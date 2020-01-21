Виды осложений артериальной гипертонии

Фото предоставлено пресс-службой Центра нейрофизиологии.

Терапевт Центра нейрофизиологии Анна Александровна Ильяш рассказала, с какими осложнениями может столкнуться человек, у которого есть предрасположенность к артериальной гипертонии.

Головной мозг

При поражении головного мозга в результате артериальной гипертензии самое опасное осложнение – инсульт. Последствия инсульта невозможно предсказать, а восстановительный период может затянуться на долгое время.

Также при поражении головного мозга в результате артериальной гипертензии может значительно ухудшиться память,

Сердце

При артериальной гипертензии сердечная мышца вынуждена работать с повышенной нагрузкой, так как нужно сокращаться сильнее, чтобы проталкивать кровь в суженные кровеносные сосуды. Со временем в результате удвоенной нагрузки сердечная мышца утолщается, гипертрофируется ее левый желудочек. Коронарные артерии, снабжающие миокард кровью, не в состоянии должным образом обеспечить увеличившуюся сердечную мышцу кислородом и питательными веществами, необходимыми для ее полноценной работы. Возникает кислородное голодание — ишемия сердечной мышцы, которая проявляется болью в грудной области и может привести к инфаркту миокарда.

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Почки

Почки контролируют объем жидкости и соли в организме. При прогрессирующей артериальной гипертонии почки не могут выполнять на должном уровне свои функции, следствием чего является развитие почечной недостаточности.

Глаза

Сосуды сетчатки при артериальной гипертензии подвергаются серьезным изменениям – вначале развивается спазм артерий, затем нарушаются свойства сосудистой стенки, появляются кровоизлияния, что может привести к значительному ухудшению зрения.

Существуют так называемые факторы риска, при которых уровень тяжелых последствий при заболевании артериальной гипертонией значительно возрастает. Факторы риска, которые можно устранить:

повышенный уровень холестерина;

избыточная масса тела;

вредные привычки (курение, злоупотребление алкогольными напитками);

низкая двигательная активность;

нестабильные эмоциональные состояния.

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Риск развития осложнений зависит от сочетания нескольких факторов. Но даже небольшое повышение артериального давления может спровоцировать развитие тяжелых осложнений гипертонической болезни.

Как избежать осложнений?

Раннее распознавание заболевания, правильная его диагностика и вовремя назначенное лечение позволяют свести к минимуму возможные осложнения артериальной гипертонии. Если у вас есть предрасположенность к артериальной гипертонии, соблюдайте несколько простых правил:

ежедневно контролируйте свое артериальное давление и записывайте показатели в дневник,

соблюдайте принципы регулярного питания, особенно ограничьте употребление поваренной соли;

увеличьте двигательную повседневную активность;

а самое главное – откажитесь от курения и алкоголя и принимайте назначенные врачом лекарства регулярно.

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о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом