» всечки Сергея Горбунова), ювелир Илья Головин. Из Ярославля приехал Народный мастер России Алексей Золотов со своими прекрасными работами и мастер-классом.

Николай Картель и Константин Батарев привезли на фест передвижные кузни, в которых можно было (с помощью мастеров, конечно), сковать большой гвоздь или вполне себе настоящую подкову. Именно подкову — «на счастье» — изготовили мастера все вместе, и подарили её партнёрам праздника!



Проект скульптуры «Кипящий самовар».

В рамках фестиваля Игорь Золотов презентовал действующую модель своего нового арт-объекта — фонтана «Кипящий самовар». Не исключено, что когда-нибудь настоящий фонтан-самовар станет в одном из уютных местечек нашего города и будут возле него, например, конкурсы тульской частушки проходить. Почему нет? Идея-то классная!

Для гостей фестиваля работали мастера аквагрима и мехенди, гончарный и художественный (роспись игрушек шар-папье) мастер-классы. На сцене шёл концерт, в котором приняли участие очень интересные исполнители и коллективы.

Одним из запоминающихся события стало выступление молодёжного сводного хора тульского колледжа культуры им. Даргомыжского под управлением Сергея Васильева (light gospel choir + «Дар»). Завершился фестивальный день пламенной феерией, которую подарил собравшимся театр огня и света «Эра».

Организаторы фестиваля благодарят за поддержку ГК «Автокласс» (генеральный спонсор), а также спонсоров — АО «Тульский молочный комбинат», ООО «Тулапродукт» и интернет-магазин sumkam.net.

Искренняя благодарность информационным партнёрам — газетам «Слобода», «Тула», «АБВ-курьер», «Молодой коммунар», телеканалу «Первый Тульский», порталу Myslo.ru и рекламному агентству «Ворота Солнца».