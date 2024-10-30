Качество, стиль и инновации: премиальный бренд HONGQI — теперь в Туле

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В Туле появился автомобильный бренд HONGQI. Это настоящий прорыв для тех, кто ценит премиальный комфорт.

HONGQI (в переводе с китайского — «красное знамя») — премиальный автомобильный бренд из Китая с многолетней историей и богатым наследием. Он был основан в 1958 году и уже более полувека специализировался на выпуске представительских автомобилей исключительно для нужд государственных органов, высшего руководства и политических лидеров страны.

В 2018 году компания начала массовое производство автомобилей для успешных людей. Сейчас высокотехнологичные автомобили HONGQI, обладающие всеми современными атрибутами премиального продукта с собственным уникальным и неповторимым стилем, известны по всему миру. Продажи открыты в 15 странах.

Модельный ряд автомобилей HONGQI в России представлен семью моделями:

премиальный электрический кроссовер E-HS9,

представительский седан H9,

седан бизнес-класса H5,

среднеразмерный кроссовер HS5,

бизнес минивэн HQ9,

премиальный полноразмерный кроссовер HS7,

городской кроссовер HS3.

Каждый автомобиль — это сочетание элегантности, величия и инновационных технологий, созданных на основе вековых традиций бренда.

Величие и мощь ощущаются в каждой детали HONGQI: стильный кузов, высокая производительность, передовые функции безопасности, инновационные системы помощи водителю, адаптивный круиз-контроль для трассы и колоссальное шумоподавление. Это лучше увидеть самим!

В Туле официальным дилером HONGQI стала ГК «Автоимпорт», один из лидеров рязанского и тульского рынков. Компания представляет известные мировые и отечественные марки авто, а также предоставляет полный спектр услуг для автолюбителей.

В дилерском центре «Автоимпорт» вас ждут специальные предложения на покупку автомобилей HONGQI, возможность покупки в trade-in, выгодные условия лизинга* и кредитования**.

Подробнее об автомобилях HONGQI и условиях покупки — в дилерском центре «Автоимпорт» на ул. Октябрьской, 322 и на сайте.

Официальный дилер HONGQI «Автоимпорт 71»

Тула, Заречье, ул. Октябрьская, 322.

hongqi-tula.ru



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