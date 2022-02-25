5 трогательных книг о мамах и материнстве

«Не мамкай!»

Маша Трауб

16+

Автор книги Маша Трауб решила поделиться с вами собственным опытом материнства. Без лишних советов, предвзятости и скуки она рассказала обо всём, что знает сама. Маша уверена, что мама не должна быть «идеальной». Ведь самое главное — это искренне любить своего ребенка и получать удовольствие от каждого момента с ним.

В последний день недели ко многим жителям сиротского интерната приходят «воскресные родители». И только героиня этой книги всегда остаётся одна. Но однажды всё меняется, ей говорят, что совсем скоро и у неё появится настоящая «воскресная мама». Героиня представляет, как вместе с родителем она пойдёт в зоопарк, поест мороженое, а потом поедет в прекрасный дом. Воплотятся ли эти мечты в реальность? Узнаем из книги!

«Мама всегда рядом»