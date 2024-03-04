Как одиннадцатиклассник из Тулы стал финалистом олимпиады «Умницы и умники»

Фото Дмитрия Дзюбина

Туляк Иван Журавлёв, учащийся Яснополянского образовательного комплекса, достойно выступил на олимпиаде «Умницы и умники». Мы узнали, как ему удаётся совмещать учёбу, личную жизнь и кто помогает ему в самореализации.

Дать интервью Иван приехал в редакцию и сразу покорил нас — очень воспитанный, обаятельный, симпатичный молодой человек.

— Иван, для тех читателей, кто не знает, расскажите, как устроена олимпиада «Умницы и умники».

— В игре принимают участие школьники со всей России. Даётся основная тема этапа олимпиады. Играют агонисты — игроки на дорожках — и теоретики: они сидят на трибунах и помогают агонистам, если те не могут ответить на вопрос. Таким образом все зарабатывают очки. В четвертьфинале я был агонистом, в полуфинале — уже теоретиком. На региональном этапе должен был встать на дорожку, но мне сказали, что я и так набрал достаточно очков и могу дать возможность другим ребятам хорошо сыграть. В четвертьфинале я выбирал дорожку вторым, хотел взять зелёную и меня переубедили, сказали становиться на красную. На ней у меня не было права на ошибку. На один вопрос я ответил на ¾, мне его засчитали, а на второй — только наполовину. Пришлось вернуться в зал. Но я не расстроился, решил отыграться и получить как можно больше орденов. Так и получилось!

— Чем интересным в последнее время занимаетесь?

— После олимпиады хочется отдохнуть, поэтому занимаюсь делами, отвлечёнными от учёбы: гуляю, веселюсь, играю. Жизнь на учёбе не остановилась!

— Давайте вспомним съёмки телепередачи. Не страшно Вам было перед камерами?

— Я не знал, что региональный этап тоже записывается. Его снимали в педуниверситете. Когда приехал на съёмки, смог себе внушить, что на камеры внимания не надо обращать, да и они хорошо сливались с окружением, были незаметными. А вот когда приехал на съёмки в Москву, в «Останкино»… Камеры над тобой буквально летают, операторы говорят напрямую: «Подожди, сейчас на тебя покрупнее камеру наведём…» Это заставляет поволноваться, особенно когда выступаешь на конкурсе красноречия.

— С кем Вы ездили на съёмки в Москву?

— Принципиально поехал один. Во-первых, не хотел напрягать родственников, чтобы они видели мои переживания. Да и сам хотел, ни на что не отвлекаясь, подготовиться к олимпиаде. Но в перерыве между съёмками понял, что не стоило бы мне оставаться одному. Перерыв длится час, мысли загружают. Поэтому в четвертьфинале я созванивался со своим другом, а в полуфинале — с девушкой.

— Приоткройте завесу тайны телевидения: что интересного происходит за кулисами передачи?

— Например, когда нам настраивают микрофоны, просят что-то сказать в них. Все в основном считают числа, а Юрий Павлович Вяземский (ведущий телепередачи. — Прим. ред.) читает стихи на французском. Он также может поговорить с участниками на иностранном языке, если они его изучают, — поддержать таким образом их стремление к знаниям. Юрий Павлович не всех запоминает по именам, но иногда запоминает по территориальному признаку: «Это вот владимирский, а там тульский сидит». Разговаривает по 2-3 минуты с нами, больше не может: подумают ещё, что кто-то из нас «блатной».

— О чём с Вами разговаривал Юрий Павлович?

— Он очень удивился, что я учусь в школе в Ясной Поляне, на родине Толстого. Про это и поболтали. Он бывал у нас школе несколько лет назад, спрашивал, как обстоят дела сейчас.

— В чём уникальность Вашей школы? Чем она удивительна?

— В первую очередь тем, что она находится на родине Льва Николаевича Толстого. Помимо этого, в школе пять лет назад был открыт Центр поддержки одарённых детей. Уровень знаний учеников нашей школы выше, чем во многих учебных заведениях, потому что у нас преподают профессора из педагогического университета, два доктора наук, кандидаты наук.

Хочу поблагодарить школу за возможности, которые она нам даёт. В некоторых школах знать не знают, что проводятся такие олимпиады.

— Сколько ребят вместе с Вами хотели принять участие в олимпиаде?

— Для участия в региональном этапе писали сочинение человек десять. Но от школы можно было отправить только одного. Поехал я, остальные не сильно расстроились.

— Почему выбрали именно Вас?

— Тема отборочного сочинения была «Если бы я был учителем». Мою работу проверили и сказали, что я ответил на все вопросы очень грамотно. Дело в том, что вся моя семья — педагоги: мама, бабушка, брат. Поэтому я видел преподавание не только снаружи, но и изнутри.

— Можно ли сказать, что Вы теперь в школе звезда?

— Думаю, да. Не каждый из нас снимался на телевидении, участвовал в таких олимпиадах. Но есть ребята, которые гораздо умнее меня и участвуют в более крутых олимпиадах.

— Вы учитесь в историческом классе. Значит ли это, что Ваш любимый предмет — история?

— Да. Ещё мне интересны общественные науки. История — общество прошлого, общественные науки — общество настоящего. Они неразрывно связаны.

— Тогда Ваш нелюбимый предмет?..

— Меньше всех нравится математика. Понимаю, что она очень важна, владею ею на уровне 11-го класса, но глубоко не копаю.

— «Гуманитарии» круче «физиков»?

— Нет. Инженеры сегодня нужны больше, чем гуманитарии. Но и без гуманитариев общество не сможет: взять хотя бы, что весь государственный аппарат из них состоит. Но нам даже в школе объясняют: хотя мы и учимся на разных направлениях подготовки, мы не должны умалять достоинства других.

— Как проходила подготовка к олимпиаде?

— В основном подготовка заключалась в изучении предложенных тем (их было очень много!), разных материалов, которые выходят за рамки школьной программы. Пытался совмещать школьную программу и подготовку к олимпиаде и понял, что долго так жить нельзя: школа у меня специализированная, поэтому нагрузка получилась очень серьёзной. Администрация школы пошла мне навстречу и выдала академический отпуск, разгрузила меня, за что я ей очень благодарен. Во время отдыха читал литературу, шерстил интернет.

— Как Вы умеете отделить правдивую информацию от неправдивой в интернете?

— Во время подготовки к олимпиаде научился это делать. Опасность интернета в том, что информация по первой же ссылке воспринимается как чистая правда. От такого нужно избавляться и искать другие источники. Посмотришь пару источников — в одном так написано, в другом — по-другому... Значит, где-то ложь, надо искать дальше.

— Как учителя помогали Вам готовиться к олимпиаде?

— Четвертьфинал проходил летом, у учителей был отпуск, не хотелось их тревожить. А вот к полуфиналу они мне помогли подготовиться очень хорошо. Сами подходили, спрашивали, что мне нужно. Говорил, что нужна такая-от литература, они находили, что-то даже из своих личных библиотек давали. Хочу отдельно поблагодарить учителя истории Куралесову Марину Владимировну и социального педагога Конюхова Алексея Алексеевича. Остальные учителя тоже мне помогали морально.

— Олимпиада «Умницы и умники» даёт возможность одиннадцатикласснику поступить в МГИМО. Это Ваша мечта?

— Это цель.

Мечта — это что-то, что никогда не должно сбываться, это мотивация жить.

А цель осуществима, к ней надо стремиться и её достигать.

— Чем Вы любите заниматься в свободное от учёбы время?

— Я кинолог, у меня есть две собаки. Я их очень люблю. Часто гуляю, раньше играл в компьютер, но сейчас интерес пропал. Читаю много отвлечённой от учёбы литературы.

— Собаки? Как необычно!

— Они друзья. Более того, так как моя семья — педагоги, я решил попробовать воспитать живое существо. Вот, получилось! Теперь они воспитаны, обучены, и я их просто люблю.

— Какой у Вас девиз по жизни?

— «Неважно, сколько дней в твоей жизни — важно, сколько жизни в твоих днях».

Отдельно Иван хотел поблагодарить семью, близких друзей — Ваню Сазонова и Акоба Антосяна, любимую девушку Аню Макарову.