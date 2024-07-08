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Пострадавшие на производстве туляки получили новые автомобили от Соцфонда
Фото Отделения СФР по Тульской области.

Пострадавшие на производстве туляки получили новые автомобили от Соцфонда

8 июля управляющий Отделением СФР Андрей Филиппов вручил автомобили «Лада Гранта» четырем тулякам.

Каждый из них получает новый автомобиль уже в третий раз.

Закупка и выдача автомобилей региональным Отделением СФР — один из видов медицинской, профессиональной и социальной реабилитации граждан, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве или получивших профессиональные заболевания в период трудовой деятельности.

Автомобиль выдается один раз в семь лет и оформляется в собственность. По окончании этого срока он заменяется новым, а прежний остается в распоряжении хозяина. Главное условие получения транспортного средства, чтобы в рекомендациях бюро медико-социальной экспертизы значилось наличие у гражданина соответствующих медицинских показаний и отсутствие противопоказаний к вождению.

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— Такой вид социальной поддержки позволяет пострадавшим жителям области быть социально и физически активными, даёт возможность комфортно передвигаться и облегчает решение многих жизненных вопросов. В 2024 Отделение СФР уже обеспечило 22 жителей региона новыми транспортными средствами на общую сумму более 18 миллионов рублей, — рассказал управляющий Отделением СФР по Тульской области Андрей Филиппов.

Также региональное Отделение СФР ежеквартально компенсирует затраты на текущий ремонт и горюче-смазочные материалы, а также капремонт, который можно произвести один раз в течение срока эксплуатации транспорта.

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