Дрозды-рябинники прибыли в Тулу: о вечно голодных бандитах и правильной парковке

Автор Алексей Горохов.

Возможно, вы замечали, что в городе появилась большая стая птиц, которые поедают рябину. Это дрозды-рябинники. Летом эти птицы живут в лесах, а зимой собираются в крупные стаи и кочуют по области в поисках еды. Они питаются ягодами рябины.

Обычно в этих стаях бывают и свиристели, но сейчас я не видел ни одного свиристеля.



Так выглядит свиристель.

Дрозды — скорее полезные птицы, они поедают гусениц и жуков. Но сейчас под рябинами свой автотранспорт лучше не ставить — дрозды могут всю машину уделать. Птичий помет – штука агрессивная, он разрушает лакокрасочное покрытие, поэтому если заметите на машине птичий помет, лучше не тянуть с автомойкой.

О дроздах пишут, что они живут стайкой и в случае опасности обливают противника пометом. Помет склеивает оперение птиц-недругов, и они теряют способность летать. Людей ждет такой же обстрел, если они попытаются помешать стае.