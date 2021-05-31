Обновляем дачу и загородный дом: компании, которые помогут реализовать ваши задумки

Новый дачный сезон уже открыт. Как привести в порядок загородные дома и участки? Кто поможет сделать ремонт? Вся информация – в обзоре Myslo.

Какое место на даче самое любимое? Конечно, веранда или терраса. Здесь можно уютно расположиться с интересной книжкой или устроить встречу с близкими людьми. Всё это – в хорошую солнечную погоду. А если дождь, ветер или надоедливые насекомые? Решение есть! Мягкие окна помогут наслаждаться посиделками на террасе или в беседке без ограничений. К тому же это бюджетный и удобный вариант консервации дачных строений на зиму.

Компания «Практика» осуществляет полный спектр работ по производству мягких окон и других изделий из ПВХ для обустройства дверных и оконных проемов беседок, веранд, террас, лоджий, шатров, летних кафе и любых других построек.

Продукция компания изготавливается на профессиональном оборудовании и соответствует высоким стандартам качества. Собственный производственный цех в Туле с современным и надежным оборудованием фирм LEISTER (Швейцария), Juki (Япония), Zemat (Польша) позволяет создавать мягкие окна, которые при правильном уходе прослужат 15-20 лет.

Помимо этого собственное производство позволяет сдерживать доступные цены.

Как сделать заказ? Приезжать в офис необязательно, замерщик приедет к вам сам. Привезет все образцы, сделает замеры, проконсультирует по материалам и фурнитуре. Заключить договор можно сразу.

Как только окна изготовят (на это уходит не более 14 дней после оплаты), сотрудники компании доставят ваш заказ по адресу монтажа. Материалы не пострадают при перевозке, а изделие будет установлено качественно и быстро.

Заказ можно сделать по телефону — менеджеры принимают звонки с 9.00 до 20.00 каждый день.

Действует акция «Родные люди»: скидка 10% при заключении двух договоров сразу или при заключении договора по рекомендации заказчиков компании «Практика».

Где используются мягкие окна? Их устанавливают в загородных домах, в уличных летних кафе и ресторанах.

В чем преимущества такой продукции?

Защита от внешних воздействий. ПВХ защищает внутреннее пространство террас, беседок и веранд от уличной грязи, пыли, сильного ветра и осадков. К тому же приятное времяпрепровождение в помещении, «застекленном» подобным образом, не испортят даже мошкара и надоедливые комары. Практичность. ПВХ отличается своей прочностью и гибкостью, такие окна невозможно разбить. Длительный срок эксплуатации. При правильной эксплуатации и регулярном уходе срок службы мягких окон может достигать 15-20 лет. Экономичность. Мягкие окна – это вариант, не требующий особых временных и финансовых затрат. Цены на них в 2-3 раза ниже обычного остекления. Вариативность. По желанию заказчика мягкие окна могут быть не только прозрачными, но и с тонировкой, которая позволит скрыть внутренние помещения от посторонних глаз.

За мягкими окнами нужен специальный уход. Публикуем памятку:

За мягкими окнами — в компанию «Практика»!

Тула, ул. Перекопская, 1-а, офис 168.

Телефоны: 38-47-44, 8 (903) 840-47-44.