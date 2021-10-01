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Центр «Мой бизнес»: «Сделано в Тульской области» – звучит гордо!
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Центр «Мой бизнес»: «Сделано в Тульской области» – звучит гордо!

Центр ведет работу по максимально востребованным направлениям для развития тульских производителей.

Для продвижения региональной продукции и поддержки локальных товаропроизводителей создан проект «Сделано в Тульской области». Это уникальная по своему содержанию и масштабу программа поддержки производителей, осуществляющих свою деятельность на территории региона.
 
 
О какой поддержке речь? Центр «Мой бизнес» ведет работу по максимально востребованным направлениям для развития тульских производителей. Это:
 
  • размещение продукции на брендированных полках в крупнейших торговых сетях,
  • выход на российские и иностранные электронные площадки,
  • специальные условия финансовой поддержки,
  • мощное маркетинговое продвижение бренда-участника проекта.
И конечно, центр предлагает участникам проекта право пользования неоспоримым знаком качества – логотипом «Сделано в Тульской области». Его положительная репутация является безусловным приоритетом на новых рынках сбыта продукции.
 
Логотип «Сделано в Тульской области» открывает для своего правообладателя, помимо полок самых известных торговых сетей по всей стране, федеральные и региональные выставки и ярмарки.
 
Отдел оказания консультационных услуг.
Что делать, если появляется бизнес-возможность, которая кажется подходящей? Это может быть нечто стратегически привлекательное, где в перспективе виден потенциал, но его реализация не ясна. Открывайте новые способы реализации возможностей вместе с центром «Мой бизнес»!
 
Центр «Мой бизнес» Тульской области – место, где предприниматели региона и те, кто задумывается об открытии своего дела, могут получить адресную поддержку. Работа в режиме единого окна позволяет собрать всю актуальную информацию о мерах госпомощи, возможностях финансирования, комплексных услугах.
 
Чтобы раскрыть новые ресурсы организации или начать бизнес с нуля, требуется много предварительной работы: изучение узкопрофильных материалов, посещение специализированных курсов. В центре «Мой бизнес» вся эта информация собрана воедино и проводятся бесплатные консультации по всем актуальным для бизнеса направлениям:
  • регистрация ИП, ООО, самозанятости;
  • меры государственной поддержки;
  • консультации по правовым аспектам ведения бизнеса;
  • финансовое консультирование; 
  • развития бизнеса, маркетинг, сбыт и закупки;
  • маркетинговое сопровождение деятельности и бизнес-планирование;
  • кадровое консультирование;
  • применение трудового законодательства РФ.

Центр «Мой бизнес»

Тула, ул. Кирова, 135.
Тел. 8 (800) 600-777-1.

мойбизнестула.рф

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