Качество, стиль и инновации: премиальный бренд HONGQI — теперь в Туле

В Туле появился автомобильный бренд HONGQI. Это настоящий прорыв для тех, кто ценит премиальный комфорт.
HONGQI (в переводе с китайского — «красное знамя») — премиальный автомобильный бренд из Китая с многолетней историей и богатым наследием. Он был основан в 1958 году и уже более полувека специализировался на выпуске представительских автомобилей исключительно для нужд государственных органов, высшего руководства и политических лидеров страны.
В 2018 году компания начала массовое производство автомобилей для успешных людей. Сейчас высокотехнологичные автомобили HONGQI, обладающие всеми современными атрибутами премиального продукта с собственным уникальным и неповторимым стилем, известны по всему миру. Продажи открыты в 15 странах.
Модельный ряд автомобилей HONGQI в России представлен семью моделями:
- премиальный электрический кроссовер E-HS9,
- представительский седан H9,
- седан бизнес-класса H5,
- среднеразмерный кроссовер HS5,
- бизнес минивэн HQ9,
- премиальный полноразмерный кроссовер HS7,
- городской кроссовер HS3.
Каждый автомобиль — это сочетание элегантности, величия и инновационных технологий, созданных на основе вековых традиций бренда.
Величие и мощь ощущаются в каждой детали HONGQI: стильный кузов, высокая производительность, передовые функции безопасности, инновационные системы помощи водителю, адаптивный круиз-контроль для трассы и колоссальное шумоподавление. Это лучше увидеть самим!
В Туле официальным дилером HONGQI стала ГК «Автоимпорт», один из лидеров рязанского и тульского рынков. Компания представляет известные мировые и отечественные марки авто, а также предоставляет полный спектр услуг для автолюбителей.
В дилерском центре «Автоимпорт» вас ждут специальные предложения на покупку автомобилей HONGQI, возможность покупки в trade-in, выгодные условия лизинга* и кредитования**.
Подробнее об автомобилях HONGQI и условиях покупки — в дилерском центре «Автоимпорт» на ул. Октябрьской, 322 и на сайте.
Официальный дилер HONGQI «Автоимпорт 71»
Тула, Заречье, ул. Октябрьская, 322.