Певица Линда в Туле: «Даже смешно, какой я была раньше»
Эксклюзивное интервью певицы для портала Myslo.
3 апреля в Туле состоялся концерт Линды. Популярная певица вместе с командой музыкантов выступила на сцене Concert Hall. Перед выступлением Линда ответила на вопросы корреспондента Myslo.
— Линда или Светлана? Как Вас называют в жизни?
– Линда. С детства так называют (настоящее имя певицы — Светлана. Родные называли Лейбла или просто Лина, что позже превратилось в псевдоним Линда. – Прим. ред.).
— Волнуетесь перед концертом? Или уже после стольких лет выступлений нет?
– Конечно переживаю. Но это не волнение, а больше чувство ответственности.
— Есть какие-то специальные ритуалы, которые помогают настроиться, расслабиться перед выступлением?
– Мне помогают любовь и вера в то, что я делаю.
— В Вашей музыке сейчас прослеживаются фольклорные, шаманские мотивы. Чем это навеяно?
– Моими предпочтениями, тем, как я чувствую. Больше ничем.
— Вы были в Якутии. А это повлияло на творчество?
– Не мой приезд в Якутию повлиял на творчество, а любовь к определенным инструментам и голосам, моя любовь к природе. А Якутия очень близка к этому, к миру без человеческих страстей. Там не так, как в городе, где шумно, всё сверхбыстро. Все в своем коконе живут, не обращая внимание ни на что вокруг.
Там больше леса, больше воздуха, кислорода. Я сейчас имею в виду не только в физическом смысле. Для меня лес в данном контексте — это тишина, глубина, понимание и ощущение себя. Можно найти себя не сразу, но постепенно прочувствовать, кто ты есть на самом деле.
— А Вы занимаетесь медитацией?
– Занимаюсь. Я не практикую что-то конкретное. Просто ловлю внутреннюю тишину, собираю себя. Ведь мы все растрачиваемся, живем навязанными ритмами, нам бывает сложно остановиться. А если останавливаемся, начинается внутренняя борьба. Чтобы все эти моменты отпустить и выдохнуть, мне и нужна медитация. Так я успокаиваю свою нервную систему.
— Вы очень эмоциональная? У Вас сложный характер?
– Да, я эмоциональная. Но и в то же время… В общем, я разная. Вода же тоже бывает разная: где-то она штормит, а где-то зеркальная, прозрачная. Насчет своего характера не могу сказать, это нужно узнавать у других. Но в любом случае я в гармонии с собой, и мне хорошо.
— Как Вы к этому пришли?
– Я сейчас, конечно, высокопарно выразилась (улыбается). На самом деле не всё так легко. Быть в гармонии с собой — это большой труд. Непросто не подстраиваться под какие-то рамки, которые навязывают мир, общественность, реклама, медиа. С самого детства мы получаем указания от родных, потом от знакомых. У нас всё время есть программа: вот так делать можно, вот так — нельзя. Таким образом выстраивается жизненная картина, у каждого своя.
Чтобы найти себя, нужна работа над собой, умение дистанцироваться. Влияние окружения всё равно, конечно, будет — мы же живем в социуме. Но когда ты проводишь эту работу, получается абстрагироваться от чужого. Всё в наших руках, нужно просто понять, для чего это нужно. Когда ты начинаешь осознавать и жить нехаотично, то такое умение приходит.
— Что, помимо прогулок по лесу, тишины и медитации, Вас вдохновляет?
– Меня может всё вдохновлять – люди, которые сами вдохновлены, которые на позитиве... Мне сложно там, где уныние или низкий уровень частот. Я из таких мест бегу сломя голову и никогда туда не возвращаюсь. Притягиваюсь и притягиваю к себе то, что дает мотивацию, стремление к движению.
— Из этого у меня возник вопрос: Вы общительный человек, социальный или на дистанции людей держите?
– Я прошла долгий путь, чтобы стать нормальным, общительным человеком. Всякие повороты судьбы случались, после которых было сложно впустить кого-то к себе. Но я закалилась, жизнь много чему научила. Поэтому сейчас для меня даже смешно, какой я была раньше. То, как я расту сейчас, и мое нынешнее состояние намного больше мне нравятся.
— Часто ли Вас останавливают на улице? Надоедают вниманием? Или из-за частой смены образа не узнают?
– Да мне кажется, я не часто меняю образ. Но меня редко узнают. Наверное, потому что на сцене я транслирую совсем другие эмоции, другую энергетику. А в повседневности мне спокойно живется. Иногда говорят: «Вы так мне кого-то напоминаете». Я отвечаю: «Да, наверное, раньше виделись просто» (смеется).
— Вы выступаете уже 25 лет. Осознаете, как это много?
– Да, страшно подумать. 25 лет назад мне казалось, что будущее закончится раньше 2021 года. По крайней мере, в кино так и было.
— Я нескольким своим знакомым сказала, что буду брать интервью у Линды. Один ответил, что только вчера скачал себе Вашу музыку. Другой — что под Вашу песню у него был первый «медляк». Третий — что делал номер на выпускном под «Я ворона»
– Главное, чтобы музыка позитивно влияла, — это хорошо. Мне очень приятно осознавать, что благодаря творчеству я узнала людей, которые потом стали для меня близкими. Также есть те, которые встретились на моих концертах, нашли друг друга. У них уже семьи, дети. Это очень здорово! Ощущаешь, что живешь не зря — кого-то делаешь счастливее.
— Можете выделить песню из своего творчества, которую больше остальных ассоциируете с собой, которая максимально отражает Вас?
– Нет. Абсолютно нет. Я думаю, это впереди.
— Почему? Что Вы имеете в виду?
– Мне кажется, это должна быть какая-то финальная песня, когда я буду готова к другому этапу, без музыки. Когда здесь я уже всё скажу. И тогда можно создать трек, где я полностью вся: от рождения до сегодняшней точки. Мне кажется, я очень на это надеюсь, это всё еще впереди.
Линда — российская певица, исполняющая музыку в электронном и этническом стилях, поэт, художница. Чаще всего Линду относят к жанру трип-рок.
Настоящее имя — Светлана Львовна Гейман.
Родилась 29 апреля 1977 года в Казахстане, в городе Кентау, Чимкентская область.
Образование: Государственное музыкальное училище имени Гнесиных, вокальное отделение (педагог — Владимир Хачатуров).
Начало карьеры и запись первых песен — 1993 год.
Студийные альбомы:
- «Песни тибетских лам» 1994
- «Ворона» 1996
- «Плацента» 1999
- «Зрение» 2001
- «Атака» 2004
- «АлеАда» 2006
- «Sкор-Пионы» 2008
- «Лай @!» 2013
- «Карандаши и спички» 2015
- «ДНК мира» 2020
Синглы:
- I'm Crow (Promo-CD) 1999
- «Белое на белом (Promo-CD)» 1999
- «Цепи и кольца» 2003
- «Агония» 2004
- «Беги» 2004
- «Я украду» 2006
- «Любовь в конверте» 2007
- «Мечена я» 2006
- «Толкай на любовь» 2006
- «Чёрно-снежная» 2008
- «Sкор-пионы» (Promo-CD 4 track) 2008
- «Они так»
- «Лай, собака!» 2013
- «Идеальная погода, чтобы идти к черту» 2015
- «Камера пыток» 2016
- «Новые люди» (feat.COMA SOUL) 2017
- «Оспа» 2017
- «Психи» 2017
- «Ойкумена» 2018
- «Трещины» 2019
- «Положи меня рядом» 2019
- «Ты нравишься мне» 2020
- «Катацумури» (feat. Noize MC) 2020.