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Центр «Мой бизнес» – ваш надежный союзник
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Центр «Мой бизнес» – ваш надежный союзник

Задача центра – помогать предпринимателю развивать его дело.

Светлана Квасова, директор центра «Мой бизнес»:
 
 
– Задача нашей команды — помогать предпринимателю развивать его дело. Это помощь на всех этапах, от поиска идеи до выхода на зарубежные рынки и модернизации производства. Есть стереотип, что в бизнесе ты можешь рассчитывать только на себя, — нет, сегодня это не так. Сейчас у предпринимателя есть союзник, который всегда, в любой ситуации, протянет руку помощи.
 
Знание — сила, и в случае с бизнесом это особенно актуально. Каждый предприниматель должен знать о том, что он может воспользоваться разнообразными мерами поддержки, которые помогут ему в начале бизнес-пути или дадут стимул к дальнейшему развитию. В центре «Мой бизнес» предприниматель найдет поддержку на любом этапе жизни его компании. Нет идей для старта — найдем их вместе; нет бизнес-плана — поможем составить; не хватает знаний — предоставим помощь специалистов, пригласим на бесплатные образовательные программы, найдем крутых спикеров; хотите участвовать в торгах или продвигать свои товары на экспорт — объясним, организуем, «за руку» отведем к потенциальным клиентам.
 
Наш центр «Мой бизнес» — мое самое любимое место в Туле. Здесь работает потрясающе сильная команда, всегда кипит энергия, и каждого захватывает волна успеха, новых идей и стремлений. И мне всегда очень радостно видеть, как развивается бизнес тех, кто к нам обращается; как они находят новые точки роста, открывают новые направления, масштабируются, осваивают новые рынки.
 
На самом деле бизнес — это не сложно и не страшно. Это такая же работа, как и любая другая: если ты знаешь ее законы и механизмы — всё получится.
 
Начинаете ли вы строить свое дело или хотите улучшить бизнес-модель — центр «Мой бизнес» окажет необходимую помощь на любом этапе вашего пути.
 
Присоединяйтесь к обучающим мероприятиям, обращайтесь за комплексной поддержкой, общайтесь с единомышленниками. В центре «Мой бизнес» работают семь отделов, специалисты которых помогут вам в решении различных задач бизнеса. Обращайтесь!
 
Расскажем подробнее об отделе развития предпринимательства.
 
 
Люди, работающие в сфере предпринимательства, склонны изучать новые направления, ведь каждая особенная идея или нестандартное предложение о сотрудничестве могут дать новый толчок к развитию своего дела. Стимулировать рост за счет поиска направлений роста и новых партнерских отношений помогают бесплатные обучающие программы, семинары, конкурсы, бизнес-миссии, выставки от центра «Мой бизнес». Также центр реализует программы по поддержке женского и молодежного предпринимательства.
 
Для развития бизнеса центр предлагает комплексные услуги. Особенность комплексного подхода в том, заявитель может получить бесплатную услугу по интересующей его теме (продвижение, франчайзинг, госзакупки и др.), и в рамках одной услуги ему будет доступен целый перечень сервисов. Например, предприниматели могут остановить выбор на одной из бесплатных услуг, касающихся укрепления позиций в интернете: на размещении на маркетплейсах, SEO-продвижении и контекстной рекламе, продвижении социальных сетей, создании сайта-каталога. Или же можно получить новые возможности для привлечения клиентов и заказать на выбор разработку полиграфической продукции, разработку бренда, рекламу на радио.
 
Предпринимателям доступны такие бесплатные услуги, как подбор франшизы в одной нише, аудит франшизы перед покупкой.
Можно также обратиться за помощью в регистрации в единой информационной системе (ЕИС), в едином реестре участников закупок (ЕРУЗ) и создании аккредитации на электронной торговой площадке, настройке рабочего места для участия в электронных торгах, подборе тендеров, оформлении электронной цифровой подписи.
 
Налаживать необходимые бизнес-процессы, прибегая к государственной поддержке, удобно: так бизнес экономит собственные средства, может развиваться и получать конкурентные преимущества с минимумом вложений. Собрав необходимые документы и заполнив заявление, предприниматель передает всю остальную работу специалистам.
 
Выбирая один из возможных вариантов поддержки, предприниматель получает не только готовую услугу, например, размещение продукции на маркетплейсах, но и обучение по работе на маркетплейсах, оформление товарных карточек, консультацию о мерах поддержки и об услугах центра «Мой бизнес», поддержку и сопровождение персональным менеджером в течение двух месяцев. Таким образом, взаимодействие направлено на то, чтобы бизнес получал не только преимущества в текущем моменте, но и набирал обороты в перспективе.
 

Центр «Мой бизнес»

Тула, ул. Кирова, 135.
Тел. 8 (800) 600-777-1.

мойбизнестула.рф

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