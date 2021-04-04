Певица Линда в Туле: «Даже смешно, какой я была раньше»

С Линдой беседовала Анна Чекмазова.

3 апреля в Туле состоялся концерт Линды. Популярная певица вместе с командой музыкантов выступила на сцене Concert Hall. Перед выступлением Линда ответила на вопросы корреспондента Myslo.

— Линда или Светлана? Как Вас называют в жизни?

– Линда. С детства так называют (настоящее имя певицы — Светлана. Родные называли Лейбла или просто Лина, что позже превратилось в псевдоним Линда. – Прим. ред.).

— Волнуетесь перед концертом? Или уже после стольких лет выступлений нет?

– Конечно переживаю. Но это не волнение, а больше чувство ответственности.

— Есть какие-то специальные ритуалы, которые помогают настроиться, расслабиться перед выступлением?

– Мне помогают любовь и вера в то, что я делаю.

— В Вашей музыке сейчас прослеживаются фольклорные, шаманские мотивы. Чем это навеяно?

– Моими предпочтениями, тем, как я чувствую. Больше ничем.

— Вы были в Якутии. А это повлияло на творчество?

– Не мой приезд в Якутию повлиял на творчество, а любовь к определенным инструментам и голосам, моя любовь к природе. А Якутия очень близка к этому, к миру без человеческих страстей. Там не так, как в городе, где шумно, всё сверхбыстро. Все в своем коконе живут, не обращая внимание ни на что вокруг.

Там больше леса, больше воздуха, кислорода. Я сейчас имею в виду не только в физическом смысле. Для меня лес в данном контексте — это тишина, глубина, понимание и ощущение себя. Можно найти себя не сразу, но постепенно прочувствовать, кто ты есть на самом деле.

— А Вы занимаетесь медитацией?

– Занимаюсь. Я не практикую что-то конкретное. Просто ловлю внутреннюю тишину, собираю себя. Ведь мы все растрачиваемся, живем навязанными ритмами, нам бывает сложно остановиться. А если останавливаемся, начинается внутренняя борьба. Чтобы все эти моменты отпустить и выдохнуть, мне и нужна медитация. Так я успокаиваю свою нервную систему.

— Вы очень эмоциональная? У Вас сложный характер?

– Да, я эмоциональная. Но и в то же время… В общем, я разная. Вода же тоже бывает разная: где-то она штормит, а где-то зеркальная, прозрачная. Насчет своего характера не могу сказать, это нужно узнавать у других. Но в любом случае я в гармонии с собой, и мне хорошо.

— Как Вы к этому пришли?

– Я сейчас, конечно, высокопарно выразилась (улыбается). На самом деле не всё так легко. Быть в гармонии с собой — это большой труд. Непросто не подстраиваться под какие-то рамки, которые навязывают мир, общественность, реклама, медиа. С самого детства мы получаем указания от родных, потом от знакомых. У нас всё время есть программа: вот так делать можно, вот так — нельзя. Таким образом выстраивается жизненная картина, у каждого своя.

Чтобы найти себя, нужна работа над собой, умение дистанцироваться. Влияние окружения всё равно, конечно, будет — мы же живем в социуме. Но когда ты проводишь эту работу, получается абстрагироваться от чужого. Всё в наших руках, нужно просто понять, для чего это нужно. Когда ты начинаешь осознавать и жить нехаотично, то такое умение приходит.

— Что, помимо прогулок по лесу, тишины и медитации, Вас вдохновляет?

– Меня может всё вдохновлять – люди, которые сами вдохновлены, которые на позитиве... Мне сложно там, где уныние или низкий уровень частот. Я из таких мест бегу сломя голову и никогда туда не возвращаюсь. Притягиваюсь и притягиваю к себе то, что дает мотивацию, стремление к движению.

— Из этого у меня возник вопрос: Вы общительный человек, социальный или на дистанции людей держите?

– Я прошла долгий путь, чтобы стать нормальным, общительным человеком. Всякие повороты судьбы случались, после которых было сложно впустить кого-то к себе. Но я закалилась, жизнь много чему научила. Поэтому сейчас для меня даже смешно, какой я была раньше. То, как я расту сейчас, и мое нынешнее состояние намного больше мне нравятся.

— Часто ли Вас останавливают на улице? Надоедают вниманием? Или из-за частой смены образа не узнают?

– Да мне кажется, я не часто меняю образ. Но меня редко узнают. Наверное, потому что на сцене я транслирую совсем другие эмоции, другую энергетику. А в повседневности мне спокойно живется. Иногда говорят: «Вы так мне кого-то напоминаете». Я отвечаю: «Да, наверное, раньше виделись просто» (смеется).

— Вы выступаете уже 25 лет. Осознаете, как это много?

– Да, страшно подумать. 25 лет назад мне казалось, что будущее закончится раньше 2021 года. По крайней мере, в кино так и было.

— Я нескольким своим знакомым сказала, что буду брать интервью у Линды. Один ответил, что только вчера скачал себе Вашу музыку. Другой — что под Вашу песню у него был первый «медляк». Третий — что делал номер на выпускном под «Я ворона» и т. д. А у Вас обратной связи еще больше. Что чувствуете, когда понимаете свое влияние на такое количество людей?

– Главное, чтобы музыка позитивно влияла, — это хорошо. Мне очень приятно осознавать, что благодаря творчеству я узнала людей, которые потом стали для меня близкими. Также есть те, которые встретились на моих концертах, нашли друг друга. У них уже семьи, дети. Это очень здорово! Ощущаешь, что живешь не зря — кого-то делаешь счастливее.

— Можете выделить песню из своего творчества, которую больше остальных ассоциируете с собой, которая максимально отражает Вас?

– Нет. Абсолютно нет. Я думаю, это впереди.

— Почему? Что Вы имеете в виду?

– Мне кажется, это должна быть какая-то финальная песня, когда я буду готова к другому этапу, без музыки. Когда здесь я уже всё скажу. И тогда можно создать трек, где я полностью вся: от рождения до сегодняшней точки. Мне кажется, я очень на это надеюсь, это всё еще впереди.

из досье myslo

Линда — российская певица, исполняющая музыку в электронном и этническом стилях, поэт, художница. Чаще всего Линду относят к жанру трип-рок.

Настоящее имя — Светлана Львовна Гейман.

Родилась 29 апреля 1977 года в Казахстане, в городе Кентау, Чимкентская область.

Образование: Государственное музыкальное училище имени Гнесиных, вокальное отделение (педагог — Владимир Хачатуров).

Начало карьеры и запись первых песен — 1993 год.

Студийные альбомы:

«Песни тибетских лам» 1994

«Ворона» 1996

«Плацента» 1999

«Зрение» 2001

«Атака» 2004

«АлеАда» 2006

«Sкор-Пионы» 2008

«Лай @!» 2013

«Карандаши и спички» 2015

«ДНК мира» 2020

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