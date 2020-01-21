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Виды осложений артериальной гипертонии
Фото предоставлено пресс-службой Центра нейрофизиологии.
Партнерский материал

Виды осложений артериальной гипертонии

Терапевт Центра нейрофизиологии Анна Александровна Ильяш рассказала, с какими осложнениями может столкнуться человек, у которого есть предрасположенность к артериальной гипертонии.

Головной мозг

При поражении головного мозга в результате артериальной гипертензии самое опасное осложнение – инсульт. Последствия инсульта невозможно предсказать, а восстановительный период может затянуться на долгое время.

Также при поражении головного мозга в результате артериальной гипертензии может значительно ухудшиться память,

Сердце

При артериальной гипертензии сердечная мышца вынуждена работать с повышенной нагрузкой, так как нужно сокращаться сильнее, чтобы проталкивать кровь в суженные кровеносные сосуды. Со временем в результате удвоенной нагрузки сердечная мышца утолщается, гипертрофируется ее левый желудочек. Коронарные артерии, снабжающие миокард кровью, не в состоянии должным образом обеспечить увеличившуюся сердечную мышцу кислородом и питательными веществами, необходимыми для ее полноценной работы. Возникает кислородное голодание — ишемия сердечной мышцы, которая проявляется болью в грудной области и может привести к инфаркту миокарда.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом
Почки

Почки контролируют объем жидкости и соли в организме. При прогрессирующей артериальной гипертонии почки не могут выполнять на должном уровне свои функции, следствием чего является развитие почечной недостаточности.

Глаза

Сосуды сетчатки при артериальной гипертензии подвергаются серьезным изменениям – вначале развивается спазм артерий, затем нарушаются свойства сосудистой стенки, появляются кровоизлияния, что может привести к значительному ухудшению зрения.

Существуют так называемые факторы риска, при которых уровень тяжелых последствий при заболевании артериальной гипертонией значительно возрастает. Факторы риска, которые можно устранить:

  • повышенный уровень холестерина;
  • избыточная масса тела;
  • вредные привычки (курение, злоупотребление алкогольными напитками);
  • низкая двигательная активность;
  • нестабильные эмоциональные состояния.
о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

 

Риск развития осложнений зависит от сочетания нескольких факторов. Но даже небольшое повышение артериального давления может спровоцировать развитие тяжелых осложнений гипертонической болезни.

Как избежать осложнений?

Раннее распознавание заболевания, правильная его диагностика и вовремя назначенное лечение позволяют свести к минимуму возможные осложнения артериальной гипертонии. Если у вас есть предрасположенность к артериальной гипертонии, соблюдайте несколько простых правил:

  • ежедневно контролируйте свое артериальное давление и записывайте показатели в дневник,
  • соблюдайте принципы регулярного питания, особенно ограничьте употребление поваренной соли;
  • увеличьте двигательную повседневную активность;
  • а самое главное – откажитесь от курения и алкоголя и принимайте назначенные врачом лекарства регулярно.
Адрес



Центр нейрофизиологии
Тула, ул. Демидовская Плотина, 14-б.
Тел.: 8 (960) 610-40-10,  22-76-90.
nejro-centr.ru

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом
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