Вузы и колледжи Тулы – 2020: вся необходимая информация для поступления
Полезная для абитуриентов информация о вузах и колледжах Тульской области.
Тульский филиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»
Тульский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)»
Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области «Тульский государственный технологический колледж»
ВУЗЫ
В университете есть военный учебный центр.
Для обучения по программе военной подготовки офицеров запаса и по программе военной подготовки сержантов запаса принимаются обучающиеся в университете по очной форме обучения по направлениям подготовки/специальностям, указанным на сайте tsu.tula.ru/structure/mil-kaf
Адрес: 300012, Тула, пр. Ленина, 92
Время работы и телефоны приёмной комиссии: в период приёма документов для поступления в университет: пн. -пт. с 9:00 до 16:00, сб. с 9:00 до 13:00, в остальной период пн.- чт. с 8:30 до 17:30, пт. с 8:30 до 16:30. Телефоны: (4872) 332−332, (4872) 254−631
Заявления принимаются: ул. Фр. Энгельса, д. 155, 5-й учебный корпус ТулГУ
День открытых дверей: 17 мая
Факультеты: институты ТулГУ — институт высокоточных систем им.
В. П. Грязева, институт прикладной математики и компьютерных наук, институт горного дела и строительства, естественнонаучный институт, политехнический институт, институт гуманитарных и социальных наук, институт права и управления, институт педагогики, физической культуры, спорта и туризма, медицинский институт, Интернет-институт, институт международного образования, факультет вечернего и заочного обучения, региональный центр повышения квалификации и переподготовки кадров, факультет довузовской подготовки, Технический колледж им. С. И. Мосина, Тульский региональный центр компетенций в области онлайн-обучения
Уровень подготовки: специалист среднего звена (среднее профессиональное образование), специалитет (высшее образование), бакалавриат, магистратура, аспирантура, ординатура
Форма обучения вуза: очная, очно-заочная, заочная
Подготовительные курсы: есть
Дополнительное профессиональное образование: есть
Второе высшее: получение возможно
Бесплатное обучение: есть (300 бюджетных в Техническом колледже им.
С. И. Мосина ТулГУ, 1257 бюджетных мест в бакалавриате/специалитете (очная форма обучения), 10 бюджетных мест в бакалавриате (заочная форма обучения), 361 бюджетное место в магистратуре, есть бюджетные места в аспирантуре и ординатуре)
Общежитие: предоставляется (12 общежитий, общее количество мест 3332)
Отсрочка от армии: предоставляется
Что нового появится в 2020 году: по сравнению с 2019 годом расширен перечень олимпиад и других конкурсных мероприятий, за которые начисляются дополнительные баллы в рамках индивидуальных достижений (в сумме не более 10).
Тульский филиал РЭУ признает, что в обществе, основанном на знаниях, необходимость обучения в течение всей жизни превращается в реальность, и нацелен: активно внедрять систему многоуровневой и непрерывной подготовки кадров; развиваться как интегрированное образовательное учреждение, реализующее программы различных ступеней, в том числе исследовательские (магистерские), обеспечивающие каждому обучаемому возможность формирования индивидуальной образовательной траектории; осуществлять послевузовское сопровождение своих выпускников (повышение квалификации, профессиональная переподготовка, обучение в магистратуре, аспирантуре и докторантуре), обеспечивающее их карьерный рост.
Преимущества вуза:
- При приёме на обучение по программам бакалавриата учитываются индивидуальные достижения поступающих в количестве до 10 баллов.
- Гибкая система скидок до 40% на обучение на платно-договорной основе.
- Наряду с получением высшего образования на курсах дополнительного профессионального образования, студенты могут освоить программы профессиональной переподготовки, повышения квалификации, семинаров и тренингов с получением дипломов, удостоверений, сертификатов.
- 60-летняя история Тульского филиала ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова» свидетельствует о том, что это динамично развивающееся образовательное учреждение, реализующее программы высшего и послевузовского профессионального образования.
- Для внедрения стратегии многоуровневой системы образования Тульский филиал РЭУ располагает не только высококвалифицированным профессорско-преподавательским составом, среди которого 77% кандидатов наук, доцентов, 18% — докторов наук, профессоров, но и достаточной материально-технической базой, включающей лекционные аудитории, кабинеты иностранных языков и лаборатории компьютерных технологий.
Адрес: Тула, пр. Ленина, 53
Время работы и телефоны приёмной комиссии:
пн.-пт.: с 9.00 до 18.00, сб.: с 10.00 до 14.00.
Заявления принимаются:
Дни открытых дверей:
16.02, 15.03, 19.04, 24.05
по адресу: Тула, пр. Ленина, 53. Начало в 11.00
Направления высшего образования:
Уровень бакалавриата:
Экономика (Финансы и кредит, Мировая экономика);
Менеджмент (Менеджмент организации).
Уровень магистратуры:
Экономика коммерческой организации,
Стратегии и инновации в маркетинге.
Уровень подготовки: бакалавриат, магистратура.
Форма обучения вуза: очная, очно-заочная, заочная.
Подготовительные курсы: да.
Дополнительное профессиональное образование: да.
Второе высшее: да.
Бесплатное обучение: да (бюджетные места).
Отсрочка от армии: да.
Что появится в 2020 году: новые программы дополнительного профессионального образования.
Уже более 15 лет в Туле работает Тульский институт управления и бизнеса имени
Н. Д. Демидова. Это современная образовательная организация с широким спектром экономических и гуманитарных направлений, высококвалифицированными кадрами, современными образовательными технологиями.
Выпускники института востребованы в ведущих компаниях города.
Многие из них сделали блестящую карьеру, занимают руководящие позиции в различных организациях и предприятиях города и области.
Одно из слагаемых высокого качества обучения в вузе — преподавательский состав. В Тульском институте управления и бизнеса им.
Н. Д. Демидова работают прекрасные педагоги — кандидаты и доктора наук, практикующие специалисты, которые являются признанными авторитетами в своих областях деятельности. Они не просто дают теоретические знания, но и делятся практическим опытом. Это, во-первых, делает каждое занятие еще более интересным, а во-вторых, дает студентам возможность получить актуальную информацию о профессии, умения и навыки, которые способствуют успешному началу трудовой деятельности или старту собственного бизнеса.
Наши образовательные программы соответствуют всем современным стандартам и актуальным запросам рынка труда. А, кроме того, мы практикуем персональный подход к каждому студенту и даем возможность сформировать индивидуальную образовательную траекторию, которая позволяет эффективно спланировать и совместить обучение с работой.
Комфортные условия для обучения — один из главных наших принципов. У нас обширная материальная база: современные аудитории с мультимедийной аппаратурой, электронные библиотеки, доступ к профильному программному обеспечению. Для успешной учебы есть все необходимое. Особое внимание в Институте уделяется созданию комфортной доступной среды, что даёт возможность получить качественное образование, в том числе и лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам.
Тульский институт управления и бизнеса им.
Н. Д. Демидова предоставляет льготы до 20% по оплате для широкого спектра поступающих (инвалиды, участники боевых действий, многодетные семьи, а также лица, имеющие дипломы (аттестаты) с отличием и др.), а также даёт возможность получить до 10 дополнительных конкурсных баллов за индивидуальные достижения.
Адрес: Тула, ул. Болдина, 98-б
Время работы и телефоны приёмной комиссии:
Понедельник — четверг с 9:00 до 18:00
Пятница с 9:00 до 17:00
Обеденный перерыв с 12:30 до 13:30
Телефоны приёмной комиссии: +7 (4872)56−32−39, 56−38−82
Заявления принимаются: по очной форме обучения с 15 июня по 17 августа 2020 года, по очно-заочной и заочной формам обучения с 12 мая по 17 августа 2020 года.
Ближайший день открытых дверей: 14 марта в 12.00
Направления высшего образования:
Уровень бакалавриата:
Специальное (дефектологическое) образование;
Государственное и муниципальное управление;
Юриспруденция;
Менеджмент;
Экономика.
Уровень магистратуры:
Психолого-педагогическое образование
Уровень подготовки: бакалавриат, магистратура
Форма обучения вуза: очная, очно-заочная, заочная
Подготовительные курсы: нет
Дополнительное профессиональное образование: да
Второе высшее: да
Бесплатное обучение: обучение в Институте ведется по договорам на оказание платных образовательных услуг. Возможно предоставление бесплатных мест для лучших абитуриентов (обучение таких студентов осуществляется за счет средств образовательной организации). Также есть целый ряд категорий студентов, которым вуз предоставляет льготные условия обучения.
Общежитие: нет
Отсрочка от армии: нет
Что нового появится в 2020 году: новые программы дополнительного профессионального образования. Планируется проведение бесплатных мастер-классов, тренингов, семинаров и открытых лекций на актуальные темы в области экономики, юриспруденции, правового обеспечения деятельности организаций и учреждений всех форм собственности, психологии и педагогики для широкого заинтересованных лиц.
Тульский филиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»
Тульский филиал РАНХиГС, осуществляющий свою деятельность с марта 2004 г., был основан по ходатайству губернатора и администрации Тульской области, Управы города Тулы и органов местного самоуправления, что было вызвано необходимостью создания в Тульской области государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования, специализирующегося на обучении, повышении квалификации и переподготовке кадров для органов власти региона, государственных и муниципальных служащих.
Президентская Академия — ваши инвестиции в успешность!Прохождение практики в органах государственной власти.Рекомендации для лучших выпускников в резерв органов государственной власти и местного самоуправления.
РАНХиГС — национальная школа управления, крупнейший вуз России и Европы, родоначальник бизнес — образования страны, научный консультант власти.
Тульский филиал РАНХиГС одновременно является классическим вузом и полноценной структурой для востребованного в настоящее время непрерывного образования через всю жизнь. Такое сочетание позволяет успешно совмещать трудовую деятельность и объективную необходимость поддерживать высокий профессиональный уровень: углубляя имеющиеся знания, либо получая образование по новому направлению.
Отличительной особенностью обучения в нашем филиале является то, что значительный блок дисциплин ведут действующие государственные и муниципальные служащие.
Также в Тульском филиале РАНХиГС обучающие, получающие образование впервые, имеют возможность взаимодействовать с государственными и муниципальными служащими посредством прохождения практики в государственных органах федерального, регионального уровня, в органах местного самоуправления, тем самым приобретая опыт для своей дальнейшей профессиональной деятельности.
Образовательные программы РАНХиГС ориентируются не на стандартный набор лекций и количество часов занятий, а на овладение обучающимися определенными практическими компетенциями, что позволяет получить уникальные знания и построить в дальнейшем динамичную карьеру.
В структуре филиала создан Центр дополнительного образования «Высшая школа государственного управления», который организует профессиональную переподготовку по программам «Государственное и муниципальное управление» и «Юриспруденция», а также повышение квалификации государственных и муниципальных служащих, работников организаций различных сфер по актуальным темам современного состояния государственного управления и экономики России.
Конкурентное преимущество любого вуза — это успешность и состоятельность выпускников.
Уже много лет выпускники Тульского филиала Президентской академии эффективно трудятся в государственных органах всех уровней, органах местного самоуправления, в организациях различных форм собственности, являются известными политиками и успешными бизнесменами, что подтверждает престижность обучения в Президентской Академии.
В Тульском филиале РАНХиГС работает «Школа молодого управленца».
Приглашаем учащихся выпускных классов на бесплатные занятия.
По окончании обучения выдается сертификат. Телефон для справок:
8 (4872)55−01−98, 8−920−275−78−22
Адрес: Тула, пр. Ленина, 28; Тула, ул. Металлистов, 2-а
Адрес приемной комиссии: Тула, пр. Ленина, 28
Телефон приемной комиссии: 8 (4872)55−01−98, 8−920−275−78−22
пн.-чт.: с 9.00 до 18.00,
пт.: с 9.00 до 17.00,
обед: с 13.00 до 13.48,
суббота: 10.00−14.00 (без обеда),
выходной: воскресенье.
Заявления принимаются:
На очную и очно-заочную формы обучения:
С 19 июня 2020 г по 10 июля 2020г- для поступающих по результатам вступительных испытаний, проводимых филиалом;
С 19 июня 2020 г по 26 июля 2020 г — для поступающих по результатам ЕГЭ.
На заочную форму обучения:
с 19 июня 2020 г по 06 ноября 2020 г — для поступающих по результатам вступительных испытаний, проводимых филиалом;
- с 19 июня 2020 г по 16 ноября 2020 г — для поступающих по результатам ЕГЭ.
Минимальный проходной балл:
• Русский язык — 36
• Математика (профильная) — 27
• Обществознание — 42
Введена гибкая система скидок оплаты за обучение.
Дни открытых дверей: 15 февраля, 14 марта, 25 апреля, 16 мая. Время проведения — 14.00. Адрес: Тула, пр. Ленина, 28 (телефон для справок 8 (4872) 55-01-98).
Уровень подготовки: бакалавриат
Образовательные программы по направлениям подготовки бакалавриата на 2020/2021 учебный год.
Форма обучения вуза: очная, очно-заочная, заочная
Подготовительные курсы: нет
Дополнительное профессиональное образование: в Тульском филиале РАНХиГС работает центр дополнительного образования «Высшая школа государственного управления»
Второе высшее: да
Бесплатное обучение: нет
В Тульском филиале РАНХиГС действует гибкая система скидок по следующим основаниям: высокие результаты вступительных испытаний, высокие результаты успеваемости
и т. д. (в соответствии с положением об основаниях и порядке снижении стоимости платных образовательных услуг для студентов и аспирантов, осваивающих в РАНХиГС основные образовательные программы высшего образования).
Общежитие: нет
Отсрочка от армии: да
Что нового появится в 2020 году: в филиале вводится очно-заочная форма обучения.
Галерея
Тульский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)»
Тульский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)» является одним из крупнейших юридических университетов страны и входит в систему Министерства юстиции Российской Федерации. Тульский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России) ведет подготовку специалистов среднего звена, бакалавров, специалистов и магистров, а также осуществляет образовательную деятельность по программам дополнительного профессионального образования.
Наши выпускники работают в органах государственной власти, правоохранительных структурах, востребованы в частных компаниях и организациях.
С 2019 года ведется набор в юридический колледж Института по специальности «Право и судебное администрирование». Головной вуз осуществляет отбор студентов для обучения в Военном учебном центре Университета, и теперь у студентов нашего Института появилась возможность освоить как гражданскую, так и военную специальность. Граждане, прошедшие обучение в Военном учебном центре, не подлежат призыву на военную службу по окончании учебного заведения.
Регулярно наши преподаватели осуществляют правовое просвещение школьников и их родителей. В 2019 году правовые лекции были прочитаны более чем в 300 общеобразовательных учреждениях.
Третий год подряд мы приглашаем учащихся 7−11 классов общеобразовательных школ принять участие в ежегодной Олимпиаде школьников «В мир права», проводимой Всероссийским государственным университетом юстиции (РПА Минюста России). Победителям и призерам заключительного этапа Олимпиады предоставляются дополнительные баллы за индивидуальные достижения при поступлении во ВГУЮ и его институты (филиалы).
Студенты Института являются победителями, призерами и участниками различных престижных социальных проектов и конкурсов всероссийского и регионального уровня.
В 2019 году Институту вручена Почетная грамота Тульской областной Думы за многолетнюю научно-педагогическую деятельность, заслуги в развитии высшего образования и большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов в области юриспруденции.
Адрес: Тула, пр. Ленина, 104.
Время работы и телефоны приёмной комиссии:
Понедельник-пятница с 8.30 до 17.30
Суббота с 8.30 до 17.00
Тел/факс: 8 (4872) 700−224 (приемная директора);
Тел: 8 (4872) 700−225 (Декан юридического факультета);
Тел: 8 (4872) 700−227 (Отдел учета студентов).
Тел: 8 (4872) 333−010 (Приемная комиссия с 20 июня 2020 г.)
Заявления принимаются:
очная форма (колледж): с 20 июня 2020 года
очная форма:
- с 20 июня по 26 июля по результатам ЕГЭ (в рамках КЦП);
- с 20 июня по 15 июля по результатам вступительных испытаний в университете (в рамках КЦП);
- с 20 июня по 26 августа по результатам ЕГЭ (по договору об оказании платных образовательных услуг);
- с 20 июня по 14 августа по результатам вступительных испытаний в университете (по договору об оказании платных образовательных услуг);
очно-заочная форма:
- с 20 июня по 26 августа по результатам ЕГЭ (по договору об оказании платных образовательных услуг);
- с 20 июня по 14 августа по результатам вступительных испытаний в университете (по договору об оказании платных образовательных услуг).
заочная форма:
- с 20 июня по 23 сентября по результатам ЕГЭ (по договору об оказании платных образовательных услуг);
- с 20 июня по 11 сентября по результатам вступительных испытаний в университете (по договору об оказании платных образовательных услуг).
заочная форма (магистратура):
- с 20 июня по 11 сентября по результатам вступительных испытаний в университете (по договору об оказании платных образовательных услуг).
Дни открытых дверей: 15 февраля, 21 марта, 18 апреля, 16 мая (14.00, 5 этаж, актовый зал)
Факультеты: Юридический факультет
Уровень подготовки: среднее профессиональное образование:
40.02.01 Право и судебное администрирование;
высшее образование:
• бакалавриат:
40.03.01 Юриспруденция;
• специалитет: 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности,
40.05.02 Правоохранительная деятельность;
• магистратура: 40.04.01 Юриспруденция.
Форма обучения вуза: очная, очно-заочная, заочная
Подготовительные курсы: есть
Дополнительное профессиональное образование: есть
Второе высшее: есть
Бесплатное обучение: есть
Общежитие: нет
Отсрочка от армии: есть
Что нового появится в 2020 году: начнется обучение студентов Тульского института (филиала) в Военном учебном центре университета.
Адрес: Тула, ул. Рязанская, 1
Телефон: 8 (4872) 700−353, 700−354
Email: mail@tiei.ru, abitur@tiei.ru
Время работы: пн.-пт.: 08:00−19.00, сб.-вс.: 09.00−17.00.
Документы принимаются:
По программам бакалавриата и магистратуры:
срок начала приема документов — с 1 марта 2020 г.;
срок завершения приема документов, поступающих без вступительных испытаний АКАДЕМИИ — 30 августа 2020 г.;
срок завершения приема документов, поступающих по вступительным испытаниям АКАДЕМИИ 28 августа 2020 г.
При приеме на обучение по заочной форме обучения:
срок начала приема документов — с 1 марта 2020 г.;
срок завершения приема документов, поступающих на обучение в АКАДЕМИЮ с 1 октября 2020 г. — без вступительных испытаний — 25 сентября 2020 г.; для поступающих по вступительным испытаниям — 23 сентября 2020 г.;
срок завершения приема документов, поступающих на обучение в АКАДЕМИИ с 1 февраля следующего календарного года — без вступительных испытаний — 30 января 2021 г.; для поступающих по вступительным испытаниям — 25 января 2021 г.
Направления подготовки: Экономика, Менеджмент, Управление качеством, Психология, Психолого-педагогическое образование, Прикладная информатика, Лингвистика, Юриспруденция, Информационная безопасность.
Уровень подготовки: бакалавриат, магистратура, аспирантура.
Форма обучения вуза: очная, заочная.
Подготовительные курсы: да.
Дополнительное профессиональное образование: да.
Второе высшее: да.
Бесплатное обучение: нет.
Общежитие: нет.
Отсрочка от армии: нет.
КОЛЛЕДЖИ
Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области «Тульский государственный технологический колледж»
ВKонтакте ГПОУ ТО «ТГТК»
Традиционно колледж осуществляет подготовку квалифицированных рабочих и специалистов по автотранспортному, транспортно-логистическому и экономико-правовому направлениям.
К услугам студентов современный комплекс, включающий учебный и производственные корпуса с большим набором мастерских и лабораторий, стадион, учебный полигон с автодромом, актовый, спортивный, компьютерные залы. Доказательством того, что в колледже готовят хороших специалистов, являются успешные выступления обучающихся на конкурсах профессионального мастерства. Всегда гордился колледж и спортивными достижениями.
Производственную практику наши студенты проходят на различных предприятиях города, где оттачивают свое мастерство.
Многие из них, хорошо зарекомендовав себя, получают от руководства этих предприятий предложения о трудоустройстве. Продолжая образование в вузах, наши выпускники работают на руководящих должностях в различных организациях Тульской области.
Адрес: 300036, Тула, 7-й Полюсный проезд, 16.
Телефон: 8 (4872) 39-19-00.
Время работы приёмной комиссии: пн. — пт.: с 9.00 до 16.00
Документы принимаются с 15 июня 2020 года до 15 августа 2020 года. При наличии свободных мест прием документов продлевается до 25 ноября текущего года.
Дни открытых дверей: 29 февраля, 14 марта, 28 марта по адресу: Тула, 7-й Полюсный проезд, 16.
Уровень подготовки: среднее профессиональное образование.
Форма обучения колледжа: очная, на базе основного общего образования
Бесплатное обучение: да.
Общежитие: да.
Отсрочка от армии: да.
Стоимость обучения: бесплатно по всем направлениям подготовки
По специальности «Правоохранительная деятельность» дополнительно набирается одна группа с полным возмещением затрат на обучение, стоимость 45000 рублей в год.
Основные образовательные программы профессионального образования:
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих:
Автомеханик (2 года 10 месяцев).
Машинист крана (крановщик) (2 года 10 месяцев).
Машинист дорожных и строительных машин (2 года 10 месяцев).
Программы подготовки специалистов среднего звена:
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (3 года 10 месяцев).
Техническое обслуживание двигателей, систем и агрегатов автомобилей (3 года 10 месяцев).
Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (3 года 10 месяцев).
Организация перевозок и управление на транспорте (3 года 10 месяцев).
Страховое дело (2 года 10 месяцев).
Правоохранительная деятельность (3 года 6 месяцев).
Частное учреждение профессионального образования «Социально-технологический колледж» было создано в марте 2016 года как самостоятельное юридическое лицо. До этого момента колледж функционировал в составе Частной образовательной организации высшего образования — ассоциации «Тульский университет (ТИЭИ)», являясь его структурным подразделением с 2000 года.
За почти 20-летнюю историю колледж выпустил более 3000 студентов, получивших дипломы государственного образца о среднем профессиональном образовании. 90 процентов из них продолжили образовательную траекторию в Тульском университете (ТИЭИ) по ускоренным программам обучения.
Профильные предметы у студентов колледжа ведут преподаватели Тульского университета (ТИЭИ) — кандидаты наук и профессора.
Это позволяет выпускникам колледжа легче адаптироваться к условиям обучения в вузе.
Адрес: Тула, ул. Рязанская, 1
Телефон: 8 (4872) 700−354
Время работы:
пн. — пт.: с 9.00 до 18.00, сб.-вс.: 09.00−17.00.
Направления: Финансы, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), Операционная деятельность в логистике, Прикладная информатика (по отраслям), Право и организация социального обеспечения, Преподавание в начальных классах, Дошкольное образование, Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем.
Форма обучения колледжа: очная, заочная.
Подготовительные курсы: да.
Бесплатное обучение: нет.
Общежитие: нет.
Отсрочка от армии: да.
Стоимость обучения:
очное — 17 000 руб. за семестр,
заочное — 12 500 руб. за семестр.
ВКонтакте tteu_tula
Тульский техникум Экономики и управления предоставляет льготу до 20% по оплате для широкого спектра поступающих (инвалиды, участники боевых действий, многодетные семьи, имеющие аттестаты с отличием и др.).
В техникуме сформирована достойная материально-техническая база, высокий научный и кадровый потенциал, созданы все условия для подготовки высококвалифицированных специалистов.
По результатам мониторинга качества подготовки кадров по образовательным организациям СПО Тульский техникум Экономики и управления входит в рейтинг ТОП-500 по Российской Федерации и рейтинг ТОП-10 субъекта РФ.
Техникум принимает активное участие в просветительских акциях, являясь региональной площадкой по проведению Всероссийских диктантов.
Адрес: Тула, ул. Болдина, 98-б,
Время работы и телефоны приёмной комиссии:
пн.-чт.: с 09:00 до 18:00,
пт.: с 09:00 до 17:00,
обеденный перерыв с 12:30 до 13:30
тел. 8 (4872) 56-32-39
Заявления принимаются:
На очную форму обучения — с 1 июня по 15 августа 2020 года. При наличии свободных мест прием документов срок продлевается до 25 ноября.
На заочную форму обучения — до 1 декабря.
Дни открытых дверей состоятся:
Уровень подготовки: среднее профессиональное образование
Основные образовательные программы профессионального образования:
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»; «Страховое дело (по отраслям)»; «Финансы»; «Право и организация социального обеспечения»; «Гостиничное дело»; «Туризм»; «Операционная деятельность в логистике».
Форма обучения: очная, заочная.
Бесплатное обучение: нет.
Общежитие: нет.
Отсрочка от армии: да.
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