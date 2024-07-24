Где научиться водить машину и выиграть полезный гаджет?

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Автошкола «Корс» открывает свои двери для первых слушателей и дарит ценные призы выпускникам!

Если вы хотите получить водительское удостоверение и научиться уверенно водить машину, то автошкола «Корс» — это то, что вам нужно! Здесь предлагают обучение на категории B, A и A1. Занятия проходят на новых безопасных автомобилях с механической и автоматической коробкой передач.

Профессиональные инструкторы и преподаватели автошколы, которые обладают большим опытом и знаниями в области вождения, с радостью передадут эти знания вам. Теоретические занятия проводятся в комфортных классах, оборудованных новой техникой.

Автошкола имеет новый автодром площадью более 7300 квадратных метров, где вы сможете практиковаться в вождении. Кроме того, здесь есть зона ожидания, где можно отдохнуть и набраться сил перед практическим занятием.

Кабинеты оснащены современными техническими средствами для обучения, оборудован симуляционный класс — вы будете чувствовать себя уверенно задолго до выезда в город!

Гибкий график занятий позволит получить заветное водительское удостоверение даже в условиях большой загруженности, что особенно важно для тех, кто ценит свое время.

Полная стоимость обучения без скрытых платежей составит 50 000 руб., включая теоретический и практический блоки. Также доступна оплата в рассрочку до трех месяцев без участия банков: после внесения первоначального взноса остаток суммы за обучение делится на три равных платежа с шагом в один месяц**.

Но это еще не всё!

Среди выпускников школы будет разыгрываться полезный гаджет.

Не упустите свой шанс стать уверенным водителем и выиграть ценный приз!

Тула, ул. Рязанская, 7-в.

Тел. +7 (4872) 90-03-98.

avtoshkola-kors.ru

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* Розыгрыш проводится среди первых 100 выпускников автошколы, успешно сдавших экзамены в ГИБДД. Информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам мероприятия, сроках, месте и порядке их получения — на сайте https://avtoshkola-kors.ru/ и по тел.

** Рассрочка предоставляется ООО «АВТОШКОЛА КОРС».

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