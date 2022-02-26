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«Что бесит»: 10 поводов разозлить репетитора по английскому

«Что бесит»: 10 поводов разозлить репетитора по английскому

О «домашке», разговорах про жизнь и финансовой безответственности.

Новый проект Myslo «Что бесит»: представители разных профессий рассказывают, от чего их буквально колотит на работе!
 
Сегодня героиня нашей рубрики — преподаватель иностранных языков, репетитор. Она расскажет, что бесит ее в любимой в общем-то работе. Поехали!
 
1. Экстренная отмена занятий
 
Очень бесит, когда родители звонят за 10−15 минут до начала урока и говорят, что их Вова или Даша не смогут сегодня прийти. Образовывается «окно», в которое можно было бы поставить других учеников, но вместо этого ты остаешься без денег. А еще раздражает, когда во время подобных звонков родители пытаются перенести занятие на удобное для них время — как будто у учителя не бывает своей жизни и четко выстроенного графика.
 
2. Болтовня
 
Бесит, когда родители приходят на переменку и начинают болтать о чём угодно, но только не об успехах чада. А ты в это время хочешь выпить чая и поесть, потому что следующий ученик придет уже через 5 минут. Но вместо того, чтобы перекусить, ты слушаешь разглагольствования людей о ценах на гречку и пробках на проспекте Ленина. Родители уверены, что ты можешь заменить личного психолога.
 
3. Повторение одного и того же каждому
 
Бесит, что работая с группой ты становишься не учителем, а попугаем: говоришь, что сейчас мы будем выполнять задание № 15. И каждый ученик считает своим долгом переспросить и уточнить, какое же задание надо все-таки выполнить.
 
4. Война одежды и мебели
 
А еще раздражает вечное противостояние колготок и стульев. Каким бы прекрасным ни был предмет мебели, ты все равно рано или поздно оставишь зацепку. Приходится колготки закупать в немыслимых количествах. Бесит.
 
5. «Отговорки-помидорки»
 
Бесит ситуация с домашними заданиями: и даже не то, что часто дети их не выполняют, а то, что придумывают фантастические отговорки вместо того, чтобы честно признаться. А ты ведь составляешь программу уроков заранее и ожидаешь, что вы будете следовать графику. Вместо этого приходится повторять все заново — и никакого тебе прогресса.
 
6. Ранний визит ученика
 
Очень бесит, когда рабочий день начинается в определенное время и ты приезжаешь заранее, а ученик уже минут 10−15 сидит у двери.
 
7. Вопрос-триггер
 
Бесит фраза «А за сколько мой ребенок выучит английский?». Все люди разные. У кого-то память хорошая, у кого-то не очень. Кто-то учит язык с удовольствием, а кого-то заставляют родители. А ведь именно трудолюбие и настрой ученика играют просто колоссальную роль в том, каких успехов и в какие сроки он добьется.
 
8. Перекладывание мотивации
 
Бесит, когда родители перекладывают мотивацию за успеваемость на преподавателя — спихивают ребенка и говорят: «Как хотите, так и разбирайтесь». А если он не хочет учить английский, то как его мотивировать?
 
9. «Заплачу потом»
 
Бесит финансовая безответственность: когда договариваешься на конкретный день оплаты, а люди в эту дату говорят: «Можно мы как-нибудь потом заплатим, а то нам сейчас неудобно?..»
 
10. «Моя мама говорила»
 
Редко, но бывает, когда дети начинают в качестве аргумента приводить родителей. Чаще всего — мам. Мол, а мне мама говорила, что это слово читается/переводится совершенно не так. Так и подмывает сказать: «Ну, раз мама у тебя так говорит, так пусть она тебя и учит...»
 
 

Вы тоже работаете с людьми, и они вас злят? А может, вас достали начальники или постоянные проверки? А может, вы сотрудник на автоматизированном производстве, и просто вас бесит, что нет рядом людей? Расскажите, что вам не нравится в вашей работе и как вы с этим примиряетесь. Анонимность мы гарантируем.

Присылайте свои истории на почту автору, в Whatsapp или Telegram, или на редакционный ящик news@myslo.ru с пометкой «Что бесит»

 
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