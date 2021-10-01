Центр «Мой бизнес»: «Сделано в Тульской области» – звучит гордо!

Для продвижения региональной продукции и поддержки локальных товаропроизводителей создан проект «Сделано в Тульской области». Это уникальная по своему содержанию и масштабу программа поддержки производителей, осуществляющих свою деятельность на территории региона.

И конечно, центр предлагает участникам проекта право пользования неоспоримым знаком качества – логотипом «Сделано в Тульской области». Его положительная репутация является безусловным приоритетом на новых рынках сбыта продукции.

Логотип «Сделано в Тульской области» открывает для своего правообладателя, помимо полок самых известных торговых сетей по всей стране, федеральные и региональные выставки и ярмарки.

Отдел оказания консультационных услуг.

Что делать, если появляется бизнес-возможность, которая кажется подходящей? Это может быть нечто стратегически привлекательное, где в перспективе виден потенциал, но его реализация не ясна. Открывайте новые способы реализации возможностей вместе с центром «Мой бизнес»!

Центр «Мой бизнес» Тульской области – место, где предприниматели региона и те, кто задумывается об открытии своего дела, могут получить адресную поддержку. Работа в режиме единого окна позволяет собрать всю актуальную информацию о мерах госпомощи, возможностях финансирования, комплексных услугах.

Чтобы раскрыть новые ресурсы организации или начать бизнес с нуля, требуется много предварительной работы: изучение узкопрофильных материалов, посещение специализированных курсов. В центре «Мой бизнес» вся эта информация собрана воедино и проводятся бесплатные консультации по всем актуальным для бизнеса направлениям: