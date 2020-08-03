Магазин «Добрый свет»: в августе купи третью люстру за полцены!

Вы купили новую квартиру или планируете обновить интерьер существующей? Чтобы создать уют в доме, необязательно вкладывать в это большие деньги. Но нужно знать ключевые правила, которые помогут сделать любое помещение удобнее.

Одно из важных слагаемых, которое создает приятную атмосферу в любой комнате – освещение. Правильно подобранные осветительные приборы позволят придать невероятную воздушность и легкость окружающей обстановке и даже могут полностью изменить визуальное восприятие пространства. Красивая, выдержанная в едином стиле с остальным интерьером, люстра создает настроение комнаты и наполняет ее уютом.

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Продавцы магазина «Добрый свет» на Пролетарской, 2-б знают все о правильной организации освещения в любом помещении, будь то квартира или частный дом.

Магазин «Добрый свет»

г. Тула, ул. Пролетарская, 2-б

(Новое здание на парковке ТЦ «Макси»)

с 10:00 до 21:00

+7 (920) 76-67-444

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