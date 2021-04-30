Вдали от городской суеты: куда поехать отдохнуть в Тульской области

Мы собрали для вас уютные места, в которых приятно провести выходные, если высотки за окном уже не вдохновляют.

Загородный комплекс «Приокские зори»

«Приокские зори» – это уголок спокойствия в лесу. Уютные деревянные домики, зоны для приготовления шашлыка и бассейн – что еще нужно, чтобы классно провести выходные?

Здесь можно отдохнуть и телом, и душой. Чего стоят одни только живописные виды: комплекс расположен в одном из самых зеленых уголков Тульской области, в трех километрах от села Велегож.

«Приокские зори» подойдут и для семейных выходных с детьми, и для романтичного уик-энда со второй половинкой.

Дома рассчитаны на 4-6 человек, и в них созданы все условия для проживания: двуспальные или односпальные кровати, диван-кровать, кухня со всеми принадлежностями, холодильник, телевизор, ванная комната со всем необходимым, веранда и всё для барбекю.

Также имеется зона с мангалами для приготовления шашлыков и оборудована «столовая на свежем воздухе». Но если вы хотите не просто провести тихие выходные, а отпраздновать важное для вас событие – свадьбу или юбилей, в «Приокских зорях» найдется местечко и для этого. В комплексе есть кафе с разнообразным меню, рассчитанное на компанию до 100 человек. В загородном комплексе есть всё для традиционного загородного отдыха: дровяная баня, место для рыбалки, сбора грибов и ягод, прокат велосипедов и квадроциклов. Также на территории есть большой летний бассейн, в котором можно проводить время всей семьей. Так что если вы хотите сменить обстановку, душа требует выходных на природе или вы просто мечтаете провести пару дней в тишине, приезжайте в «Приокские зори». Отдыхайте и наслаждайтесь свежим воздухом! Загородный комплекс «Приокские зори» участвует в программе кешбэка по карте «Мир». Вы можете вернуть 20% от стоимости размещения! Галерея показать все фотографии 36

Тульская обл., Заокский р-н, д. Антоновка.

Тел.: +7 (4872) 79-22-02 , +7 (930) 791-22-02 .

E-mail: priokskiezori@mail.ru

приокскиезори.рф

Загородный комплекс «Ферма-Цыпа's»

Ресторанно-гостиничный комплекс «Ферма-Цыпа'S» – это необычное по формату место для отдыха. Никаких стандартных домиков и беседок, здесь гостей принимают в сферических коттеджах с панорамными окнами.

Можете быть уверены: рассвет, встреченный в таком купольном доме, вы запомните навсегда, а ваш телефон обязательно пополнится новыми фотографиями.

Это необычное место для уединения со своей второй половинкой или с семьей. Так что если хотите сделать сюрприз близкому человеку, приезжайте на выходные в «Ферма-Цыпа'S», тогда ваше свидание точно пройдет на высшем уровне. Здесь вас никто не потревожит.

Дома расположены далеко друг от друга, у каждого есть приватная парковка на две машины и мангальная зона. А в проживание включены вкусные завтраки.

Дома спроектированы и оборудованы таким образом, что в них комфортно в любую погоду зимой и летом.

Одно бунгало рассчитано на двух человек, возможно размещение с ребенком. При этом дети до пяти лет размещаются в «Ферма-Цыпа'S» бесплатно.

На территории загородного комплекса есть купольный ресторан «Цыпа'S-гриль» с русской и европейской кухней, постным и детским меню.

Особая гордость ресторана – гриль-бар: овощи, стейки из мяса и рыбы. А еще здесь есть уютная летняя веранда и банкетный зал, в котором можно отпраздновать важное событие. Кстати, блюда из ресторана можно заказать в бунгало.

Стоимость проживания за сутки в будни стоит 6000 рублей, в выходные – 8000 рублей, в праздничные дни – 10 000 рублей.

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Читатели портала Myslo могут отдохнуть в загородном комплексе в праздничные дни за 5000 рублей в сутки.

Забронировать проживание по промокоду можно по тел. 8-909-998-06-88.

Музей-усадьба «Ясная Поляна» Окунуться в настоящую золотую осень, о которой можно потом рассказывать часами, стоит, конечно же, в любимой многими туляками Ясной Поляне. Это замечательное место, сохранившееся до наших дней практически в первозданном виде. Попадая сюда, понимаешь, чем вдохновлялся Л. Н. Толстой при написании своих произведений и откуда у него такая любовь к родине. Усадьба расположена в Щекинском районе, в 14 км от Тулы, основана в XVII веке и принадлежала сначала роду Карцевых, затем роду Волконских и Толстых. В ней 28 августа (9 сентября) 1828 года родился Лев Николаевич Толстой, здесь он жил, творил (тут были написаны «Война и мир», «Анна Каренина» и др.), здесь же его могила. Главную роль в создании облика усадьбы сыграл дед писателя Николай Волконский. Николай Волконский очень любил парки и разбил в Ясной Поляне большой «аглицкий сад». Англий­ские парки еще называют пейзажными: они должны выглядеть естественно, подчеркивать природный пейзаж и дополнять его. Под такие парки обычно выбирали какую-нибудь неровную местность — с оврагами и лощинами — и сажали множество разных деревьев и кустарников. Яснопо­лянский парк высажен на месте нескольких оврагов, в нем есть клены, ясени, березы, тополя, вязы... Еще в таких парках очень ценились водоемы — вот и в яснополянском парке есть каскад из трех прудов: Верхнего, Среднего и Нижнего. Нижний пруд называли «Кошачьим», его еще можно узнать по красивым березовым мости­кам. Ограждений в пейзажных парках не ставили, но иногда делали незамет­ные изгороди, проложенные по дну оврага. По-французски они назывались ha-ha, а в русском языке получили имя «ах-ах» или «аха» — из-за эффекта неожиданности. Яблоневые сады в Ясной Поляне тоже заложил Николай Волконский — при нем посадили 849 яблонь 34 сортов. Его дочь Мария и ее муж Николай Толстой продолжили традицию уже в начале XIX столетия. Став полноправным наследником Ясной Поляны в 1847 году, Лев Толстой значительно расширил территорию садов. За свою жизнь писатель посадил 7800 деревьев, увеличив площадь садов до 40 гектаров. Ясная Поляна – совершенно особое место, и не только потому, что здесь жил Толстой. Сама по себе энергетика этого места уникальна. Ясная Поляна с ее лесами, лугами и протекающей по ним рекой — заповедный уголок живой природы. На территории заповедника обитают 92 вида птиц и 30 видов животных. Длинные тени деревьев, позолоченных осенним солнцем, пестрые краски листьев, мягкие изгибы линий пейзажей... А что еще нужно для душевной прогулки с друзьями?

Тульская обл., Щёкинский р-н, д. Ясная Поляна.

Тел. +7 (48751) 7-61-25.