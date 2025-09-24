Как спортсмену не стать пациентом: начинаем бегать правильно

Фото пресс-службы минспорта Тульской области.

Не так давно в Туле состоялся очередной массовый забег – полумарафон «Оружейная столица». Он собрал порядка 1700 любителей здорового образа жизни. Но всегда ли бег – это про здоровье?

Ответ на этот вопрос дал Сергей Попов – нейрохирург, алголог. Доктор не только ведет приемы в клиниках Тулы, но и с этого года читает бесплатные лекции для сторонников активного образа жизни и участников массовых спортивных мероприятий.

Цель – сделать так, чтобы занятия спортом укрепляли здоровье, а не подрывали его.

– Илья Конов, руководитель серии «Тульский марафон», вдохновил и продолжает вдохновлять всё новых и новых людей: он смог вытащить огромное количество людей из кресел и автомобилей на пробежку. Это здорово. Но через некоторое время мы столкнулись с тем, что не все бегуны, начиная тренировочный процесс, были в курсе своего реального состояния здоровья. Итог – большое количество травм, обострений заболеваний и неблагоприятных событий.

Договорились с Ильей об организации полного медицинского сопровождения на стартовой площадке. Теперь спортсмены перед забегом проходят полноценный осмотр у профессионального спортивного доктора. Он в том числе делает ЭКГ, и только после этого участники, заранее не прошедшие профильного врача, получают допуск к соревнованиям.

Помимо врачебного осмотра, теперь для всех желающих проводятся лекции. Образовательный кейс стартовал в этом году. Тематика актуальна для многих: причины возникновения и профилактика спортивных травм и повреждений.

– Этот образовательный кейс мы назвали «Бег без боли – путь самурая», от кресла до стабильных занятий бегом без травм и осложнений. Чтобы понять, кто в основном занимается бегом, мы изучили опыт «Тульского марафона» и статистику клуба «Пять верст», который проводит бесплатные еженедельные дружеские старты по всей стране. В Туле они бегают по субботам. В отчете говорится, что основная категория участников – люди, которые уже чего-то добились и готовы посвятить свободное время поддержанию качества жизни.

К тому моменту, когда взрослый состоявшийся человек решает заняться бегом, у него уже потенциально могут быть те или иные заболевания, которые без нагрузки не заявляют о себе.

В результате на пробежку выходят люди со скрытыми нарушениями сердечного ритма, артрозами и другими дегенеративными заболеваниями суставов и позвоночника, невыявленными тромботическими процессами, повышенным сахаром в крови.

Так, в зоне риска – женщины, принимающие оральные контрацептивы или установившие гормональные спирали, – и то и другое повышает риск тромбозов. А в сочетании с курением он возрастает до 30%: во время даже самой легкой пробежки тромб может оторваться и возникнет тромбоэмболия.

Если говорить про скрытые нарушения сердечного ритма, то профессиональные спортсмены регулярно проходят стресс-ЭКГ и велоэргометрию или тредмил. Дело в том, что в обычной жизни может ничего не беспокоить, но при физической нагрузке – оказать суще­ственное влияние и даже привести к смерти.

– Я начинал презентацию с вопроса: «Бег – это путь к инфаркту?» И неспроста. Дело в том, что при атеросклеротическом поражении коронарных артерий в состоянии покоя нет ишемических болей и нарушения ритма, но на фоне бега человек вполне может получить инфаркт миокарда.

Достаточно часты случаи, когда в результате занятий бегом у человека начинают болеть суставы, что связано с течением артрозов крупных суставов.

Это не спорт провоцирует их, просто на фоне увеличения нагрузки без должного медицинского сопровождения заболевание начинает прогрессировать.

В целом при таком заболевании беговые ударные нагрузки противопоказаны. Но в отдельных случаях, если пациент совершенно не представляет себя без занятий спортом, можно найти способы поддержать суставы и минимизировать влияние физической нагрузки на течение заболевания.

То есть в реальности, чтобы спорт стал нормой жизни и дарил удовольствие от процесса тренировок, надо сначала пройти как минимум диспансеризацию, а максимум – подробный чекап своего организма, чтобы стабилизировать течение хронических заболеваний. Если человек решил, что спорт останется в его жизни, то целесообразно до начала тренировок посетить спортивного врача, который знает, на что обратить внимание.

– В нашей жизни зачастую не хватает эмоций, а бег их восполняет. А еще он объединяет людей. Мы за несколько лет собрали команду врачей, которые тренируются по выходным в Центральном парке. Многие врачи онкодиспапнсера активно бегают, доктор из больницы им. Ваныкина и колопроктолог из «Эксперта» вышли уже на серьезные дистанции и участвуют в забегах на 21 и 40 км. Сам я активно катаюсь на велосипеде и приобщаюсь к забегам, аккуратно увеличивая нагрузку.

Пользу принесет любительский спорт, когда человек осознанно подходит к этому. Даже занятия в спортзале надо начинать с анализа состояния здоровья. В идеале – чтобы занятия вел тренер с дипломом о высшем профильном образовании.

