Вузы и колледжи Тулы – 2020: вся необходимая информация для поступления

Уже более 15 лет в Туле работает Тульский институт управления и бизнеса имени Н. Д. Демидова . Это современная образовательная организация с широким спектром экономических и гуманитарных направлений, высококвалифицированными кадрами, современными образовательными технологиями.

Выпускники института востребованы в ведущих компаниях города.

Многие из них сделали блестящую карьеру, занимают руководящие позиции в различных организациях и предприятиях города и области.

Одно из слагаемых высокого качества обучения в вузе — преподавательский состав. В Тульском институте управления и бизнеса им. Н. Д. Демидова работают прекрасные педагоги — кандидаты и доктора наук, практикующие специалисты, которые являются признанными авторитетами в своих областях деятельности. Они не просто дают теоретические знания, но и делятся практическим опытом. Это, во-первых, делает каждое занятие еще более интересным, а во-вторых, дает студентам возможность получить актуальную информацию о профессии, умения и навыки, которые способствуют успешному началу трудовой деятельности или старту собственного бизнеса.

Наши образовательные программы соответствуют всем современным стандартам и актуальным запросам рынка труда. А, кроме того, мы практикуем персональный подход к каждому студенту и даем возможность сформировать индивидуальную образовательную траекторию, которая позволяет эффективно спланировать и совместить обучение с работой.

Комфортные условия для обучения — один из главных наших принципов. У нас обширная материальная база: современные аудитории с мультимедийной аппаратурой, электронные библиотеки, доступ к профильному программному обеспечению. Для успешной учебы есть все необходимое. Особое внимание в Институте уделяется созданию комфортной доступной среды, что даёт возможность получить качественное образование, в том числе и лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам.

Тульский институт управления и бизнеса им. Н. Д. Демидова предоставляет льготы до 20% по оплате для широкого спектра поступающих (инвалиды, участники боевых действий, многодетные семьи, а также лица, имеющие дипломы (аттестаты) с отличием и др.), а также даёт возможность получить до 10 дополнительных конкурсных баллов за индивидуальные достижения.

Адрес: Тула, ул. Болдина, 98-б

Время работы и телефоны приёмной комиссии:

Понедельник — четверг с 9:00 до 18:00

Пятница с 9:00 до 17:00

Обеденный перерыв с 12:30 до 13:30

Телефоны приёмной комиссии: +7 (4872)56−32−39, 56−38−82

Заявления принимаются: по очной форме обучения с 15 июня по 17 августа 2020 года, по очно-заочной и заочной формам обучения с 12 мая по 17 августа 2020 года.

Ближайший день открытых дверей: 14 марта в 12.00

Направления высшего образования:

Уровень бакалавриата:

Специальное (дефектологическое) образование;

Государственное и муниципальное управление;

Юриспруденция;

Менеджмент;

Экономика.

Уровень магистратуры:

Психолого-педагогическое образование

Уровень подготовки: бакалавриат, магистратура

Форма обучения вуза: очная, очно-заочная, заочная

Подготовительные курсы: нет

Дополнительное профессиональное образование: да

Второе высшее: да

Бесплатное обучение: обучение в Институте ведется по договорам на оказание платных образовательных услуг. Возможно предоставление бесплатных мест для лучших абитуриентов (обучение таких студентов осуществляется за счет средств образовательной организации). Также есть целый ряд категорий студентов, которым вуз предоставляет льготные условия обучения.

Общежитие: нет

Отсрочка от армии: нет

Что нового появится в 2020 году: новые программы дополнительного профессионального образования. Планируется проведение бесплатных мастер-классов, тренингов, семинаров и открытых лекций на актуальные темы в области экономики, юриспруденции, правового обеспечения деятельности организаций и учреждений всех форм собственности, психологии и педагогики для широкого заинтересованных лиц.