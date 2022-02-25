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5 трогательных книг о мамах и материнстве

5 трогательных книг о мамах и материнстве

Подборка книг, в которых вас ждут трогательные истории о самых добрых, нежных и заботливых мамах.

 
«Не мамкай!»
 
Маша Трауб
16+
 
Автор книги Маша Трауб решила поделиться с вами собственным опытом материнства. Без лишних советов, предвзятости и скуки она рассказала обо всём, что знает сама. Маша уверена, что мама не должна быть «идеальной». Ведь самое главное — это искренне любить своего ребенка и получать удовольствие от каждого момента с ним.
 
 

«Воскресный ребёнок»

Мебс Г.
6+

 
В последний день недели ко многим жителям сиротского интерната приходят «воскресные родители». И только героиня этой книги всегда остаётся одна. Но однажды всё меняется, ей говорят, что совсем скоро и у неё появится настоящая «воскресная мама». Героиня представляет, как вместе с родителем она пойдёт в зоопарк, поест мороженое, а потом поедет в прекрасный дом. Воплотятся ли эти мечты в реальность? Узнаем из книги!
 
 

«Мама всегда рядом»

Каплен В.
0+
 
Познакомьтесь с нежной и трогательной историей, которую создали писательница Вероник Каплэн и художник Мишель Деруйё. Вас ждёт чудесный совёнок Иви и его мама. Однажды птенец выглянул из гнезда и увидел, какой потрясающий мир его окружает. Иви захотелось скорее всё изучить. Здорово, что мама всегда рядом с ним и готова в любой момент прийти на помощь.
 
 

«Почему мама хочет напиться»

Симс Дж.
18+
 
Героине книги исполняется 39 лет. Она мечтала, что в этом возрасте будет элегантной леди с успешной карьерой. Но у жизни были другие планы. Героиня «застряла» на заурядной должности, воспитывает детей и пытается вырваться из серых будней. Она пишет в дневнике то, что волнует каждую маму. И хочет рассказать вам о своих переживаниях, любви и смешных ситуациях из жизни.
 
 
«Мой друг мама»
 
Гильфанова Т.
6+
 
Мальчику по имени Артём 11 лет. Иногда у него бывают печали и разочарования. Преодолеть все трудности Артёму помогает мама, которая всегда его понимает. Она рассказывает мальчику о своих детских воспоминаниях, делится секретами и советами. Так мама и сын становятся настоящими друзьями, которые доверяют друг другу.
 
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