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Обновляем дачу и загородный дом: компании, которые помогут реализовать ваши задумки
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Обновляем дачу и загородный дом: компании, которые помогут реализовать ваши задумки

Новый дачный сезон уже открыт. Как привести в порядок загородные дома и участки? Кто поможет сделать ремонт? Вся информация – в обзоре Myslo.

Мягкие окна и ПВХ «Практика»

Строительный гипермаркет «Леруа Мерлен»

Эконом-сервис, торгово-монтажная компания

 

«Практика», мягкие окна и ПВХ

Какое место на даче самое любимое? Конечно, веранда или терраса. Здесь можно уютно расположиться с интересной книжкой или устроить встречу с близкими людьми. Всё это – в хорошую солнечную погоду. А если дождь, ветер или надоедливые насекомые? Решение есть! Мягкие окна помогут наслаждаться посиделками на террасе или в беседке без ограничений. К тому же это бюджетный и удобный вариант консервации дачных строений на зиму.

Компания «Практика» осуществляет полный спектр работ по производству мягких окон и других изделий из ПВХ для обустройства дверных и оконных проемов беседок, веранд, террас, лоджий, шатров, летних кафе и любых других построек.

Продукция компания изготавливается на профессиональном оборудовании и соответствует высоким стандартам качества. Собственный производственный цех в Туле с современным и надежным оборудованием фирм LEISTER (Швейцария), Juki (Япония), Zemat (Польша) позволяет создавать мягкие окна, которые при правильном уходе прослужат 15-20 лет.

Помимо этого собственное производство позволяет сдерживать доступные цены.

Как сделать заказ? Приезжать в офис необязательно, замерщик приедет к вам сам. Привезет все образцы, сделает замеры, проконсультирует по материалам и фурнитуре. Заключить договор можно сразу.

Как только окна изготовят (на это уходит не более 14 дней после оплаты), сотрудники компании доставят ваш заказ по адресу монтажа. Материалы не пострадают при перевозке, а изделие будет установлено качественно и быстро.

Заказ можно сделать по телефону — менеджеры принимают звонки с 9.00 до 20.00 каждый день.

Действует акция «Родные люди»: скидка 10% при заключении двух договоров сразу или при заключении договора по рекомендации заказчиков компании «Практика».

 

Где используются мягкие окна? Их устанавливают в загородных домах, в уличных летних кафе и ресторанах.

В чем преимущества такой продукции?

  1. Защита от внешних воздействий. ПВХ защищает внутреннее пространство террас, беседок и веранд от уличной грязи, пыли, сильного ветра и осадков. К тому же приятное времяпрепровождение в помещении, «застекленном» подобным образом, не испортят даже мошкара и надоедливые комары.
  2. Практичность. ПВХ отличается своей прочностью и гибкостью, такие окна невозможно разбить.
  3. Длительный срок эксплуатации. При правильной эксплуатации и регулярном уходе срок службы мягких окон может достигать 15-20 лет.
  4. Экономичность. Мягкие окна – это вариант, не требующий особых временных и финансовых затрат. Цены на них в 2-3 раза ниже обычного остекления.
  5. Вариативность. По желанию заказчика мягкие окна могут быть не только прозрачными, но и с тонировкой, которая позволит скрыть внутренние помещения от посторонних глаз.

За мягкими окнами нужен специальный уход. Публикуем памятку:

За мягкими окнами — в компанию «Практика»!

 
Тула, ул. Перекопская, 1-а, офис 168.
Телефоны: 38-47-44, 8 (903) 840-47-44.
 

Строительный гипермаркет «Леруа Мерлен»

В начале июня начинается активный сезон покоса травы. В «Леруа Мерлен» большой ассортимент приспособлений для борьбы с лишней растительностью.

Газонокосилки подойдут тем, кому нужно подровнять газон или окосить участок с ровной местностью. С сорной травой, например с лопухами, газонокосилки справляются не очень хорошо, поэтому при выборе инструмента сначала оцените свой участок.

Газонокосилки бывают электрическими и бензиновыми. Они отличаются мощностью и размерами ножа. Электрические, как правило, менее мощные, но более легкие. Они подойдут для небольших участков.

Бензиновые газонокосилки мощные, но тяжелые. Они могут работать дольше и будут удобны для большой территории. Для удобства многие из них снабжены функцией самохода.

Вторая категория инструментов для покоса травы – триммеры. Этот инструмент справится с травой даже на участке с большим количеством кочек. Электрические триммеры еще называют электрокосами. Они позволят ухаживать за большими участками, таким инструментом за один раз можно обработать территорию до 10 соток.

В электрокосах может быть установлен нож или леска. Леска – это расходный материал, поэтому ножи считаются более бюджетным вариантом. Но леска позволяет подходить к зданиям и кустарникам очень близко и будет удобна тем, у кого на участке сложный ландшафт. 

Бензиновые триммеры подходят для больших площадок и легко справляются с любой сорной травой и даже кустарниками.

Если пока не определились с выбором, приходите в «Леруа Мерлен», грамотные продавцы-консультанты помогут вам подобрать модель, которая идеально подойдет для вашего участка, будет максимально эффективной и не доставит хлопот.

Также гипермаркет «Леруа Мерлен» приготовил для вас огромную коллекцию дачной мебели: от универсальной пластиковой, которая не боится дождя и ультрафиолета, до деревянной – из хвои, акации и даже эвкалипта.

Много сезонов очень популярной остается мебель из искусственного ротанга. По своим практическим характеристикам она не уступает пластиковой мебели, устойчива к климатическим условиям, но выглядит очень солидно. 

Помимо этого в садовом центре «Леруа Мерлен» представлена металлическая мебель – от табуретов до барных стульев и столов.

Также в «Леруа Мерлен» представлены специальные садовые конструкции. Они не только помогут сохранить мебель, но и уберегут вас от палящего солнца, легкого дождя и назойливых насекомых.

Садовые качели – любимое место отдыха детей и взрослых. В садовом центре представлен большой выбор моделей – совсем легких двухместных с минимумом аксессуаров до трех- и даже четырехместных премиум-сегмента с функцией раскладывания.

Также в наличии подвесные кресла, в которых можно проводить время с книгой или просто любоваться природой. Одноместные, двухместные, на подставке или подвесе, но все одинаково уютные. 

Подушки для садовой мебели сделаны из специальных материалов, которые отлично сохнут, не гниют от влаги и долго сохраняют презентабельный внешний вид. 

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Тула, ул. Аркадия Шипунова, 5.

Телефон (4872) 25-27-88.

leroymerlin.ru

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Эконом-сервис, торгово-монтажная компания

При выборе новых окон каждый хочет, чтобы они надежно служили не один десяток лет, не теряя при этом всех своих эксплуатационных характеристик, защищая и оберегая помещение от холода и сырости. Компания «Эконом-сервис» предлагает надежные и качественные металлопластиковые окна от всемирно известного производителя с проверенной репутацией — Rehau.

Монтажники компании быстро и аккуратно проведут демонтаж старых конструкций и установят новые, а также приедут по вашему вызову в течение всего гарантийного срока, если возникнут неполадки.

Вы сможете обратиться в эту компанию и в дальнейшем, для периодической настройки фурнитуры, замены резиновых уплотнителей и других необходимых работ по обслуживанию.

В «Эконом-сервис» можно заказать как окна обычной формы, так и застеклить оконные проемы нестандартной конфигурации и установить окна с нестандартной конструкцией открывания.

Воплощайте в жизнь самые смелые дизайнерские решения в доме и квартире!

Выбирайте классические бюджетные варианты или закажите металлопластиковые окна с улучшенными шумоизоляционными или теплоизоляционными характеристиками, с защитой от взлома.

«Эконом-сервис» предложит вам на выбор обычные лаконичные и универсальные белые пластиковые окна или окна с цветными ламинированными рамами и с самым разнообразным декором.

 
Долговечные и прочные подоконники – еще одна важная часть окна. «Эконом-сервис» предлагает подоконники от проверенных производителей DANKE и Crystallit. Они изготовлены на ПВХ-основе и покрыты специальным глянцевым ламинатом или многослойной ультрасовременной пленкой из акриловых смол производства Германии различных расцветок, имитирующих мрамор или дерево.
 

Эти подоконники обладают повышенной прочностью за счет уникальных внутренних ребер жесткости, а также устойчивостью к нагрузкам, царапинам и влаге. Вы сможете легко чистить их идеальную глянцевую поверхность без применения специальных средств.

 

Компания «Эконом-сервис» предлагает современную европейскую разработку для защиты от надоедливых насекомых и пыли – вставные москитные сетки Plisse.

Преимущества вставной сетки Plisse:

  • Легко снимается и ставится: монтаж производится максимально быстро.
  • Для установки не требуется сверление дополнительных отверстий в оконном профиле.
  • Единственная москитная сетка, которая действительно гипоаллергенна, т. е. плотно прилегает к раме, не оставляя зазоров.
  • Плотное и надежное крепление обеспечивает устойчивость к внешним воздействиям: ветру, дождю.
  • Очень прочная и долговечная.
  • Неприхотлива в уходе.
  • Выглядит изящно и эстетично.

Вся продукция «Эконом-сервис» сертифицирована ведущими европейскими институтами, имеет гигиенические, пожарные сертификаты, сертификаты ISO и RAL.

Компания «Эконом-сервис»
предлагает установку окон
в рассрочку до 10 месяцев.
Первоначальный взнос – 30%!

 

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Тула, ул. Мосина, 29, 2-й этаж, пав. 219 (ТЦ «Мастер»).
Тел.: 8 (4872) 702-902, 8 (920) 741-05-44.

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Автор: Оксана Грудинина
31 мая, в 09:40 0
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