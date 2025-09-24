Как спортсмену не стать пациентом: начинаем бегать правильно

Ответ на этот вопрос дал Сергей Попов – нейрохирург, алголог. Доктор не только ведет приемы в клиниках Тулы, но и с этого года читает бесплатные лекции для сторонников активного образа жизни и участников массовых спортивных мероприятий.
Цель – сделать так, чтобы занятия спортом укрепляли здоровье, а не подрывали его.
– Илья Конов, руководитель серии «Тульский марафон», вдохновил и продолжает вдохновлять всё новых и новых людей: он смог вытащить огромное количество людей из кресел и автомобилей на пробежку. Это здорово. Но через некоторое время мы столкнулись с тем, что не все бегуны, начиная тренировочный процесс, были в курсе своего реального состояния здоровья. Итог – большое количество травм, обострений заболеваний и неблагоприятных событий.
Договорились с Ильей об организации полного медицинского сопровождения на стартовой площадке. Теперь спортсмены перед забегом проходят полноценный осмотр у профессионального спортивного доктора. Он в том числе делает ЭКГ, и только после этого участники, заранее не прошедшие профильного врача, получают допуск к соревнованиям.
Помимо врачебного осмотра, теперь для всех желающих проводятся лекции. Образовательный кейс стартовал в этом году. Тематика актуальна для многих: причины возникновения и профилактика спортивных травм и повреждений.
– Этот образовательный кейс мы назвали «Бег без боли – путь самурая», от кресла до стабильных занятий бегом без травм и осложнений. Чтобы понять, кто в основном занимается бегом, мы изучили опыт «Тульского марафона» и статистику клуба «Пять верст», который проводит бесплатные еженедельные дружеские старты по всей стране. В Туле они бегают по субботам. В отчете говорится, что основная категория участников – люди, которые уже чего-то добились и готовы посвятить свободное время поддержанию качества жизни.
К тому моменту, когда взрослый состоявшийся человек решает заняться бегом, у него уже потенциально могут быть те или иные заболевания, которые без нагрузки не заявляют о себе.
В результате на пробежку выходят люди со скрытыми нарушениями сердечного ритма, артрозами и другими дегенеративными заболеваниями суставов и позвоночника, невыявленными тромботическими процессами, повышенным сахаром в крови.
Так, в зоне риска – женщины, принимающие оральные контрацептивы или установившие гормональные спирали, – и то и другое повышает риск тромбозов. А в сочетании с курением он возрастает до 30%: во время даже самой легкой пробежки тромб может оторваться и возникнет тромбоэмболия.
Если говорить про скрытые нарушения сердечного ритма, то профессиональные спортсмены регулярно проходят стресс-ЭКГ и велоэргометрию или тредмил. Дело в том, что в обычной жизни может ничего не беспокоить, но при физической нагрузке – оказать существенное влияние и даже привести к смерти.
– Я начинал презентацию с вопроса: «Бег – это путь к инфаркту?» И неспроста. Дело в том, что при атеросклеротическом поражении коронарных артерий в состоянии покоя нет ишемических болей и нарушения ритма, но на фоне бега человек вполне может получить инфаркт миокарда.
Достаточно часты случаи, когда в результате занятий бегом у человека начинают болеть суставы, что связано с течением артрозов крупных суставов.
Это не спорт провоцирует их, просто на фоне увеличения нагрузки без должного медицинского сопровождения заболевание начинает прогрессировать.
В целом при таком заболевании беговые ударные нагрузки противопоказаны. Но в отдельных случаях, если пациент совершенно не представляет себя без занятий спортом, можно найти способы поддержать суставы и минимизировать влияние физической нагрузки на течение заболевания.
То есть в реальности, чтобы спорт стал нормой жизни и дарил удовольствие от процесса тренировок, надо сначала пройти как минимум диспансеризацию, а максимум – подробный чекап своего организма, чтобы стабилизировать течение хронических заболеваний. Если человек решил, что спорт останется в его жизни, то целесообразно до начала тренировок посетить спортивного врача, который знает, на что обратить внимание.
– В нашей жизни зачастую не хватает эмоций, а бег их восполняет. А еще он объединяет людей. Мы за несколько лет собрали команду врачей, которые тренируются по выходным в Центральном парке. Многие врачи онкодиспапнсера активно бегают, доктор из больницы им. Ваныкина и колопроктолог из «Эксперта» вышли уже на серьезные дистанции и участвуют в забегах на 21 и 40 км. Сам я активно катаюсь на велосипеде и приобщаюсь к забегам, аккуратно увеличивая нагрузку.
Пользу принесет любительский спорт, когда человек осознанно подходит к этому. Даже занятия в спортзале надо начинать с анализа состояния здоровья. В идеале – чтобы занятия вел тренер с дипломом о высшем профильном образовании.
Советы тем, кто уже бежит или только
собирается:
- Если никогда не бегали, то начинать лучше под присмотром профессионалов. Неправильная техника бега – это прямой путь к минисцитам, синдрому расколотой голени или ахиллобурситу, которые долго приходится лечить.
- Правильно подобранная обувь и качественная разминка – реже травмы.
- Бегунам с повышенным сахаром в крови нужно следить за его уровнем, чтобы избежать гипогликемии на фоне нагрузки, а также профилактировать мозоли на стопах, которые могут стать пусковым механизмом «диабетической стопы».
- Оптимальный темп увеличения нагрузки – не более 15% в неделю. Это позволит исключить явный болевой синдром и даст возможность организму адаптироваться.
- Чем разнообразнее спортивная нагрузка, тем меньше последствия возможных травм – тренировки идут в разных направлениях, а значит, суставы и мышцы более подготовлены к различным внезапным нагрузкам.
- Бегать лучше на разных поверхностях, чтобы вы были адаптированы к различным покрытиям. Если постоянно бегавший кросс по грунтовой дороге выходит на марафон на асфальт, то травмы вероятны из-за отсутствия адаптации ног к этому виду покрытия.
- Самая лучшая подготовка к марафону – тренировка на том же маршруте, по которому он и пройдет. В этом случае получится точно рассчитать, где сделать ускорение, а где замедлиться. И результат будет отличный.