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Качество, стиль и инновации: премиальный бренд HONGQI — теперь в Туле
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Качество, стиль и инновации: премиальный бренд HONGQI — теперь в Туле

Группа компаний «Автоимпорт» стала представителем премиального автомобильного бренда HONGQI в городе Тула.

В Туле появился автомобильный бренд HONGQI. Это настоящий прорыв для тех, кто ценит премиальный комфорт. 

HONGQI (в переводе с китайского — «красное знамя») — премиальный автомобильный бренд из Китая с многолетней историей и богатым наследием. Он был основан в 1958 году и уже более полувека специализировался на выпуске представительских автомобилей исключительно для нужд государственных органов, высшего руководства и политических лидеров страны.

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В 2018 году компания начала массовое производство автомобилей для успешных людей. Сейчас высокотехнологичные автомобили HONGQI, обладающие всеми современными атрибутами премиального продукта с собственным уникальным и неповторимым стилем, известны по всему миру. Продажи открыты в 15 странах.

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Модельный ряд автомобилей HONGQI в России представлен семью моделями:

  • премиальный электрический кроссовер E-HS9,
  • представительский седан H9,
  • седан бизнес-класса H5,
  • среднеразмерный кроссовер HS5,
  • бизнес минивэн HQ9,
  • премиальный полноразмерный кроссовер HS7,
  • городской кроссовер HS3.

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Каждый автомобиль — это сочетание элегантности, величия и инновационных технологий, созданных на основе вековых традиций бренда.

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Величие и мощь ощущаются в каждой детали HONGQI: стильный кузов, высокая производительность, передовые функции безопасности, инновационные системы помощи водителю, адаптивный круиз-контроль для трассы и колоссальное шумоподавление. Это лучше увидеть самим!

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В Туле официальным дилером HONGQI стала ГК «Автоимпорт», один из лидеров рязанского и тульского рынков. Компания представляет известные мировые и отечественные марки авто, а также предоставляет полный спектр услуг для автолюбителей.

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В дилерском центре «Автоимпорт» вас ждут специальные предложения на покупку автомобилей HONGQI, возможность покупки в trade-in, выгодные условия лизинга* и кредитования**.

Подробнее об автомобилях HONGQI и условиях покупки — в дилерском центре «Автоимпорт» на ул. Октябрьской, 322 и на сайте.

Официальный дилер HONGQI «Автоимпорт 71»

Тула, Заречье, ул. Октябрьская, 322.

hongqi-tula.ru


*Партнеры, предоставляющие услуги лизинга: АО ВТБ Лизинг/ООО «УКА» , ООО «Мэйджор Лизинг»/ ООО «Мэйджор Профи», ООО «Каркаде» , ООО РЕСО-Лизинг», ООО «Газпромбанк Автолизинг» ООО МСИА , ООО «Альфамобиль»  ПАО «ЛК «Европлан» ООО « Балтийский лизинг»  ООО «Флит Автолизинг»/ ООО « ДельтаЛизинг» ООО «Т-Лизинг» АО «Сбербанк лизинг» ООО «ЛК Эволюция» ООО «Экспо финансовые услуги» ООО «АВТО ПАРТНЕРС» ООО «Экспомобилити» ГК Ураллизинг   ООО «СТОУН-ХХl” ООО « Интерлизинг» ООО «ПСБ Лизинг» ООО «Альянс-лизинг» ООО « Совкомбанк Лизинг».
**Банки-партнеры: АО «Альфа-банк», ПАО «Совкомбанк». 
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Автор:
сегодня, в 09:47
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