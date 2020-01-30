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Дрозды-рябинники прибыли в Тулу: о вечно голодных бандитах и правильной парковке
Автор Алексей Горохов.

Дрозды-рябинники прибыли в Тулу: о вечно голодных бандитах и правильной парковке

Тульский фотограф Алексей Горохов поделился с Myslo своими наблюдениями за стайками этих замечательных ярких птиц.

Возможно, вы замечали, что в городе появилась большая стая птиц, которые поедают рябину. Это дрозды-рябинники. Летом эти птицы живут в лесах, а зимой собираются в крупные стаи и кочуют по области в поисках еды. Они питаются ягодами рябины.

Обычно в этих стаях бывают и свиристели, но сейчас я не видел ни одного свиристеля.


Так выглядит свиристель.

Дрозды — скорее полезные птицы, они поедают гусениц и жуков. Но сейчас под рябинами свой автотранспорт лучше не ставить — дрозды могут всю машину уделать. Птичий помет – штука агрессивная, он разрушает лакокрасочное покрытие, поэтому если заметите на машине птичий помет, лучше не тянуть с автомойкой.

О дроздах пишут, что они живут стайкой и в случае опасности обливают противника пометом. Помет склеивает оперение птиц-недругов, и они теряют способность летать. Людей ждет такой же обстрел, если они попытаются помешать стае.

 

Галерея
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Дрозды-рябинники в Туле, Фото: 3
Дрозды-рябинники в Туле, Фото: 4
Дрозды-рябинники в Туле, Фото: 5
Дрозды-рябинники в Туле, Фото: 6
Дрозды-рябинники в Туле, Фото: 7
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Дрозды-рябинники в Туле, Фото: 11
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Дрозды-рябинники в Туле, Фото: 13
Дрозды-рябинники в Туле, Фото: 14
Дрозды-рябинники в Туле, Фото: 15
Дрозды-рябинники в Туле, Фото: 16
Дрозды-рябинники в Туле, Фото: 17
Дрозды-рябинники в Туле, Фото: 18
Дрозды-рябинники в Туле, Фото: 19
Дрозды-рябинники в Туле, Фото: 20
Дрозды-рябинники в Туле, Фото: 21
Дрозды-рябинники в Туле, Фото: 22
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Дрозды-рябинники в Туле, Фото: 24
Дрозды-рябинники в Туле, Фото: 25
Дрозды-рябинники в Туле, Фото: 26
Дрозды-рябинники в Туле, Фото: 27
Дрозды-рябинники в Туле, Фото: 28
Дрозды-рябинники в Туле, Фото: 29
Дрозды-рябинники в Туле, Фото: 30
Дрозды-рябинники в Туле, Фото: 31
Дрозды-рябинники в Туле, Фото: 32
Дрозды-рябинники в Туле, Фото: 33
Дрозды-рябинники в Туле, Фото: 34
Дрозды-рябинники в Туле, Фото: 35
Дрозды-рябинники в Туле, Фото: 36
Дрозды-рябинники в Туле, Фото: 37
Дрозды-рябинники в Туле, Фото: 38
Дрозды-рябинники в Туле, Фото: 39
Дрозды-рябинники в Туле, Фото: 40
Дрозды-рябинники в Туле, Фото: 41
Дрозды-рябинники в Туле, Фото: 42
Дрозды-рябинники в Туле, Фото: 43
Дрозды-рябинники в Туле, Фото: 44
Дрозды-рябинники в Туле, Фото: 45
Дрозды-рябинники в Туле, Фото: 46
Дрозды-рябинники в Туле, Фото: 47
Дрозды-рябинники в Туле, Фото: 48
Дрозды-рябинники в Туле, Фото: 49
Дрозды-рябинники в Туле, Фото: 50
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Автор: Юлия Королева
вчера, в 13:29 +8
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