  1. Моя Слобода
  2. Город
  3. Обзоры
  4. Здоровье
  5. Как спортсмену не стать пациентом: начинаем бегать правильно - MySlo.ru
город
город
Регистрация
Как спортсмену не стать пациентом: начинаем бегать правильно
Фото пресс-службы минспорта Тульской области.

Как спортсмену не стать пациентом: начинаем бегать правильно

Не так давно в Туле состоялся очередной массовый забег – полумарафон «Оружейная столица». Он собрал порядка 1700 любителей здорового образа жизни. Но всегда ли бег – это про здоровье?

Ответ на этот вопрос дал Сергей Попов – нейрохирург, алголог. Доктор не только ведет приемы в клиниках Тулы, но и с этого года читает бесплатные лекции для сторонников активного образа жизни и участников массовых спортивных мероприятий.

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/63/5e/c969-de28-46b8-9a22-a79365e7e203/58ff47be-b8c0-41a7-84df-2ca413df2d3b.jpg

Цель – сделать так, чтобы занятия спортом укрепляли здоровье, а не подрывали его.

– Илья Конов, руководитель серии «Тульский марафон», вдохновил и продолжает вдохновлять всё новых и новых людей: он смог вытащить огромное количество людей из кресел и автомобилей на пробежку. Это здорово. Но через некоторое время мы столкнулись с тем, что не все бегуны, начиная тренировочный процесс, были в курсе своего реального состояния здоровья. Итог – большое количество травм, обострений заболеваний и неблагоприятных событий.

Договорились с Ильей об организации полного медицинского сопровождения на стартовой площадке. Теперь спортсмены перед забегом проходят полноценный осмотр у профессионального спортивного доктора. Он в том числе делает ЭКГ, и только после этого участники, заранее не прошедшие профильного врача, получают допуск к соревнованиям.

Помимо врачебного осмотра, теперь для всех желающих проводятся лекции. Образовательный кейс стартовал в этом году. Тематика актуальна для многих: причины возникновения и профилактика спортивных травм и повреждений. 

– Этот образовательный кейс мы назвали «Бег без боли – путь самурая», от кресла до стабильных занятий бегом без травм и осложнений. Чтобы понять, кто в основном занимается бегом, мы изучили опыт «Тульского марафона» и статистику клуба «Пять верст», который проводит бесплатные еженедельные дружеские старты по всей стране. В Туле они бегают по субботам. В отчете говорится, что основная категория участников – люди, которые уже чего-то добились и готовы посвятить свободное время поддержанию качества жизни. 

К тому моменту, когда взрослый состоявшийся человек решает заняться бегом, у него уже потенциально могут быть те или иные заболевания, которые без нагрузки не заявляют о себе.

В результате на пробежку выходят люди со скрытыми нарушениями сердечного ритма, артрозами и другими дегенеративными заболеваниями суставов и позвоночника, невыявленными тромботическими процессами, повышенным сахаром в крови.

Так, в зоне риска – женщины, принимающие оральные контрацептивы или установившие гормональные спирали, – и то и другое повышает риск тромбозов. А в сочетании с курением он возрастает до 30%: во время даже самой легкой пробежки тромб может оторваться и возникнет тромбоэмболия.

Если говорить про скрытые нарушения сердечного ритма, то профессиональные спортсмены регулярно проходят стресс-ЭКГ и велоэргометрию или тредмил. Дело в том, что в обычной жизни может ничего не беспокоить, но при физической нагрузке – оказать суще­ственное влияние и даже привести к смерти. 

– Я начинал презентацию с вопроса: «Бег – это путь к инфаркту?» И неспроста. Дело в том, что при атеросклеротическом поражении коронарных артерий в состоянии покоя нет ишемических болей и нарушения ритма, но на фоне бега человек вполне может получить инфаркт миокарда. 

Достаточно часты случаи, когда в результате занятий бегом у человека начинают болеть суставы, что связано с течением артрозов крупных суставов.

Это не спорт провоцирует их, просто на фоне увеличения нагрузки без должного медицинского сопровождения заболевание начинает прогрессировать.

В целом при таком заболевании беговые ударные нагрузки противопоказаны. Но в отдельных случаях, если пациент совершенно не представляет себя без занятий спортом, можно найти способы поддержать суставы и минимизировать влияние физической нагрузки на течение заболевания. 

То есть в реальности, чтобы спорт стал нормой жизни и дарил удовольствие от процесса тренировок, надо сначала пройти как минимум диспансеризацию, а максимум – подробный чекап своего организма, чтобы стабилизировать течение хронических заболеваний. Если человек решил, что спорт останется в его жизни, то целесообразно до начала тренировок посетить спортивного врача, который знает, на что обратить внимание. 

– В нашей жизни зачастую не хватает эмоций, а бег их восполняет. А еще он объединяет людей. Мы за несколько лет собрали команду врачей, которые тренируются по выходным в Центральном парке. Многие врачи онкодиспапнсера активно бегают, доктор из больницы им. Ваныкина и  колопроктолог из «Эксперта» вышли уже на серьезные дистанции и участвуют в забегах на 21 и 40 км. Сам я активно катаюсь на велосипеде и приобщаюсь к забегам, аккуратно увеличивая нагрузку. 

Пользу принесет любительский спорт, когда человек осознанно подходит к этому. Даже занятия в спортзале надо начинать с анализа состояния здоровья. В идеале – чтобы занятия вел тренер с дипломом о высшем профильном образовании. 

Советы тем, кто уже бежит или только 
собирается:

  • Если никогда не бегали, то начинать лучше под присмотром профессионалов. Неправильная техника бега – это прямой путь к минисцитам, синдрому расколотой голени или ахиллобурситу, которые долго приходится лечить.
  • Правильно подобранная обувь и качественная разминка – реже травмы. 
  • Бегунам с повышенным сахаром в крови нужно следить за его уровнем, чтобы избежать гипогликемии на фоне нагрузки, а также профилактировать мозоли на стопах, которые могут стать пусковым механизмом «диабетиче­ской стопы».
  • Оптимальный темп увеличения нагрузки – не более 15% в неделю. Это позволит исключить явный болевой синдром и даст возможность организму адаптироваться. 
  • Чем разнообразнее спортивная нагрузка, тем меньше последствия возможных травм – тренировки идут в разных направлениях, а значит, суставы и мышцы более подготовлены к различным внезапным нагрузкам. 
  • Бегать лучше на разных поверхностях, чтобы вы были адаптированы к различным покрытиям. Если постоянно бегавший кросс по грунтовой дороге выходит на марафон на асфальт, то травмы вероятны из-за отсутствия адаптации ног к этому виду покрытия. 
  • Самая лучшая подготовка к марафону – тренировка на том же маршруте, по которому он и пройдет. В этом случае получится точно рассчитать, где сделать ускорение, а где замедлиться. И результат будет отличный.

 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
вчера, в 11:17 +3
Другие статьи по темам
Событие
бегздоровье
Люди
Сергей Попов
Минфин собирается повысить НДС до 22%
Мир
Минфин собирается повысить НДС до 22%
вчера, в 14:55, 167 2966 -20
Туляки сообщают о дефиците бензина
Жизнь Тулы и области
Туляки сообщают о дефиците бензина
сегодня, в 13:52, 84 2656 -14
На ул. Болдина нарушитель на BMW едва не устроил лобовую аварию
Дежурная часть
На ул. Болдина нарушитель на BMW едва не устроил лобовую аварию
вчера, в 20:12, 58 1743 4
Погода в Туле 25 сентября: резкое похолодание и ветер
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 25 сентября: резкое похолодание и ветер
сегодня, в 07:00, 68 1331 5

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Нутрициологи Алина и Илья Ковалевы: «Хотите быть стройным – не отказывайте себе в десерте!»
Нутрициологи Алина и Илья Ковалевы: «Хотите быть стройным – не отказывайте себе в десерте!»
Внесудебное банкротство через МФЦ в Туле: законный способ списать долги по кредитам
Внесудебное банкротство через МФЦ в Туле: законный способ списать долги по кредитам
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.