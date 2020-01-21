Виды осложений артериальной гипертонии
Терапевт Центра нейрофизиологии Анна Александровна Ильяш рассказала, с какими осложнениями может столкнуться человек, у которого есть предрасположенность к артериальной гипертонии.
При поражении головного мозга в результате артериальной гипертензии самое опасное осложнение – инсульт. Последствия инсульта невозможно предсказать, а восстановительный период может затянуться на долгое время.
Также при поражении головного мозга в результате артериальной гипертензии может значительно ухудшиться память,
При артериальной гипертензии сердечная мышца вынуждена работать с повышенной нагрузкой, так как нужно сокращаться сильнее, чтобы проталкивать кровь в суженные кровеносные сосуды. Со временем в результате удвоенной нагрузки сердечная мышца утолщается, гипертрофируется ее левый желудочек. Коронарные артерии, снабжающие миокард кровью, не в состоянии должным образом обеспечить увеличившуюся сердечную мышцу кислородом и питательными веществами, необходимыми для ее полноценной работы. Возникает кислородное голодание — ишемия сердечной мышцы, которая проявляется болью в грудной области и может привести к инфаркту миокарда.
Почки контролируют объем жидкости и соли в организме. При прогрессирующей артериальной гипертонии почки не могут выполнять на должном уровне свои функции, следствием чего является развитие почечной недостаточности.
Сосуды сетчатки при артериальной гипертензии подвергаются серьезным изменениям – вначале развивается спазм артерий, затем нарушаются свойства сосудистой стенки, появляются кровоизлияния, что может привести к значительному ухудшению зрения.
Существуют так называемые факторы риска, при которых уровень тяжелых последствий при заболевании артериальной гипертонией значительно возрастает. Факторы риска, которые можно устранить:
- повышенный уровень холестерина;
- избыточная масса тела;
- вредные привычки (курение, злоупотребление алкогольными напитками);
- низкая двигательная активность;
- нестабильные эмоциональные состояния.
Риск развития осложнений зависит от сочетания нескольких факторов. Но даже небольшое повышение артериального давления может спровоцировать развитие тяжелых осложнений гипертонической болезни.
Раннее распознавание заболевания, правильная его диагностика и вовремя назначенное лечение позволяют свести к минимуму возможные осложнения артериальной гипертонии. Если у вас есть предрасположенность к артериальной гипертонии, соблюдайте несколько простых правил:
- ежедневно контролируйте свое артериальное давление и записывайте показатели в дневник,
- соблюдайте принципы регулярного питания, особенно ограничьте употребление поваренной соли;
- увеличьте двигательную повседневную активность;
- а самое главное – откажитесь от курения и алкоголя и принимайте назначенные врачом лекарства регулярно.
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