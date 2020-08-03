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Магазин «Добрый свет»: в августе купи третью люстру за полцены!
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Магазин «Добрый свет»: в августе купи третью люстру за полцены!

Эксклюзивно для читателей Myslo!

Вы купили новую квартиру или планируете обновить интерьер существующей? Чтобы создать уют в доме, необязательно вкладывать в это большие деньги. Но нужно знать ключевые правила, которые помогут сделать любое помещение удобнее. 

Одно из важных слагаемых, которое создает приятную атмосферу в любой комнате – освещение. Правильно подобранные осветительные приборы позволят придать невероятную воздушность и легкость окружающей обстановке и даже могут полностью изменить визуальное восприятие пространства. Красивая, выдержанная в едином стиле с остальным интерьером, люстра создает настроение комнаты и наполняет ее уютом. 

Хотите класcную люстру для любой гостиной, детской или кухни и при этом стремитесь не переплачивать? В магазине «Добрый свет» вы всегда найдете большой выбор продукции от известных производителей, которые имеют отличную репутацию на рынке, по привлекательным ценам!

Для читателей Myslo магазин «Добрый свет» объявляет беспрецедентную и очень выгодную акцию:

в августе купи две люстры и получи третью за полцены!

ВАМ ВСЕГО ЛИШЬ НУЖНО ПРИЙТИ В МАГАЗИН, ВЫБРАТЬ ЛЮСТРЫ И НА КАССЕ СКАЗАТЬ «МЫ ОТ MYSLO (СЛОБОДЫ)». И ТРЕТЬЯ (НАИМЕНЬШЕЙ СТОИМОСТИ) ЛЮСТРА ВАМ ДОСТАНЕТСЯ В ДВА РАЗА ДЕШЕВЛЕ! 

Продавцы магазина «Добрый свет» на Пролетарской, 2-б знают все о правильной организации освещения в любом помещении, будь то квартира или частный дом. 

Магазин «Добрый свет»

г. Тула, ул. Пролетарская, 2-б
(Новое здание на парковке ТЦ «Макси»)

с 10:00 до 21:00
+7 (920) 76-67-444

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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 09:28 0
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