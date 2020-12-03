8 наивных вопросов о COVID-19

Врачи говорят: назначить грамотное лечение можно и без мазка исходя из клинических проявлений, главное – сделать это вовремя.

О новом вирусе говорят так много. Но вопросов пока остается еще больше.

Мы задали их врачу-терапевту, заведующему отделением профилактики ГУЗ «Амбулатория пос. Рассвет» Михаилу Авилову.

Михаил Авилов работает с ковидными пациентами с начала пандемии в госпитале и амбулатории поселка Рассвет Тульской области. Коронавирус он перенес и сам, так что знает болезнь изнутри.

– Говорят, что при ковиде и ОРВИ антибиотики не нужны. Когда их нужно пить? И в каком случае врачи их назначают?

– Вопрос с антибиотиками сейчас стоит очень остро. Пациенты часто не понимают, что нельзя принимать их заранее. Если мы будем принимать антибиотики при вирусном заболевании, то снизим в организме антибиотикорезистентность, т. е. восприимчивость бактерий к противомикробным препаратам. Антибиотики не убивают вирусы, в случае ОРВИ или коронавируса они бесполезны. Однако потом может присоединиться бактериальный компонент, например пневмония. Здесь антибиотики будут нужны, но если вы пили их заранее, они уже не смогут бороться с осложнениями.

К тому же пациенты принимают антибиотики не в полном объеме, не учитывая массу тела. «Назначая» их сами себе, люди только вредят организму. Если противомикробные препараты будут вам нужны, врач скажет вам об этом.

В случае коронавируса антибиотики назначаются, когда присоединяется бактериальная среда или утяжеляется состояние. В первый прием врач может назначить их еще и тем, кто на ногах перенес острый период и пришел к врачу спустя неделю-полторы после начала заболевания.

– Правда ли, что антибиотики не влияют на скорость выздоровления?

– Влияют, если применяются верно. Если у человека ОРВИ и тест на коронавирус отрицательный, пить их бессмысленно. Пациент в этом случае переболеет ОРВИ в течение 7-10 дней вне зависимости от того, пил он антибиотики или нет. При сильных осложнениях противомикробные препараты, конечно, ускоряют выздоровление.

– Почему в государственных клиниках ждать результаты теста на COVID-19 нужно около недели, а в платных – всего 1-2 дня?

– Мы берем мазок только у тех, у кого есть клинические симптомы, указывающие на коронавирус. Но, тем не менее, все равно есть перегруз лабораторий. Каждый врач назначает много мазков каждый день. В платных клиниках совсем другая система и не такой большой поток пациентов.

В любом случае людям нужно понимать: главное – не запустить заболевание. Если вы почувствовали симптомы ОРВИ, не бегите сдавать платные тесты, лучше позвоните в регистратуру и посоветуйтесь, прийти ли вам на прием или вызвать врача на дом.

– Почему люди затягивают с лечением?

– Есть пациенты, которые чувствуют, что болеют, и все равно не обращаются за помощью. Но иногда их вводят в заблуждение симптомы. Один из первых – красный, почти бордовый рыхлый зев, першение – проходит через день-два, насморка нет. Люди думают, что выздоровели. На самом деле вирус в этот момент опускается из носоглотки ниже. Коронавирус коварен, мы его сразу не замечаем, а потом получаем осложнения.

– Стоит ли в качестве профилактики принимать иммуно­стимуляторы?

– Заранее не нужно принимать иммуностимуляторы. Каждому нужно понять: принимать лекарственные препараты без назначения врача может быть опасно. Это создает лишнюю нагрузку на организм, которая сейчас ни к чему. Все, чем можно и нужно подкрепить иммунитет, – фрукты, овощи и витаминизированные напитки: морсы, свежевыжатые соки, чаи с ягодами, молоко с медом и т. д.

– Как еще можно обезопасить себя?

– Соблюдать карантинные меры. Я работаю с коронавирусными пациентами с начала пандемии и точно могу сказать, что эти меры действенны. Коронавирус стал коварным. Сначала мы мониторили людей, приезжающих из-за границы, и это было эффективно. Сейчас заразиться можно и в регионе. Поменьше бывайте в людных местах, ограничьте встречи с людьми, мойте руки, носите маски и перчатки. Пандемия коронавируса в этом году не закончится, поэтому нужно привыкнуть к новому образу жизни.

А еще очень важно – дышите свежим воздухом! Не нужно идти туда, где толпа людей. Если есть возможность, выезжайте погулять в лес.

И обязательно проветривайте помещения. К сожалению, многие об этом абсолютно забывают.

Правило очень важное: вышли из кухни, оставьте окно приоткрытым, из комнаты – проветрите и там, откройте окно перед сном. Причем полезно не микропроветривание, а полноценное. Легкие должны быть насыщены кислородом.

– Говорят, что при коронавирусе и его профилактике нужно много пить, примерно 35 мл на кг веса. Стоит ли это делать?

– Да, пить нужно много. При ковиде наблюдается сильная потливость. Через пот из организма вымываются нужные микроэлементы, и организм ослабевает. Пейте не только витаминизированные напитки и чай, но и воду, она тоже необходима. Желательно приучить себя пить 1-2 литра воды в день помимо морса и чая. Опять же, если нет противопоказаний в связи с хроническими заболеваниями.

– Что должен сделать врач при первом приеме пациента с подозрением на COVID-19?

– Если врач видит конкретные симптомы, указывающие на коронавирус, он сделает все, чтобы как можно раньше выявить заболевание. Во-первых, собирается тщательный анамнез. Мы спрашиваем о жалобах пациента, узнаем, не контактировал ли он с больными COVID-19, не приехал ли из другой страны. Во-вторых измеряется сатурация, проводится аускультация легких, осмотр зева, измеряется температура и частота дыхательных движений. При любом подозрении на ковид назначается или берется мазок на ПЦР (полимеразная цепная реакция) или проводится экспресс-тест. Это стандартный осмотр пациента. Если есть другие жалобы, то проводятся дополнительные обследования.

Досье MYSLO

Михаил Андреевич Авилов

Родился 2 июля 1987 года в Туле.

Окончил Тульский областной медицинский колледж, факультет «Лечебное дело», повышал квалификацию в Москве, также окончил Московский социально-экономический институт, ТулГУ («Менеджмент в здравоохра- нении»).

С 2008 г. работал в должности фельдшера выездной бригады скорой медицинской помощи г. Тулы, с 2015 года – в должности заведующего отделением медицинской профилактики ГУЗ «Амбулатория п. Рассвет».

Домашние животные: кот, цесарки.

Любимое место в Туле: Центральный парк, Казанская набережная.

Любимые писатели: Николай Гоголь, Антон Чехов, Дина Рубина.

Любимое блюдо: домашняя еда, приготовленная женой.

Девиз: «Всё будет хорошо!»

Мечта: чтобы сын, жена и родители были здоровы.