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Будущее начинается уже сегодня: в Туле состоялось открытие обновлённого дилерского центра OMODA и JAECOO
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Будущее начинается уже сегодня: в Туле состоялось открытие обновлённого дилерского центра OMODA и JAECOO

18 октября в Туле прошло открытие обновлённого дилерского центра OMODA и JAECOO Автоимпорт 71. На мероприятие были приглашены клиенты, друзья, партнеры центра, а также журналисты и блогеры города. Фотоотчет с мероприятия уже здесь!

Событие стало настоящим праздником для всех автолюбителей и ценителей качественного сервиса. В свете прожекторов и тумане дым-машины флагманские модели OMODA и JAECOO казались автомобилями из далеких галактик.  Гости смогли познакомиться с ними поближе и оценить обновленный дилерский центр.

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Вечер прошёл под руководством ведущего Александра Волкова, который провел шоу-программу, как всегда на высоте, в своей неподражаемой манере с ноткой юмора. Добавили драйва и перенесли зал в будущее  перфоманс-танцы девушек в футуристичных костюмах Let's Go Show.

Под аккомпанемент кавер-группы Killaz Time гости наслаждались фуршетом и прохладительными напитками, обсуждали модели, которые уже успели завоевать автомобильный рынок, а также приняли участие в квесте и викторине, узнав много интересного о представленных моделях и получив полезные призы от дилерского центра и партнёров мероприятия.

Кульминацией праздника стал розыгрыш среди покупателей автомобилей, приобретённых в период с 01.07 по 30.09.2024 г. Счастливчики получили путёвку на двоих в денежном эквиваленте 250 000 рублей, фирменный велосипед OMODA и колонку «Алиса». Мероприятие подарило всем участникам радость и веселье, никто не ушёл без хорошего настроения и фирменных подарков.

Дилерский центр OMODA и JAECOO Автоимпорт 71 — официальный представитель марок в городе Туле. Здесь всегда в наличии или доступны под заказ все модели OMODA и JAECOO. Выбирая официальный дилерский центр OMODA и JAECOO Автоимпорт 71 для покупки автомобиля, вы можете быть уверены в высоком качестве обслуживания, а также персональных привилегиях на покупку.

Официальный дилер OMODA | JAECOO Автоимпорт 71

Тула, Заречье, ул. Октябрьская, 300

omoda-autoimport71.ru

jaecoo-autoimport71.ru

Тел.: +7 (4872) 900-436

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